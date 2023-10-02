BACARDÍ®蘭姆酒釀造廠啟用可減少50%溫室氣體排放的系統

波多黎各卡塔尼奧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 規模首屈一指的私人國際烈酒公司Bacardi今天慶祝其位於波多黎各的新汽電共生(CHP)系統投入營運。該系統將使標誌性的BACARDÍ蘭姆酒品牌的溫室氣體(CHG)排放量減少一半。Bacardi在波多黎各卡塔尼奧(Cataño)的世界第一大優質蘭姆酒釀造廠舉行了開業剪綵儀式。

新的CHP用丙烷氣取代了重油，使釀酒廠轉而使用更加清潔的能源。該系統將為包括釀酒廠、辦公室和Casa BACARDÍ遊客中心在內的園區提供100%的能源。該遊客中心是島上遊客最多的旅遊景點之一。

BACARDÍ蘭姆酒的溫室氣體排放量減少了50%，這是該家族企業在全球減排方面邁出的重要一步。除BACARDÍ蘭姆酒外，Bacardi旗下的優質品牌還包括PATRÓN®龍舌蘭酒、GREY GOOSE®伏特加、BOMBAY SAPPHIRE®、DEWAR’S®蘇格蘭調和威士忌等。Bacardi承諾到2025年在全球範圍內使整個企業減少50%的溫室氣體排放量。

Bacardi Corporation波多黎各營運副總裁Edwin Zayas表示：「在Bacardi，我們致力於透過降低能源消耗來減少溫室氣體排放，並在我們深受喜愛的品牌的生產地改用最永續的能源形式。我們正在不斷探索如何採取更積極的措施，在我們的所有生產基地達成淨零排放的終極目標。在波多黎各以及全球範圍內，我們為達成更環保、更清潔的能源所做的工作令我們深感驕傲。」

BACARDÍ蘭姆酒釀造廠不斷開拓和實施新環保實踐的其他方式包括：

透過廢水處理產生沼氣，然後為蒸餾提供動力並發電——蒸餾廠60%以上的能源都是經由這種方式產生的；

新的處理系統有助於沼氣的清潔，減少對環境的影響；

回收蒸餾過程中產生的95%熱量，以減少所需能源；

開發一個從發酵過程中捕捉二氧化碳的新專案，並將其供應給島上的氣泡飲料產業；

在波多黎各種植並培育授粉園，為當地野生動物提供支援。Bacardi已獲得野生動物棲息地委員會(WHC)的保護認證，以表揚其對環境管理的承諾。最近，Bacardi因其工作第三次獲得重新認證。這是島上唯一一個獲得WHC認證的倡議；

為紀念公司成立161周年，Bacardi今年將在波多黎各種植161棵椰子樹。這些椰子樹將有助於再生和保護BACARDÍ蘭姆酒釀造廠附近的海灘。該區域近年來遭受了嚴重的颶風破壞。

Bacardi Corporation隸屬于Bacardi Limited，于1936年在波多黎各成立，自那以來一直生產「世界上獲獎最多」的蘭姆酒。目前的蒸餾廠建於1958年，位於卡塔尼奧鎮，占地127英畝，是世界上最大的優質蘭姆酒蒸餾廠，被譽為「蘭姆酒大教堂」。

全球永續發展總監Magaly Feliciano補充道：「身為一家家族企業，我們肩負著保護後代遺產的重大責任。我們今天所做的工作將有助於為我們的員工和地球建設一個更加永續發展的未來。」

Bacardi根據聯合國永續發展目標制定了一系列致力於在2025年前達成的目標，此為其企業責任計畫Good Spirited的一部分。除了公司承諾的到2030年達成100%無塑膠製品外，這些全球目標還包括：

Bacardi生產基地的溫室氣體排放量減少50%；

Bacardi生產基地的用水量減少25%；

100%的主要原物料和包裝以永續方式採購；

100%的產品包裝可回收利用；

產品包裝材料的可回收成分達到40%；

所有Bacardi生產基地達成零廢物填埋。

如欲瞭解有關公司環境永續發展承諾的更多資訊，請造訪：https://www.bacardilimited.com/esg/

關於Bacardi Limited

Bacardi Limited是全球規模首屈一指的私人國際烈酒公司，生產和銷售各種國際知名的烈酒和葡萄酒。Bacardi Limited品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括BACARDÍ®蘭姆酒、GREY GOOSE®伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、DEWAR’S®蘇格蘭調和威士忌、BOMBAY SAPPHIRE®琴酒、MARTINI®苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES® 100%藍色龍舌蘭酒，以及WILLIAM LAWSON'S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和ERISTOFF®伏特加酒等其他一流的新興品牌。家族企業Bacardi Limited於超過161年前成立於古巴聖地牙哥，目前擁有約9000名員工，生產設施遍佈10個國家，產品銷往160多個市場。Bacardi Limited是指Bacardi企業集團，其中包括Bacardi International Limited。敬請訪問www.bacardilimited.com，或者在LinkedIn或Instagram上關注我們。

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