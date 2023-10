RevBits Endpoint Security & EDR delivers total protection from the threats posed by USB devices.

RevBits Endpoint Security & EDR delivers the most granular USB device policy environment to control the threat landscape.

RevBits Endpoint Security & EDR delivers the most granular USB device policy environment to control the threat landscape.

MINEOLA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--RevBits kondigt aan dat het haar reeds robuuste beleidsomgeving voor USB-apparaten verder heeft versterkt in haar Endpoint Security & EDR-oplossing door een veld toe te voegen om serienummers van apparaten te definiƫren.

RevBits Endpoint Security & EDR is een Endpoint Security-oplossing van de nieuwste generatie die volledige bescherming tegen malware biedt via haar analysemotor in drie fasen en de diepste EDR-module op de markt. De EDR-module van deze oplossing biedt volledige forensische analyse en endpoint-mitigatiefuncties en een in de VS gepatenteerde technologie voor het beschermen van het kernprogramma via haar anti-rootkit functie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.