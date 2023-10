Etats-Unis : TotalEnergies signe un nouveau contrat de vente d’électricité solaire à long-terme avec Saint-Gobain

PARIS & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé avec Saint-Gobain un nouveau contrat de vente d'électricité renouvelable d'une durée de 15 ans. Il s'agit du deuxième contrat de fourniture d'électricité solaire à long terme visant à contribuer à la décarbonation de la consommation d'électricité des 125 sites industriels en Amérique du Nord de l'entreprise de matériaux de construction.

La signature par TotalEnergies de ce contrat de vente d’électricité avec Saint-Gobain démontre une nouvelle fois son engagement à proposer des solutions d’énergies renouvelables sur mesure à des entreprises dans le monde entier, comme elle l’a fait avec Air Liquide, Amazon, Merck, Microsoft, Orange, ou encore Sasol.

Dans le cadre de ce contrat de vente d’électricité de 100 MW, TotalEnergies fournira de l’énergie propre depuis son parc solaire de Danish Fields (Texas), contribuant ainsi à réduire de 90 000 tonnes par an les émissions de CO 2 (Scope 2) provenant de l’électricité produite par Saint-Gobain en Amérique du Nord. D’une capacité de 720 MW, le parc solaire de TotalEnergies devrait entrer en service en 2024 et sera le plus grand parc solaire exploité à grande échelle par la Compagnie aux Etats-Unis. Ce contrat comprend un mécanisme « d’upside sharing », en vertu duquel les entreprises partageront toute hausse potentielle résultant de l'augmentation des prix du marché pendant la durée du contrat.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Saint-Gobain à travers ce nouvel engagement dans les énergies propres et de contribuer ainsi à leur feuille de route en matière de neutralité carbone » a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renouvelables de TotalEnergies. « La croissance du portefeuille de production d’énergie solaire de TotalEnergies aux Etats-Unis fournit des solutions concrètes permettant à nos clients industriels de décarboner leur consommation d’électricité. La signature de contrats de vente PPA avec upside sharing pour des entreprises contribue à l’objectif d’une croissance rentable de notre business Integrated Power. »

S'exprimant à l'occasion de cette signature, Mark Rayfield, Directeur Général de Saint-Gobain Amérique du Nord, a ajouté : « Grâce à ce contrat, Saint-Gobain Amérique du Nord va continuer à réduire considérablement ses émissions de CO 2 , démontrant la rapidité avec laquelle le secteur industriel peut se transformer quand des solutions de long terme sont à portée de main. Ce projet d'énergie renouvelable est essentiel pour permettre à Saint-Gobain de réaliser son engagement de réduire de 33% ses émissions de CO 2 de scope 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. »

TotalEnergies est l’un des principaux développeurs d’énergies renouvelables aux Etats-Unis, avec un portefeuille de projets solaires à grande échelle, de stockage, de production solaire décentralisée B2B sur site, ainsi que de projets éoliens terrestres et en mer qui devraient générer jusqu’à 10 GW d’énergie renouvelable d’ici 2025 et plus de 25 GW d’ici 2030.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À la fin du mois de juillet 2023, sa capacité brute de production d’électricité renouvelable était de 19 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW en 2030, avec l’objectif de figurer au top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

