沙特发展基金支持巴哈马和毛里求斯的基础设施建设，并与圣马力诺探讨合作事宜

在SFD董事会主席Ahmed Al-Khateeb阁下的见证下，SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与毛里求斯签署价值7000万美元的发展贷款协议（照片：AETOSWire）

在SFD董事会主席Ahmed Al-Khateeb阁下的见证下，SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与巴哈马签署了价值7000万美元的发展贷款协议（照片：AETOSWire）

在SFD董事会主席Ahmed Al-Khateeb阁下的见证下，SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与圣马力诺共和国签署意向协议书（照片：AETOSWire）

在SFD董事会主席Ahmed Al-Khateeb阁下的见证下，SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与圣马力诺共和国签署意向协议书（照片：AETOSWire）

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在沙特发展基金(SFD)董事会主席Ahmed Al-Khateeb阁下的见证下，SFD首席执行官今天在利雅得签署了两份总价值1.4亿美元的发展贷款协议，以支持巴哈马政府和毛里求斯共和国政府的基础设施发展。SFD首席执行官还与圣马力诺共和国签署了一份意向书，探讨在经济、文化和交通运输领域的潜在合作。这些协议和意向书是在沙特利雅得举办的2023年世界旅游日期间签署的。

第一份价值7000万美元的发展贷款协议是与巴哈马副总理兼旅游、投资和航空部长Isaac Chester阁下签署的，用于资助家族群岛机场复兴项目。该项目旨在开发和提高埃克苏马群岛机场的能力，并将机场每年的游客数量从23.7万人次增加到28.5万人次。

第二份价值7000万美元的发展贷款协议是与毛里求斯共和国副总理兼旅游部长Louis Steven Obeegadoo阁下签署的，用于资助“Rivière des Anguilles大坝建设项目”。该项目将保护自然环境免受洪水侵袭，并为饮用、灌溉和工业用水提供可靠的水源。

凭借与圣马力诺共和国旅游部长Federico Pedini Amati阁下签署的意向书，圣马力诺政府和SFD能够探索在经济、文化和交通运输领域开展基础设施发展合作的可能性。这标志着SFD与圣马力诺之间在发展方面新缔结的关系。

这些最新的发展协议的签署是SFD为支持全球发展中国家和小岛屿发展中国家(SIDS)的可持续发展所做的部分承诺。这些协议还将有助于实现联合国可持续发展目标(SDG)，特别是SDG 6（清洁水和卫生）、SDG 8（体面工作和经济增长）和SDG 9（工业、创新和基础设施）。

秉承促进全球可持续发展的使命，SFD已在全球90多个国家资助了700多个发展项目，总价值达187亿美元。

*资料来源：AETOSWire

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