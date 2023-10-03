RevBits在其 Endpoint Security & EDR解决方案中进一步增强了USB设备保护能力，提供了无可比拟的细粒度策略环境

视频：RevBits Endpoint Security & EDR提供最精细的USB设备策略环境，以对威胁环境进行管控。

视频：RevBits Endpoint Security & EDR提供最精细的USB设备策略环境，以对威胁环境进行管控。

纽约州米尼奥拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- RevBits宣布，通过为设备序列号添加定义字段，该公司在其Endpoint Security & EDR解决方案中进一步加强了其已经十分可靠的USB设备策略环境。

RevBits Endpoint Security & EDR是下一代端点安全解决方案，可通过其三阶段分析引擎和市场上最深入的EDR模块提供对恶意软件的全面保护。该解决方案的EDR模块提供了全面的取证和端点缓解功能，并提供通过其反rootkit功能对内核起到保护作用的美国专利技术。

除了在检测和阻止恶意软件方面具有优势外，RevBits EPS和EDR还消除了通过USB设备传递的恶意行为所带来的威胁。

在 Bleeping Computer的《2023年上半年USB驱动器恶意软件攻击再次激增》中（2023年7月23日），Bill Toulas指出如下：

RevBits首席技术官Mucetba Celik表示：“RevBits了解USB设备所构成威胁的严重性。基于USB的外部设备可以通过不知情的员工和恶意内部人员传递恶意软件，从而对其公司造成伤害。我们一直在寻找最有效的方法来改进我们的解决方案，我们通过EPS产品的USB控制功能实现了这一点。我们现在可赋予管理员锁定其USB使用环境并保护其公司的控制权。”

RevBits Endpoint Security和EDR允许管理员深入定义在使用USB设备时允许和不允许进行的操作。

在RevBits Endpoint Security&EDR的USB策略设置环境中，可以对以下五个重要参数设置相关策略：

USB设备类型。 USB设备序列号（SID）。 USB设备供应商标识（VID）。 USB设备产品标识（PID）。 启用或禁用特定工作站或工作站组上的USB端口以控制USB的使用。

关于RevBits

RevBits成立于2018年，是一家综合型网络安全公司。该公司致力于为客户提供卓越的保护功能和相关服务。RevBits通过提供可由统一安全平台管理的多种高级安全功能，为各个公司所面临的最复杂的网络威胁提供保护。RevBits总部位于纽约州米尼奥拉，在新泽西州普林斯顿、马萨诸塞州波士顿、英国伦敦和比利时安特卫普均设有办事处。有关RevBits的更多信息，请访问RevBits。

RevBit的完整解决方案套件包括RevBits Endpoint Security、RevBits Email Security、RevBits Privileged Access Management、RevBit Zero Trust Network和RevBits Deception Technology。对于运行多个RevBits解决方案的客户，管理活动是通过RevBits Cyber Intelligence Platform进行的，这是一个统一的单窗格环境，可以对威胁进行策划、关联并发出警报，同时还可以提供相关情报以快速做出管理响应。RevBitsCyber Intelligence Platform可与所有常见SIEM集成。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。