Mavenir remporte deux projets de consortium 5G dans le cadre du concours Open Networks Ecosystem du gouvernement britannique

READING, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des solutions natives qui fonctionnent sur n'importe quel cloud, s'est vu attribuer deux projets 5G Open RAN, qui sont des premières mondiales, dans le cadre de l'Open Networks Ecosystem Competition du gouvernement britannique, visant à l'adoption d'une technologie de réseau ouverte et interopérable.

Les projets ont obtenu un financement du gouvernement par l'intermédiaire du ministère de la science, de l'innovation et de la technologie (DSIT) et se concentreront sur la démonstration d'approches innovantes pour optimiser les performances du réseau Open RAN dans des environnements à haute densité de demande (HDD). Les sites HDD - notamment les villes, les aéroports, les stades et les grands événements publics - présentent les conditions les plus difficiles pour la performance technique des réseaux mobiles.

BG Kumar, président d'Access Networks, plateformes, et MDE chez Mavenir, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu un financement de la DSIT par l'intermédiaire des deux consortiums pour deux projets novateurs destinés à démontrer l'adaptabilité et l'impact de la connectivité Open RAN avec Three et Virgin Media O2, dans le paysage du trafic mobile à haute densité. Avec nos partenaires, nous accélérons le développement et favorisons l'adoption des réseaux 5G Open RAN en vue de créer un avenir plus connecté, plus autonome et plus durable ».

Plus d'informations sur les projets remportés :

SCONDA : Mavenir est membre du consortium choisi pour réaliser SCONDA – Petites cellules ROAR (réseau ouvert d’accès radio) en zones denses - un projet unique au monde conçu pour répondre aux défis techniques et commerciaux uniques des zones à forte densité de demande.

SCONDA crée une couche de densification des petites cellules dans les points chauds urbains à forte demande afin de décharger le trafic macro et d'offrir une meilleure expérience au client. Le projet permettra d'automatiser davantage les performances du réseau dans l'environnement radio difficile du centre-ville de Glasgow. Le projet vise à démontrer comment le ROAR peut être déployé, intégré et géré au sein du réseau mobile plus large de Three à Glasgow et à évaluer comment le ROAR se compare à la qualité et à la capacité d'un réseau RAR traditionnel.

Les autres membres du consortium du projet SCONDA sont AWTG, Three, Boldyn, l'université de Surrey, PI Works, le Scotland 5G Centre, l'université de Glasgow et Accenture.

5G MoDE (HDD on wheels) : Le projet 5G MoDE (HDD on wheels) est mené par Mavenir, Virgin Media O2, VMWare et l'université du Surrey. Mavenir est le chef de file technique du projet et le fournisseur de matériel, de logiciels et de services Open RAN essentiels. 5G MoDE - qui signifie Mobile O-RAN for highly Dense Environments (en français ROAR mobile pour environnements très denses) - s'appuiera sur des technologies avancées et une conception intelligente pour démontrer l'efficacité du concept 5G MoDE dans des scénarios réels de trafic mobile à haute densité.

Les principaux domaines d'intérêt du projet sont le contrôleur intelligent ROAR (O-RIC), l'économie d'énergie et l'optimisation de la capacité, les unités centralisées dans le cloud, la mise en œuvre sans empreinte et l'unité d'antenne active ROAR Massive MIMO (AAU). En combinant ces éléments, les partenaires du consortium visent à améliorer l'efficacité du spectre, à réduire la consommation d'énergie, à optimiser la capacité du réseau, à minimiser l'impact sur l'environnement et à fournir un service de qualité supérieure, même dans les zones très densément peuplées.

Dix-neuf projets de l'écosystème des réseaux ouverts ont été récompensés dans le cadre du concours. Pour plus d'informations, consultez le site web GOV.UK.

