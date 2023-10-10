Theramex宣布同意从Viatris, Inc.收购Duphaston®和Femoston®的欧洲销售权

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于女性健康的全球领先专业制药公司Theramex欣然宣布，公司已达成协议，将从Viatris Inc.收购Duphaston®和Femoston®的欧洲销售权。在澳大利亚和日本，这些销售权仍归Viatris所有。该交易尚需获得惯常的监管和反垄断批准。

“ 我们将继续加强对妇女健康的承诺，改善患者获得高质量治疗的机会。 我们很高兴能通过收购新产品来扩大我们的更年期产品组合。”——Theramex首席执行官Rob Stewart。

Duphaston®（地屈孕酮）和Femoston®（雌二醇/地屈孕酮）可用于与激素替代疗法(HRT)相关的适应症。

关于Theramex

Theramex是一家致力于女性和女性健康的全球领先专业制药公司。凭借涵盖避孕、生育、更年期和骨质疏松症等领域的创新知名品牌的广泛组合，Theramex为处于人生不同阶段的女性提供支持。我们的愿景是通过提供创新、有效的解决方案，在女性人生的各个阶段为她们提供关爱和支持，成为女性和为她们提供治疗的医疗保健专业人士的终身合作伙伴。如需了解有关Theramex的更多信息，请访问www.theramex.com。

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