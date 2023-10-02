日本政府養老金投資基金利用ICE對其投資組合進行影響力債券和避免排放評估

亞特蘭大、倫敦和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的資料、科技和市場基礎設施供應商Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE)今天宣布，全球最大的養老基金——日本政府養老金投資基金(GPIF)選擇ICE對該基金的影響力債券投資進行影響力評估。GPIF在最近發布的《2022年環境、社會和治理報告》中採用了ICE的評估結果。

ICE對GPIF投資組合中的影響力債券進行了影響力評估，評估範圍涵蓋從減排和再生能源發電到社會影響力（包括創造就業機會）等各種影響力類別。GPIF發布了一份報告，詳細介紹了ICE的影響力評估，其中包括計算出的每美元投資額的影響力指標。

ICE永續金融主管Girish Narula表示：「我們致力於開發永續金融產品和資料集，讓投資人不僅能管理氣候風險，還能幫助量化其投資組合的潛在影響力。我們很高興能夠支援GPIF量化其投資影響力債券的潛在影響及其避免的排放。我們將繼續與客戶合作，提供我們的資料分析、建模和比較性情景分析能力，以衡量和瞭解氣候與投資風險和機會。」

ICE利用其廣泛的碳排放資料庫和避免排放放入方法來建構模型，可以估算出那些推動向低碳經濟轉換的公司透過其產品所能減少的碳排放量。GPIF的評估就應用了這些模型。GPIF發布的報告介紹了ICE的流程。該流程用於識別、分析和衡量GPIF投資組合內三個產業（包括零排放汽車、公用事業和採礦業）中各公司避免的排放所產生的影響。

避免的排放是指產品生命週期或價值鏈之外的減排。藉由確定使用該產品所避免的排放量，投資人可以識別具有正向影響的機會，並量化此類投資所能產生的實際差異。

ICE亞太區固定收益及資料服務主管Magnus Cattan表示：「ICE將繼續在亞太區投資，以解決客戶面臨的挑戰，並開發解決方案以創造成長機會。與GPIF的合作是ICE固定收益專長與永續金融資料和分析相結合，開發創新產品和解決方案的一個範例。」

GPIF使用的ICE綜合報告可在此處查閱：避免的排放和影響力債券組合評估。

關於Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE)是一家《財星》500大企業，致力於設計、建構和營運數位網路，幫助人們把握機遇。我們提供跨主要資產類別的金融科技和資料服務，為客戶提供任務關鍵型工作流程工具，以提高透明度和營運效率。我們營運多家交易所，包括紐約證券交易所和各類清算所，幫助人們投資、融資和管理多種資產類別的風險。我們全面的固定收入資料服務和執行能力提供資訊、分析和平台，幫助我們的客戶抓住機遇，更高效地展開營運。在ICE Mortgage Technology，我們正在對美國住宅抵押貸款流程（從消費者參與到貸款登記）進行轉型和數位化改造。我們共同推動產業的轉型、簡化和自動化，將客戶與機會聯繫在一起。

ICE和/或其附屬機構的商標包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方塊設計、NYSE和New York Stock Exchange。如欲瞭解有關Intercontinental Exchange, Inc.和/或其附屬機構其他商標和智慧財產權的資訊，請點選此處。請造訪相關交易所網站的「關鍵資訊文件(KIDS)」版塊，取得《歐盟包裝零售和基於保險的投資產品條例》涵蓋的某些產品的關鍵資訊文件。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港聲明——本新聞稿中關於ICE業務的非歷史事實性陳述均為涵蓋風險和不確定性的「前瞻性陳述」。如欲瞭解有關可能造成實際結果與前瞻性陳述中所述結果存在差異的其他風險和不確定性的討論，請參閱ICE向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，包括但不限於ICE於2023年2月2日向SEC提交的截至2022年12月31日年度的Form 10-K年報。

類別：固定收入和資料服務

資料來源：Intercontinental Exchange

ICE-CORP

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。