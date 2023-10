RevBits améliore encore ses capacités de protection des périphériques USB dans sa solution Endpoint Security & EDR - offrant ainsi un environnement de politique granulaire inégalé

RevBits Endpoint Security & EDR delivers total protection from the threats posed by USB devices.

MINEOLA, État de New York--(BUSINESS WIRE)--RevBits annonce avoir renforcé davantage son environnement de politique pour les périphériques USB, déjà robuste, dans sa solution Endpoint security & EDR en ajoutant un champ définissant pour les numéros de série des périphériques.

Endpoint Security & EDR de RevBits est une solution de nouvelle génération pour la sécurisation des terminaux offrant une protection complète contre les logiciels malveillants grâce à son moteur d’analyse en trois phases et au module EDR le plus approfondi du marché. Le module EDR de la solution fournit des fonctionnalités complètes d’investigation et d’atténuation des menaces sur les points terminaux, ainsi qu’une technologie brevetée aux États-Unis pour protéger le cœur via sa fonction anti-rootkit.

En plus de ses capacités à détecter et bloquer les logiciels malveillants, RevBits EPS & EDR supprime le paysage des menaces des actes malveillants propagés via des périphériques USB.

Dans l’article "USB drive malware attacks spiking again in first half of 2023" de Bleeping Computer du 23 juillet 2023, Bill Toulas fait remarquer ce qui suit :

Un triplement des logiciels malveillants distribués via des périphériques USB au cours du premier semestre 2023.

Des avantages uniques maintiennent leur pertinence et leur popularité en 2023, comme le fait remarquer Mandiant.

Parmi les avantages figurent le contournement des mécanismes de sécurité, l’infiltration, l’accès initial à des réseaux d'entreprise et la possibilité d’infecter des systèmes de type "air gap".

« RevBits comprend la gravité de la menace posée par les périphériques USB », a déclaré Mucetba Celik, le directeur de la technologie de RevBits. « Les périphériques externes basés sur USB peuvent amener des logiciels malveillants par le biais d’un employé sans qu’il le sache, ou d'un initié malveillant cherchant à nuire à sa société. Nous sommes en permanence à la recherche des moyens les plus efficaces pour améliorer nos solutions, et c’est ce que nous avons fait dans notre produit EPS concernant nos capacités de contrôle USB. Nous donnons à présent à l’administrateur la possibilité de verrouiller son environnement d’utilisation USB et de protéger la société. »

Endpoint Security & EDR de RevBits permet aux administrateurs de définir très précisément ce qui est permis et ce qui ne l’est pas au niveau de l’utilisation des périphériques USB.

Au sein de l’environnement définissant les politiques USB de la solution Endpoint Security & EDR de RevBits, les politiques peuvent être définies en fonction des cinq paramètres importants suivants :

Type de périphérique USB. Numéro de série du périphérique USB. Identification du fournisseur du périphérique USB. Identification du périphérique USB. Permettre ou non à des ports USB sur des postes de travail spécifiques ou des groupes de postes de travail de contrôler l’utilisation de l’USB.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une société de cybersécurité complète qui se consacre à fournir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. RevBits fournit une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées en offrant de multiples capacités de sécurité avancées qui peuvent être administrées à travers une plateforme de sécurité unifiée. RevBits a son siège à Mineola (État de New York) et des bureaux à Princeton (New Jersey), Boston (Massachussetts), Londres (Angleterre) et Anvers (Belgique). Pour de plus amples renseignements sur RevBits, rendez-vous sur le site RevBits.

L'offre complète de solutions de RevBits inclut RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network et RevBits Deception Technology. Pour les clients utilisant plus d'une solution de RevBits, la gestion se fait par l'intermédiaire de la plateforme RevBits Cyber Intelligence, un environnement unifié à affichage simple qui traite, met en corrélation et signale les menaces tout en fournissant des renseignements pour une réponse administrative rapide. La plateforme RevBits Cyber Intelligence peut être intégrée à tous les SIEM (systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité) courants.

