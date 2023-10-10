Theramex宣布同意從Viatris, Inc.收購Duphaston®和Femoston®的歐洲銷售權

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於女性健康的全球領先專業製藥公司Theramex欣然宣布，公司已達成協議，將從Viatris Inc.收購Duphaston®和Femoston®的歐洲銷售權。在澳洲和日本，這些銷售權仍歸Viatris所有。該交易尚需獲得慣常的法規和反壟斷核准。

「我們將繼續強化對婦女健康的承諾，改善病患獲得高品質治療的機會。 我們很高興能透過收購新產品來擴大我們的更年期產品組合。」——Theramex執行長Rob Stewart。

Duphaston®（地屈孕酮）和Femoston®（雌二醇/地屈孕酮）可用於與激素替代療法(HRT)相關的適應症。

關於Theramex

Theramex是一家致力於女性和女性健康的全球領先專業製藥公司。憑藉涵蓋避孕、生育、更年期和骨質疏鬆症等領域的創新知名品牌的廣泛組合，Theramex為處於人生不同階段的女性提供支援。我們的願景是透過提供創新、有效的解決方案，在女性人生的各個階段為她們提供關愛和支援，成為女性和為她們提供治療的醫療保健專業人士的終身合作夥伴。如欲瞭解有關Theramex的更多資訊，請造訪www.theramex.com。

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