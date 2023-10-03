Mavenir在英国政府的Open Networks Ecosystem Competition（开放网络生态系统竞赛）中赢得两个5G联盟项目

雷丁，英国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 网络软件提供商Mavenir通过可以在任何云上运行的云原生解决方案构建未来网络。该公司已获得英国政府Open Networks Ecosystem Competition中的两个5G Open RAN项目，这是全球首次针对采用开放和可互操作网络技术推出的项目。

这些项目已获得了科学、创新与技术部 (DSIT) 提供的政府资助，并将重点展示在高需求密度 (HDD) 环境中优化Open RAN网络性能的创新方法。 HDD站点（包括城市、机场、体育场馆和重大公共活动）对移动网络的技术性提出了最严格的要求。

Mavenir接入网络、平台和MDE总裁BG Kumar表示：“ 我们很高兴能够通过两个联盟获得两个突破性项目的DSIT资助，这两个项目是为了展示在高密度移动流量场景中，Open RAN与Three和Virgin Media O2连接的适应性与影响。我们与合作伙伴携手加速开发并推动5G Open RAN网络的采用，以创造互联性更好、更强大和更可持续的未来。”

有关获奖项目的更多信息：

SCONDA：Mavenir是被选中交付SCONDA（密集区域小型基站ORAN）的联盟成员，该世界首创项目旨在解决高密度需求区域的独特技术和商业挑战。

SCONDA在高需求的城市热点地区创建了小型基站致密层，以卸载宏观流量并提供更好的客户体验。该项目将进一步在格拉斯哥市中心充满挑战的无线电环境中实现网络性能的自动化，并要展示如何在格拉斯哥更广泛的Three移动网络中部署、集成和管理Open RAN，同时评估Open RAN相比于传统RAN网络的质量和容量。

SCONDA项目的其他联盟成员包括AWTG、Three、Boldyn、University of Surrey、PI Works、Scotland 5G Centre、 University of Glasgow和Accenture。

5G MoDE (HDD on wheels): 5G MoDE (HDD on wheels) 项目由Mavenir、Virgin Media O2、VMWare和University of Surrey共同交付。 Mavenir是该项目的技术领导者，也是核心Open RAN硬件、软件和服务的提供商。 5G MoDE（代表高密度环境的移动O-RAN）将利用先进技术和智能设计来展示5G MoDE概念在真实的高密度移动流量场景中的效力。

该项目的重点关注领域包括开放RAN智能控制器 (O-RIC)、节能和容量优化、集中式云单元、零占用空间实施以及O-RAN大规模MIMO有源天线单元 (AAU)。通过结合这些要素，联盟合作伙伴的目标是提高频谱效率、降低能源消耗、优化网络容量、最大限度减少环境影响，并在人口非常稠密的地区同样提供优质服务。

该竞赛已经授予了19个Open Networks Ecosystem项目，有关更多信息，请访问GOV.UK网站。

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术，重点关注可以在任何云上运行单一、基于软件的自动化网络的愿景。作为业界唯一的端到端云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连接方式，为120多个国家的300多家通信服务提供商和企业加速软件网络转型，服务于全球50%的订户。www.mavenir.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。