BACARDÍ® inaugure un système visant à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre

VP of Operations for Bacardi Corporation Edwin Zayas with Puerto Rico Governor Pedro Pierluisi touring the new CHP system at the rum distillery in Puerto Rico. (Photo: Business Wire)

The "Cathedral of Rum" at the Bacardi rum distillery in Puerto Rico, the world's largest premium rum distillery in the world. (Photo: Business Wire)

Edwin Zayas, VP of Operations Bacardi Corporation (center left), with Puerto Rico Governor Pedro Pierluisi (center right) at the ribbon cutting ceremony for a new CHP system at the Bacardi rum distillery in Puerto Rico. (Photo: Business Wire)

Edwin Zayas, VP of Operations Bacardi Corporation (center left), with Puerto Rico Governor Pedro Pierluisi (center right) at the ribbon cutting ceremony for a new CHP system at the Bacardi rum distillery in Puerto Rico. (Photo: Business Wire)

CATAÑO, Porto Rico--(BUSINESS WIRE)--Bacardi, la plus grande société internationale privée de spiritueux, célèbre aujourd’hui le lancement de son nouveau système de production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) à Porto Rico, qui réduira de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la marque de rhum emblématique BACARDÍ. À cette occasion, Bacardi a organisé une cérémonie d’inauguration dans la plus grande distillerie de rhum haut de gamme au monde située à Cataño (Porto Rico).

Le nouveau système de cogénération signifie l’abandon du fioul lourd au profit du gaz propane, ce qui fait passer le site à une énergie encore plus propre. Le système produira la totalité de l’énergie utilisée sur le site, y compris la distillerie, les bureaux et le centre d’accueil Casa BACARDÍ, ce dernier tant l’une des destinations touristiques les plus visitées de l’île.

Cette réduction de 50% des émissions de GES du rhum BACARDÍ représente une étape importante dans la volonté de l’entreprise familiale de réduire ses émissions à l’échelle mondiale. Outre le rhum BACARDÍ, le portefeuille de marques haut de gamme Bacardi comprend, entre autres, la tequila PATRÓN®, la vodka GREY GOOSE®, le gin BOMBAY SAPPHIRE® et le whisky écossais DEWAR’S®. Bacardi s’engage à réduire de 50% les émissions de GES de toutes ses activités, partout dans le monde, d’ici 2025.

« Chez Bacardi, nous nous engageons à diminuer nos émissions de GES en réduisant notre consommation d’énergie et en passant à la forme d’énergie la plus durable là où nous produisons nos marques si appréciées. Nous explorons assidument tout moyen de prendre des mesures positives qui nous permettront d’atteindre notre objectif ultime zéro émission nette sur nos sites, déclare Edwin Zayas, vice-président Exploitation de Bacardi Corporation à Porto Rico. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons à Porto Rico et dans le monde entier pour rendre notre Société plus verte et plus propre au point de vue énergétique. »

La distillerie de rhum BACARDÍ travaille sans relâche pour innover et mettre en œuvre de nouvelles pratiques environnementales. En voici quelques exemples :

Production de biogaz moyennant l’épuration des eaux usées ; de l’électricité est ensuite générée à partir du biogaz pour alimenter la distillerie; plus de 60% de l’énergie nécessaire à la distillerie est produire de cette manière.

Création d’un nouveau système de traitement pour assainir le biogaz et réduire ainsi les impacts environnementaux.

Récupération de 95% de la chaleur générée lors de la distillation pour réduire les besoins en énergie.

Développement d’un nouveau projet de capture du CO2 issu du processus de fermentation et fourniture de celui-ci à l’industrie des boissons gazeuses de l’île.

Plantation et entretien de jardins à pollinisateurs pour soutenir la faune locale de Porto Rico. En reconnaissance de son engagement en faveur de la gestion de l’environnement, Bacardi a reçu une certification du Wildlife Habitat Council (WHC) et a récemment été recertifiée pour la troisième fois en récompense de ses efforts. C’est à ce jour la seule initiative de l’île à détenir la certification WHC.

Pour marquer le 161e anniversaire de sa fondation, Bacardi plantera cette année 161 cocotiers à Porto Rico. Ces arbres contribueront à régénérer et à protéger une plage proche de la distillerie de rhum BACARDÍ, une zone qui a subi d’importants dégâts suite aux ouragans ces dernières années.

Bacardi Corporation, qui fait partie de Bacardi Limited, a été fondée à Porto Rico en 1936 et fabrique depuis cette date le rhum « le plus primé au monde ». Construite en 1958 sur 127 acres (environ 50 hectares) dans la ville de Cataño, la distillerie actuelle est la plus grande distillerie de rhum haut de gamme au monde, d’où son surnom de « Cathédrale du Rhum ».

« Une entreprise familiale telle que la nôtre se doit d’assumer une grande responsabilité dans la protection du patrimoine des futures générations, ajoute Magaly Feliciano, directrice du développement durable mondial. Le travail que nous accomplissons aujourd’hui contribuera à construire un avenir plus durable pour nos populations et pour la planète. »

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociale « Good Spirited » et conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies, Bacardi s’est fixé plusieurs d’objectifs qu’elle s’engage à atteindre d’ici 2025. Ces objectifs mondiaux, qui s’ajoutent à l’engagement de l’entreprise d’être 100% zéro plastique d’ici 2030, sont les suivants :

réduction de 50% des émissions de GES sur les sites de production de Bacardi ;

réduction de 25% de la consommation d'eau sur les sites de production de Bacardi ;

100% des matières premières et des emballages clés sont issus de sources durables ;

100% des emballages des produits sont recyclables ;

les matériaux d’emballage des produits contiennent 40% de contenu recyclé ;

les sites de production de Bacardi ne génèrent aucun déchet à mettre en décharge.

Pour plus d’informations sur les engagements de la Société en matière de durabilité environnementale, rendez-vous sur : https://www.bacardilimited.com/esg/

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins de renommée internationale. Le portefeuille de marques de Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et labels, dont le rhum BACARDI®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le blended Scotch whisky DEWAR’S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100% agave bleu CAZADORES®, ainsi que d’autres grandes marques et marques émergentes comme le Scotch whisky WILLIAM LAWSON’S®, la liqueur de fleur de sureau ST-GERMAIN® et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 161 ans à Santiago de Cuba, l’entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 9 000 personnes, exploite des sites de production dans 10 pays et vend ses marques sur plus de 160 marchés. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.bacardilimited.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.