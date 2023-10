Fundo Saudita para o Desenvolvimento apoia o desenvolvimento de infraestruturas nas Bahamas e nas Ilhas Maurício e explora a cooperação com San Marino

In the presence of the SFD Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al-Khateeb, the SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad signing a development loan agreement, worth $70 million USD, with Mauritius (Photo: AETOSWire)

RIAD (Arábia Saudita)--(BUSINESS WIRE)--Na presença do presidente do Conselho de Administração do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, Ahmed Al-Khateeb, o CEO do FSD, assinou hoje em Riad dois acordos de empréstimo para o desenvolvimento no valor total de US$ 140 milhões para apoiar o desenvolvimento de infraestruturas com os governos do Bahamas e da República das Ilhas Maurício. O CEO também assinou uma carta de intenções com a República de San Marino para explorar uma potencial cooperação nos setores econômico, cultural e de transporte. Os acordos e carta de intenções foram assinados durante o Dia Mundial do Turismo de 2023, realizado em Riad (Arábia Saudita).

O primeiro acordo de empréstimo para o desenvolvimento, no valor de US$ 70 milhões, foi assinado com o vice-primeiro-ministro e ministro do Turismo, Investimentos e Aviação das Bahamas, Isaac Chester, para financiar o “Projeto de Renovação dos Aeroportos das Ilhas Familiares”, cujo objetivo é desenvolver e aumentar as capacidades dos aeroportos nas Exumas e incrementar o número de visitantes nos aeroportos de 237 mil para 285 mil anualmente.

O segundo acordo de empréstimo para o desenvolvimento, no valor de US$ 70 milhões, foi assinado com o vice-primeiro-ministro e ministro do Turismo da República das Ilhas Maurício, Louis Steven Obeegadoo, para financiar o “Projeto de Construção da Barragem Rivière des Anguilles”. Essa iniciativa protegerá o meio ambiente natural contra inundações e fornecerá uma fonte confiável de água para consumo, irrigação e uso industrial.

A carta de intenções assinada com o ministro do Turismo da República de San Marino, Federico Pedini Amati, permitirá ao governo e ao FSD explorar a potencial cooperação para o desenvolvimento de infraestruturas nos setores econômico, cultural e de transporte. Isso significa o início de uma nova relação de desenvolvimento entre o Fundo e San Marino.

Esses últimos acordos de desenvolvimento foram assinados como parte do compromisso do FSD de apoiar o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento e nos Pequenos Estados insulares em desenvolvimento (PEID) no mundo todo. Eles também contribuirão para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, especificamente o ODS 6: Água potável e saneamento, o ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico e o ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura.

Em linha com sua missão de promover o desenvolvimento sustentável mundial, o FSD financiou mais de 700 projetos de desenvolvimento no valor de US$ 18,7 bilhões em mais de 90 países.

