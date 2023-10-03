RevBits在其端點安全和EDR解決方案中進一步加強了USB裝置防護功能，以提供一個無與倫比的細粒度策略環境

RevBits端點安全和EDR解決方案可提供無與倫比的細粒度策略環境，以控制威脅態勢。

RevBits端點安全和EDR解決方案可提供無與倫比的細粒度策略環境，以控制威脅態勢。

紐約州米尼奧拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- RevBits宣布，透過裝置序號的新增定義欄位，進一步加強其端點安全和EDR（端點偵測與回應）解決方案中已經堅不可摧的USB裝置策略環境。

RevBits端點安全和EDR是新一代端點安全解決方案，透過其三段式分析引擎和市場上最深入的EDR模組，提供因應惡意軟體的全面保護。此解決方案的EDR模組具有全面的取證和端點緩解功能，以及透過其病毒木馬防護（anti-rootkit）功能保護核心的美國專利技術。

除偵測和阻止惡意軟體方面的優勢外，RevBits EPS和EDR還能消除透過USB裝置傳播的惡意行為所帶來的威脅。

在2023年7月23日刊載於Bleeping Computer網站上的《2023上半年隨身碟惡意軟體攻擊再次激增》（USB drive malware attacks spiking again in first half of 2023）一文中，Bill Toulas指出以下幾點：

2023上半年，透過隨身碟散播的惡意軟體數量增加了三倍。

據Mandiant報告，獨特的優勢使其在2023年持續流行。

特徵包括繞過安全機制、隱密性、對企業網路的初始存取以及感染網閘系統的能力。

RevBits技術長Mucetba Celik表示：「RevBits深知USB裝置威脅的嚴重性。不知情的員工和惡意內部人員都會透過USB隨身碟散播惡意軟體，從而損害公司。我們一直在探索以最有效的方式，改進我們的解決方案，並且我們的EPS產品在USB控制能力方面已經做到了這一點。我們現在賦予管理員鎖定USB使用環境並保護公司的權力。」

RevBits端點安全和EDR讓管理員能夠深入定義USB設備使用中允許和不允許的操作。

在RevBits端點安全和EDR的USB策略設定環境中，可以根據以下五個重要參數設定策略：

USB設備類型 USB設備序號 (SID) USB設備廠商識別碼 (VID) USB設備產品識別碼 (PID) 啟用或停用特定工作站或工作站群組上的USB連接埠以控制USB使用

關於RevBits

RevBits成立於2018年，是一家綜合性網路安全公司，致力於為客戶提供卓越的保護和服務。RevBits提供多種進階安全功能，可透過統一的安全平臺進行管理，從而抵禦企業面臨的最複雜的網路威脅。RevBits總部位於紐約州米尼奧拉，在新澤西州普林斯頓、麻薩諸塞州波士頓、英國倫敦和比利時安特衛普設有辦事處。如欲瞭解有關RevBits的更多資訊，請造訪RevBits。

RevBits的全套解決方案包括RevBit Endpoint Security（端點安全）、RevBits Email Security（電子郵件安全）、RevBits Privileged Access Management（特權存取管理）、RevBits Zero Trust Network（零信任網路）以及RevBits Deception Technology（防欺詐科技）。執行一個以上RevBits解決方案的客戶可透過RevBits Cyber Intelligence Platform（網路情報平臺）進行管理，該平臺是一個統一化的單一管理環境，可對威脅進行收集、關聯和報警，同時提供快速管理回應所需的情報。RevBits Cyber Intelligence Platform可與所有常見的安全資訊和事件管理(SIEM)整合。

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