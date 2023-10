Le Fonds saoudien pour le développement soutient le développement des infrastructures aux Bahamas et à Maurice et étudie la coopération avec Saint-Marin

In the presence of the SFD Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al-Khateeb, the SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad signing a development loan agreement, worth $70 million USD, with Mauritius (Photo: AETOSWire)

In the presence of the SFD Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al-Khateeb, the SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad signing a letter of intern agreement, with the Republic of San Marino (Photo: AETOSWire)

Riyad, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--En présence du président du conseil d'administration du Fonds saoudien pour le développement, S.E. Ahmed Al-Khateeb, directeur général du SFD, a signé aujourd'hui à Riyad deux accords de prêt de financement de développement d'une valeur totale de 140 millions de dollars américains pour soutenir le développement des infrastructures avec les gouvernements des Bahamas et de la République de Maurice. Le PDG a également signé une lettre d'intention avec la République de Saint-Marin pour explorer une coopération potentielle dans les secteurs économique, culturel et des transports. Les accords et la lettre d'intention ont été signés lors de la Journée mondiale du tourisme 2023, organisée à Riyad, en Arabie Saoudite.

Le premier accord de prêt de financement de développement, d'une valeur de 70 millions de dollars américains, a été signé avec le vice-premier ministre et ministre du tourisme, des investissements et de l'aviation des Bahamas, l'hon. Isaac Chester, pour financer le « Projet de renaissance des aéroports des îles de la Famille », qui vise à développer et à accroître les capacités des aéroports des îles Exumas et à augmenter le nombre leurs visiteurs de 237 000 à 285 000 par an.

Le deuxième accord de prêt de financement de développement, d'une valeur de 70 millions de dollars américains, a été signé avec le vice-premier ministre et ministre du Tourisme de la République de Maurice, l'hon. Louis Steven Obeegadoo, pour financer le « Projet de construction du barrage de la Rivière des Anguilles ». Ce projet protégera l'environnement naturel des inondations et fournira une source d'eau fiable pour la boisson, l'irrigation et l'usage industriel.

La lettre d'intention a été signée avec le ministre du Tourisme de la République de Saint-Marin, l'hon. Federico Pedini Amati. Elle permettra au gouvernement et au SFD d'explorer une potentielle coopération en matière de développement d'infrastructures dans les secteurs économique, culturel et des transports. Cela marque le début d’une nouvelle relation de développement entre le SFD et la République de Saint-Marin.

Ces derniers accords de développement ont été signés dans le cadre de l'engagement du SFD à soutenir le développement durable dans les pays en développement et les petits États insulaires en développement (PEID) du monde entier. Ils contribueront également à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’ODD 6, Eau potable et assainissement, l’ODD 8, Travail décent et croissance économique, et l’ODD 9, Industrie, innovation et infrastructures.

Conformément à sa mission consistant en la promotion du développement durable à l'échelle mondiale, le SFD a financé plus de 700 projets de développement d'une valeur de 18,7 milliards de dollars américains dans plus de 90 pays à travers le monde.

*Source: AETOSWire