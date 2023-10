États-Unis : démarrage de l’unité de polyéthylène de la joint-venture Baystar, détenue par TotalEnergies et Borealis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Borealis célèbrent le démarrage de leur nouvelle unité de polyéthylène Borstar®. D’une capacité de 625 000 tonnes par an, celle-ci fera plus que doubler la production actuelle de leur joint-venture Baystar sur le site de Bayport, dans l’État du Texas.

Cette nouvelle unité, construite pour un coût de 1,4 milliard de dollars, vient compléter le projet pétrochimique intégré des deux partenaires, qui englobe le site étendu de polyéthylène à Bayport ainsi qu’un craqueur d’éthane situé sur la plateforme de TotalEnergies à Port Arthur (Texas).

La nouvelle unité de polyéthylène, appelée « Bay 3 », fait passer la production totale de l’ensemble du site de Baystar à plus d’un million de tonnes. Bay 3 fait appel à la dernière technologie brevetée Borstar® 3G, agréée pour la première fois en Amérique du Nord. Celle-ci permet de créer des polymères avancés, à haute valeur ajoutée et plus durables grâce à une réduction du poids et à l’incorporation d’une plus grande part de matériaux recyclés. Ces polymères serviront à diverses applications finales dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des biens de consommation.

« Après l’inauguration du craqueur d’éthane à Port Arthur l’an dernier, le démarrage de cette nouvelle unité de polyéthylène est un nouveau pas en avant pour cette joint-venture, qui vise à faire de Baystar un acteur pétrochimique américain pleinement intégré » a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies. « L'aboutissement de cette joint-venture permet également à TotalEnergies de concrétiser son ambition de croissance aux Etats-Unis »

« L’arrivée de notre technologie brevetée Borstar® en Amérique du Nord, par le biais de Baystar, constitue une étape cruciale vers l’objectif défini par la stratégie de nos propriétaires : devenir un leader mondial des produits chimiques avancés et durables et des solutions matérielles », a déclaré Thomas Gangl, CEO de Borealis. « L’expansion et le développement de notre empreinte à travers Baystar nous permettent de mieux servir nos clients et partenaires en leur offrant un meilleur accès aux produits issus de la technologie Borstar® créés ici même, en Amérique du Nord. »

