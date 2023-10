Lexon onthult twee exclusieve collecties met legendarische kunstenaars

Tykho 3 radio in Heart Series Pink from Lexon x Keith Haring Collection (Photo: Lexon)

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Lexon maakte vandaag de release bekend van haar allereerste kunstcollecties met werken van Keith Haring en Jean-Michel Basquiat. Deze programma's onder licentie omvatten elk 4 van de best verkopende producten van Lexon, met de typische motieven en de meest emblematische werken van deze vermaarde kunstenaars.

“Sinds haar oprichting in 1991 bestond de missie van Lexon er altijd in om designvoorwerpen te creëren die door eenvoud uitblinken. Door onze allereerste kunstreeks van Keith Haring en Jean-Michel Basquiat voor te stellen, brengen we dit engagement nog een stap verder. Kunst bij onze activiteiten betrekken werd een voor de hand liggende kans om verder blijvende aantrekkingskracht voor onze tijdloze producten tot stand te brengen. Onze populairste voorwerpen in een nieuw kleedje stoppen, opgesmukt met meesterwerken van deze twee legendarische kunstenaars, is voor Lexon een manier om kunst maar ook goed design voor iedereen toegankelijk te maken,” aldus Boris Brault, CEO van Lexon.

Met integratie van de fascinerende, creatieve stijl van Haring en Basquiat, omvat elke collectie respectievelijk 4 producten van Lexon, voorgesteld in 4 herkenbare patronen die genesteld zijn in bijhorende verpakkingen:

- Mino+ luidspreker ($/€ 39)

- Flip+ alarmklok ($/€ 49)

- Mina M LED-lamp ($/€ 59)

- Tykho 3 radio ($/€ 69)

Verder heeft Lexon 8 verzamelbare geschenksets ontworpen met haar 4 emblematische producten ($/€ 199) die klanten de komende jaren trots in hun woonruimte zullen laten zien.

De assortimenten van de kunstenaars, die zowel verzamelaars als designliefhebbers aanspreken, zijn een eerbetoon aan de recente duurzame nalatenschap van de kunstenaars en pronken met de volgende kunstwerken:

Lexon x Keith Haring is in 3 reeksen verkrijgbaar: Happy, Love en Heart.

Lexon x Jean-Michel Basquiat is in 4 reeksen verkrijgbaar: Equals Pi (1982), In Italian (1983), Untitled - “Skull” (1981) en Crown.

Exclusief vooraf bestellen kan vanaf nu zolang de voorraad strekt via musart.com, een vooraanstaande online kunstbestemming. Beschikbaarheid via wereldwijde retail is voorzien voor november 2023.

Over Lexon

Sinds haar oprichting in 1991 heeft Lexon onophoudelijk grenzen verlegd en een verschil gecreëerd in de wereld van design, terwijl het trouw bleef aan haar verbintenis om kleine voorwerpen nuttig, mooi, innovatief en betaalbaar te maken. Zowel voor accessoires voor thuis, op kantoor, de vrije tijd en onderweg, heeft Lexon een speciale relatie met creativiteit tot stand gebracht en samengewerkt met de beste designers van over de hele wereld om tijdloze collecties met levensstijlproducten te creëren, waarvan elk jaar miljoenen stuks de deur uit gingen.

Op vandaag, met een bestaan van meer dan 30 jaar, meer dan 235 awards, samenwerking met een aantal van de beroemdste designers en een retailaanwezigheid in 90 landen over de hele wereld, heeft Lexon zichzelf werkelijk bewezen als een emblematisch Frans designmerk.

Over Artestar

Beide partnerschappen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Artestar, een internationaal licentieagentschap en creatief adviesbureau dat spraakmakende kunstenaars, fotografen, designers en creatievelingen vertegenwoordigt.

© Keith Haring Foundation. Onder licentie van Artestar, New York.

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Onder licentie van Artestar, New York.

