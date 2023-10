Evolve Additive Solutions annonce un partenariat stratégique avec alphacam en vue d'assurer la production de pièces STEP en Europe

MINNETONKA, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Fournisseur de solutions industrielles d'impression 3D et inventeur du procédé révolutionnaire d’électrographie thermoplastique sélective (STEP), Evolve Additive Solutions annonce la formation d'un partenariat stratégique avec alphacam GmbH dans le but de proposer des services de production de pièces par le biais de la technologie STEP à des clients de toute l'Europe. STEP est une technologie révolutionnaire de fabrication additive qui élimine les contraintes de fabrication des autres technologies disponibles sur le marché à l'heure actuelle, notamment sur le plan de la précision, de l'évolutivité et des matériaux de qualité technique. alphacam saura concilier expertise approfondie du secteur, longue expérience dans l'impression de pièces en plastique, étroites relations client et adoption de la plateforme SVP (Scaled Volume Production) d'Evolve pour fabriquer et fournir des pièces en thermoplastique haute fidélité et très haute densité, caractérisées par une finition de surface et des propriétés proches de celles obtenues par moulage par injection.

Ce partenariat constitue le 2e de ce genre conclu par Evolve dans le cadre de sa mission visant à créer des centres de production STEP d'excellence dans le monde entier, l'objectif ultime étant d'élargir l'accès à la technologie STEP et de la positionner comme le seul procédé additif capable de livrer les propriétés matérielles, la précision et l'évolutivité requises pour imprimer des pièces fonctionnelles selon des volumes de production importants, et de remplacer les méthodes de fabrication classiques pour un nombre croissant d'applications. Le premier partenariat annoncé précédemment avait été conclu avec Fathom Digital Manufacturing, qui propose désormais des pièces STEP en Amérique du Nord et constate un intérêt de plus en plus marqué pour les produits STEP de la part des clients et donc une forte croissance dans ce domaine.

« Nous constatons une augmentation de la demande de pièces STEP en Europe, surtout dans les secteurs automobiles, des biens électroniques de consommation, des dispositifs médicaux et des marchés de détail, ainsi que pour des applications liées aux liquides et aux flux d'air », a déclaré Jeff Hanson, vice-président principal de la commercialisation d'Evolve. « Vu sa riche histoire et son leadership incontesté en matière de fabrication additive, alphacam est le partenaire idéal pour introduire la technologie STEP dans les secteurs industriels européens. »

« Chez alphacam, nous nous targuons de rester à l'avant-garde des services et technologies de fabrication avancés », a déclaré Michael Junghanss, directeur général d'alphacam. « Je pense que la technologie STEP est idéalement positionnée pour permettre à la fabrication additive de faire d'immenses progrès en matière de qualité et d'échelle de production. Nous sommes très heureux d'être désormais capables de proposer cette plus-value à nos clients sous la forme de pièces STEP. »

alphacam a dévoilé sa nouvelle offre de technologie STEP fortement acclamée lors de son 2e événement EXPO alphacAM et portes ouvertes aux clients ayant rencontré un beau succès le 27 septembre 2023. La production de pièces STEP est désormais disponible directement chez alphacam.

À propos d'Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions transforme la façon dont le monde fabrique. Fondée en 2017, la société propose des services d'application, de conseil, de production de pièces, de logiciels, de matériaux et d'équipements de production dans le domaine de la fabrication additive. Evolve assure la flexibilité de la fabrication, ce qui permet à la fois de créer des produits fonctionnels uniques, d’accélérer la mise sur le marché, et de renforcer l’efficacité en garantissant les chaînes d’approvisionnement. La technologie brevetée STEP d’Evolve permet de produire efficacement des pièces de qualité commerciale, et de créer des produits uniques qui ne pourraient pas être fabriqués de manière traditionnelle. La société est basée à Minnetonka, dans le Minnesota, et possède un centre de technologie des matériaux à Rochester, dans l’État de New York. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.evolveadditive.com.

À propos d'alphacam, GmbH

Depuis plus de 25 ans, alphacam propose une gamme complète de produits et de services liés à l'impression 3D et à la fabrication additive, de la génération de données CAO en 3D à la fabrication additive de ces données au moyen d'imprimantes et de systèmes de production 3D. Parmi la vaste gamme de produits et de services d'alphacam figurent la vente et la maintenance d'imprimantes 3D et de systèmes de posttraitement ainsi que le conseil en la matière, mais aussi des services professionnels de production de pièces en acier et en plastique par impression 3D, sans oublier la vente d'un logiciel de CAO/FAO industriel et les services d'assistance y afférents. Rapide, flexible et gérée par son propriétaire, la gamme unique de services et de connaissances spécialisées d'alphacam garantit la satisfaction d'un nombre sans cesse croissant de clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.alphacam.de.

