L’aéroport international de Vancouver choisit LAT Multilingue pour communiquer avec les voyageurs chinois

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--LAT Multilingue Traduction et Marketing, une firme de traduction et de marketing multiculturel de premier plan dont le siège social est à Vancouver, est fière d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec l’aéroport international de Vancouver (YVR). Depuis 2016, LAT travaille de près avec l’équipe des communications de YVR pour mieux s’adresser au public chinois au moyen des médias sociaux populaires WeChat, Weibo et, maintenant, RED.

L’expertise de LAT en matière de traduction, d’adaptation de contenu, de localisation et de marketing numérique a été essentielle à la création de liens entre YVR et les touristes et les citoyens d’origine chinoise, entraînant beaucoup d’activité sur les médias sociaux chinois.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec YVR, affirme Lise Alain, présidente de LAT. Nous partageons la même volonté de faciliter la communication entre les cultures et entre les langues et nous sommes fiers d’avoir pu rendre l’aéroport si populaire sur les médias sociaux chinois. La demande est forte. »

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec LAT Multilingue pour atteindre le public chinois sur les médias sociaux, déclare Christopher Richards, gestionnaire du marketing chez YVR. L’équipe de LAT est un excellent partenaire. Elle offre un service impeccable et nous tient informés des pratiques d’excellence dans un milieu qui évolue rapidement. »

YVR génère déjà beaucoup d’activité sur ses plateformes de médias sociaux. Cependant, les communautés chinoises fréquentent généralement des plateformes différentes, ce qui demande une équipe spécialisée. Puisque YVR s’engage à interagir activement avec tous les voyageurs, la capacité à joindre les communautés chinoises à l’aide des principaux médias sociaux chinois permet à l’aéroport de se faire encore plus inclusive et accueillante.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre YVR et LAT, veuillez consulter l’étude de cas de LAT (en anglais).

À propos de l’aéroport international de Vancouver (YVR)

L’aéroport international de Vancouver (YVR) est un carrefour mondial diversifié qui relie les personnes, le fret, les données et les idées, servant de plateforme pour que la communauté se rassemble et prospère. L’aéroport s’efforce de servir ses passagers, ses partenaires, ses travailleurs et sa communauté tout en misant sur la modernisation numérique, le leadership climatique, la réconciliation et la durabilité financière.

À propos de LAT Multilingue (LAT)

LAT Multilingue est une firme de traduction et de marketing multiculturel veillant depuis plus de 24 ans à aider les entreprises à communiquer efficacement avec des publics diversifiés. Elle se spécialise dans la traduction, l’adaptation de contenu, la localisation, l’interprétation et le marketing numérique. Avec ses bureaux à Vancouver, à Toronto et à Montréal, LAT Multilingue travaille avec des clients de secteurs variés, tels que le tourisme, les aliments et les boissons, la mode, la santé et le mieux-être et l’ingénierie.