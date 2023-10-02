BACARDÍ®朗姆酒酿造厂启用可减少50%温室气体排放的系统

Bacardi Corporation运营副总裁Edwin Zayas（中左）与波多黎各总督Pedro Pierluisi（中右）在波多黎各Bacardi朗姆酒酿造厂新CHP系统的剪彩仪式上。（照片：美国商业资讯）

波多黎各卡塔尼奥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 规模首屈一指的私营国际烈酒公司Bacardi今天庆祝其位于波多黎各的新热电联产(CHP)系统投入运营。该系统将使标志性的BACARDÍ朗姆酒品牌的温室气体(CHG)排放量减少一半。Bacardi在波多黎各卡塔尼奥(Cataño)的世界第一大优质朗姆酒酿造厂举行了开业剪彩仪式。

新的CHP用丙烷气取代了重油，使酿酒厂转而使用更加清洁的能源。该系统将为包括酿酒厂、办公室和Casa BACARDÍ游客中心在内的园区提供100%的能源。该游客中心是岛上游客最多的旅游景点之一。

BACARDÍ朗姆酒的温室气体排放量减少了50%，这是该家族企业在全球减排方面迈出的重要一步。除BACARDÍ朗姆酒外，Bacardi旗下的优质品牌还包括PATRÓN®龙舌兰酒、GREY GOOSE®伏特加、BOMBAY SAPPHIRE®、DEWAR’S®调和苏格兰威士忌等。Bacardi承诺到2025年在全球范围内使整个企业减少50%的温室气体排放量。

Bacardi Corporation波多黎各运营副总裁Edwin Zayas表示：“在Bacardi，我们致力于通过降低能源消耗来减少温室气体排放，并在我们深受喜爱的品牌的生产地改用最可持续的能源形式。我们正在不断探索如何采取更积极的措施，在我们的所有生产基地实现净零排放的终极目标。在波多黎各以及全球范围内，我们为实现更环保、更清洁的能源所做的工作令我们深感自豪。”

BACARDÍ朗姆酒酿造厂不断开拓和实施新环保实践的其他方式包括：

通过废水处理产生沼气，然后为蒸馏提供动力并发电——蒸馏厂60%以上的能源都是通过这种方式产生的；

新的处理系统有助于沼气的清洁，减少对环境的影响；

回收蒸馏过程中产生的95%热量，以减少所需能源；

开发一个从发酵过程中捕捉二氧化碳的新项目，并将其供应给岛上的气泡饮料行业；

在波多黎各种植并培育授粉园，为当地野生动物提供支持。Bacardi已获得野生动物栖息地委员会(WHC)的保护认证，以表彰其对环境管理的承诺。最近，Bacardi因其工作第三次获得重新认证。这是岛上唯一一个获得WHC认证的倡议；

为纪念公司成立161周年，Bacardi今年将在波多黎各种植161棵椰子树。这些椰子树将有助于再生和保护BACARDÍ朗姆酒酿造厂附近的海滩。该区域近年来遭受了严重的飓风破坏。

Bacardi Corporation隶属于Bacardi Limited，于1936年成立于波多黎各，自那以来一直生产“世界上获奖最多”的朗姆酒。目前的蒸馏厂建于1958年，位于卡塔尼奥镇，占地127英亩，是世界上最大的优质朗姆酒蒸馏厂，被誉为“朗姆酒大教堂”。

全球可持续发展总监Magaly Feliciano补充道：“作为一家家族企业，我们肩负着保护后代遗产的重大责任。我们今天所做的工作将有助于为我们的员工和地球建设一个更加可持续发展的未来。”

作为其企业责任计划Good Spirited的一部分，Bacardi根据联合国可持续发展目标制定了一系列致力于在2025年前实现的目标。除了公司承诺的到2030年实现100%无塑料制品外，这些全球目标还包括：

Bacardi生产基地的温室气体排放量减少50%；

Bacardi生产基地的用水量减少25%；

100%的主要原材料和包装以可持续方式采购；

100%的产品包装可回收利用；

产品包装材料的可回收成分达到 40%；

所有Bacardi生产基地实现零废物填埋。

如需了解有关公司环境可持续发展承诺的更多信息，请访问：https://www.bacardilimited.com/esg/

关于Bacardi Limited

Bacardi Limited是世界规模首屈一指的私营国际烈酒公司，生产和销售获得国际认可的烈酒和葡萄酒。Bacardi Limited品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括BACARDÍ®朗姆酒、GREY GOOSE®伏特加、PATRÓN®龙舌兰、DEWAR’S®调和苏格兰威士忌、BOMBAY SAPPHIRE®金酒、MARTINI®味美思和气泡酒、CAZADORES® 100%蓝色龙舌兰酒，以及WILLIAM LAWSON’S®苏格兰威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花利口酒和ERISTOFF®伏特加酒等其他领先和新兴品牌。家族企业Bacardi Limited于超过161年前成立于古巴圣地亚哥，目前拥有约9000名员工，生产设施遍布10个国家，产品行销160多个市场。Bacardi Limited是指Bacardi企业集团，其中包括Bacardi International Limited。敬请访问www.bacardilimited.com，或者在LinkedIn或Instagram上关注我们。

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