沙烏地阿拉伯發展基金支持巴哈馬和模里西斯的基礎設施建設，並與聖馬利諾探討合作事宜

在SFD董事會主席Ahmed Al-Khateeb閣下的見證下，SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與模里西斯簽署價值7000萬美元的發展貸款協議（照片：AETOSWire）

在SFD董事會主席Ahmed Al-Khateeb閣下的見證下，SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與巴哈馬簽署了價值7000萬美元的發展貸款協議（照片：AETOSWire）

在SFD董事會主席Ahmed Al-Khateeb閣下的見證下，SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與聖馬利諾共和國簽署意向協議書（照片：AETOSWire）

在SFD董事會主席Ahmed Al-Khateeb閣下的見證下，SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與聖馬利諾共和國簽署意向協議書（照片：AETOSWire）

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在沙烏地阿拉伯發展基金(SFD)董事會主席Ahmed Al-Khateeb閣下的見證下，SFD執行長今天在利雅德簽署了兩份總價值1.4億美元的發展貸款協議，以支持巴哈馬政府和模里西斯共和國政府的基礎設施發展。SFD執行長還與聖馬利諾共和國簽署了一份意向書，探討在經濟、文化和交通運輸領域的潛在合作。這些協議和意向書是在沙烏地阿拉伯利雅德舉辦的2023年世界旅遊日期間簽署的。

第一份價值7000萬美元的發展貸款協議是與巴哈馬副總理兼旅遊、投資和航空部長Isaac Chester閣下簽署的，用於資助家族群島機場復興專案。該專案旨在開發和提高埃克蘇馬群島機場的能力，並將機場每年的遊客數量從23.7萬人次增加到28.5萬人次。

第二份價值7000萬美元的發展貸款協議是與模里西斯共和國副總理兼旅遊部長Louis Steven Obeegadoo閣下簽署的，用於資助「Rivière des Anguilles大壩建設專案」。該專案將保護自然環境免受洪水侵襲，並為飲用、灌溉和工業用水提供可靠的水源。

憑藉與聖馬利諾共和國旅遊部長Federico Pedini Amati閣下簽署的意向書，聖馬利諾政府和SFD能夠探索在經濟、文化和交通運輸領域展開基礎設施發展合作的可能性。這標誌著SFD與聖馬利諾之間在發展方面新締結的關係。

這些最新的發展協議的簽署是SFD為支持全球開發中國家和小島嶼開發中國家(SIDS)的永續發展所做的部分承諾。這些協議還將有助於達成聯合國永續發展目標(SDG)，特別是SDG 6（清潔水和衛生）、SDG 8（體面工作和經濟成長）和SDG 9（工業、創新和基礎設施）。

秉承促進全球永續發展的使命，SFD已在全球90多個國家資助了700多個發展專案，總價值達187億美元。

*資料來源：AETOSWire

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