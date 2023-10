ARMA Instruments lance le dispositif de communication par messagerie sécurisée Zero Trust G1 Mark II

“The ARMA G1 device was inspired by Article 12 of the U.N.’s Universal Declaration of Human Rights, that no one shall be subject to interference with privacy or correspondence, especially in conflict zones where humanitarian situations are compromised,” Pim Donkers, founder and CEO of ARMA Instruments. (Photo: Business Wire)

KYIV, Ukraine--(BUSINESS WIRE)--L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une course aux armements dans le domaine de la cyberguerre. Le terme « zero trust » est utilisé par les militaires, les secteurs de la défense et les gouvernements du monde entier. Les agences de renseignement américaines et leurs partenaires internationaux ont récemment publié un rapport mettant en garde contre le nouveau programme malveillant russe Sandworm, qui cible probablement les intérêts ukrainiens dans la guerre en cours, et les agences de défense américaines ont fixé la date limite de 2027 pour la mise en œuvre d’environnements de cybersécurité zero trust [FedTech, août 2023].

Dans ce contexte de menaces mondiales avancées, la société suisse ARMA Instruments AG annonce le lancement de son dispositif de messagerie sécurisée ARMA G1 Mark II à Kyiv ce mois-ci. Développé selon les principes du zero trust, ce dispositif est un système mobile fermé pour la messagerie de personne à personne aux niveaux de sécurité les plus élevés pour contrer les attaques adverses avancées.

« ARMA a été créée en réponse au manque de produits de sécurité capables de faire face à des adversaires avancés, tels que des acteurs nationaux hostiles », explique Pim Donkers, fondateur et PDG d’ARMA Instruments AG. « Le dispositif G1 s’inspire de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, selon lequel nul ne doit être soumis à des interférences dans sa vie privée ou sa correspondance, en particulier dans les zones de conflit où les situations humanitaires sont compromises. »

Pim Donkers et Andrey Loginov, directeur technique, dévoileront le dispositif G1 lors de l’événement à Kyiv, avec des présentations par Midnight Blue, société de conseil en cybersécurité basée aux Pays-Bas qui y détaillera TETRA:BURST, sa récente exposition des vulnérabilités de la norme TETRA, et Winn Schwartau, auteur et expert en cyberterrorisme basé aux États-Unis, qui sera présent aux deux événements.

Le G1 utilise les réseaux cellulaires, n’a pas de microphone ni d’applications tierces, et n’utilise pas de WIFI, NFC, Bluetooth, GPS ou connecteurs. Il se charge sans fil et dispose d’un mécanisme anti-falsification capable de détruire tous les secrets de l’appareil afin de protéger les informations sensibles.

Grâce au chiffrement de bout en bout et à Tor, un réseau public de « routage en oignon », les données sont acheminées de manière anonyme par l’intermédiaire de serveurs relais chiffrés aléatoires à travers le monde, garantissant ainsi l’absence de violations de données ou d’infrastructures à attaquer. La technologie Dynamic Identity brevetée d’ARMA, intégrée à la carte SIM virtuelle exclusive d’ARMA, empêche les utilisateurs de devenir la cible de cyberattaques ou d’attaques antipersonnel.

« Les attaques antipersonnel qui utilisent le smartphone d’un individu ciblé comme moyen de guidage pour, disons, un drone équipé d’explosifs, sont les futures attaques de demain », poursuit Pim Donkers. « Dynamic Identity est la seule solution existante qui protège nos clients contre de telles attaques à ce jour. »

Le dispositif ARMA G1 contribuera à la sécurité des communications pour les ONG, les agences de défense, les opérations de cybersécurité, les organisations financières, les ambassades et les entreprises internationales.

Les médias souhaitant assister à la conférence sont priés d’envoyer un e-mail à press@armainstruments.com. Pour plus d’informations sur les événements à Kyiv et dans la Silicon Valley du 24 octobre, rendez-vous sur : https://armainstruments.com/launching-the-arma-g1-mark-2-events/

ARMA Instruments est un fournisseur de technologies de systèmes de communication sécurisés et le créateur du premier dispositif de messagerie de communication sécurisée au monde, l’ARMA G1. Situé à Baar, en Suisse, et fondé en 2017 par son PDG Pim Donkers, ARMA est basé sur des principes de zero trust et reste politiquement neutre. L’ARMA G1 est fondé sur sa solution brevetée Dynamic Identity et est un système mobile fermé. ARMA est un acronyme pour Advanced Relay Mission Applications en réponse aux produits technologiquement incapables de faire face aux menaces actuelles de cybersécurité et de cyberterrorisme, aux adversaires avancés et aux acteurs nationaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.armainstruments.com

