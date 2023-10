Saudi Fund for Development ondersteunt de ontwikkeling van infrastructuur op de Bahama's en Mauritius en onderzoekt de samenwerking met San Marino

In the presence of the SFD Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al-Khateeb, the SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad signing a development loan agreement, worth $70 million USD, with Mauritius (Photo: AETOSWire)

Riyad, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--In aanwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur van het Saudi Fund for Development, heeft H.E. Ahmed Al-Khateeb, de Chief Executive Officer van de SFD, vandaag in Riyadh twee ontwikkelingsleningovereenkomsten ter waarde van in totaal $ 140 miljoen USD ondertekend om de ontwikkeling van infrastructuur te ondersteunen met de regeringen van de Bahama's en de Republiek Mauritius. De CEO ondertekende ook een intentieverklaring met de Republiek San Marino om mogelijke samenwerking in de economische, culturele en transportsector te verkennen. De overeenkomsten en intentieverklaring ondertekend op Wereldtoerismedag 2023, gehost in Riyad, Saoedi-Arabië.

De eerste ontwikkelingsleningovereenkomst, ter waarde van $ 70 miljoen USD, werd ondertekend met de vice-premier en minister van Toerisme, Investeringen en Luchtvaart van de Bahama's, de heer Isaac Chester, om het Family Islands Airports Renaissance Project te financieren, dat tot doel heeft de capaciteiten van luchthavens op de Exuma-eilanden te ontwikkelen en te vergroten en het aantal bezoekers aan de luchthavens te verhogen van 237.000 tot 285.000 bezoekers per jaar.

De tweede ontwikkelingsleningovereenkomst, ter waarde van $ 70 miljoen USD, werd ondertekend met de vice-premier en minister van Toerisme van de Republiek Mauritius, de heer Louis Steven Obeegadoo, om het "Constructie van het damproject Rivière des Anguilles" te financieren. Dit project beschermt de natuurlijke omgeving tegen overstromingen en biedt een betrouwbare bron van water voor drinkwater, irrigatie en industrieel gebruik.

De intentieverklaring werd ondertekend met de minister van Toerisme van de Republiek San Marino, de heer Federico Pedini Amati zal de regering en de SFD in staat stellen mogelijke samenwerking voor de ontwikkeling van infrastructuur in de economische, culturele en transportsector te verkennen. Dit betekent het begin van een nieuwe ontwikkelingsrelatie tussen SFD en San Marino.

Deze nieuwste ontwikkelingsovereenkomsten werden ondertekend als onderdeel van de toezegging van de SFD om duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden en kleine eilandontwikkelingslanden (SIDS) over de hele wereld te ondersteunen. Ze zullen ook bijdragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met name SDG 6, Schoon water en sanitering, SDG 8, Goede werk- en economische groei en SDG 9, Industrie, Innovatie en Infrastructuur.

In overeenstemming met zijn missie om wereldwijde duurzame ontwikkeling te bevorderen, heeft SFD meer dan 700 ontwikkelingsprojecten gefinancierd ter waarde van US$ 18,7 miljard in meer dan 90 landen over de hele wereld.

