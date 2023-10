Pogust Goodhead et Gramercy Funds Management LLC annoncent un partenariat d'investissement de 552,5 millions de dollars

LONDON & GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Pogust Goodhead, cabinet d'avocats international, et Gramercy Funds Management LLC (« Gramercy ») ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un partenariat d'investissement de 552,5 millions de dollars sous la forme d'un prêt garanti accordé par Gramercy à Pogust Goodhead. Ce prêt est le plus important de ce type dans un cabinet d'avocats basé au Royaume-Uni.

L'opération de prêt renforce la puissance financière du cabinet, garantissant à Pogust Goodhead des fonds suffisants pour poursuivre ses actions en justice à travers le monde et au nom des victimes environnementales des géants de l'industrie tels que : BHP Group (BHP.AX), BMW (BMWG.DE), Fiat Chrysler (STLAM.MI), Ford (F), Honda (7267.T), Hyundai (005380.KS), Jaguar/Land Rover (JLR), Mazda (7261.T), Mercedes-Benz (MBGn.DE), Peugeot/Citroën (PEUG.PA), Renault Nissan (RENA.PA), Toyota (7203.T), Vauxhall (STLAM.MI), Volkswagen AG (VOWG.DE), et Volvo AB (VOLVb.ST).

Le produit du prêt financera la plus grande action de ce type contre deux des plus grandes sociétés minières du monde - le groupe BHP (BHP.AX) et Vale (VALE3.SA) - pour leur rôle dans la catastrophe du barrage de Mariana au Brésil. Pogust Goodhead représente plus de 720 000 victimes de la pire catastrophe environnementale qu'ait connue le Brésil. La date du procès est fixée à octobre 2024 à Londres. Le produit du prêt soutiendra également le procès intenté par Pogust Goodhead contre 14 grands constructeurs automobiles dans le cadre du scandale du Dieselgate, au nom d'environ un million de consommateurs britanniques.

Directeur général associé et PDG de Pogust Goodhead, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'obtenir cet investissement majeur qui transformera notre activité et nous donnera la puissance financière nécessaire pour affronter certaines des plus grandes entreprises du monde au nom de millions de personnes. Cet accord historique montre que les investisseurs mondiaux ont confiance dans l'issue de nos affaires. Cet investissement nous permettra non seulement de rapatrier les affaires en cours, mais aussi de faire savoir aux géants mondiaux de l'industrie que nous avons les moyens financiers de les poursuivre pour leurs actes répréhensibles.

Nous nous attaquons à certaines des plus grandes entreprises du monde. Ces entreprises ont accès à des ressources infinies pour contester ces affaires. Cet accord met tout le monde sur un pied d'égalité et nous donne la possibilité de nous mesurer à eux.

Nous n'essayons pas de détruire ces entreprises. Nous les poursuivons pour mauvaise conduite des entreprises, comportement anticoncurrentiel, préjudice aux entreprises et utilisation abusive de l'environnement. Les affaires dont nous nous occupons montreront à quel point nous sommes déterminés, en tant que société mondiale, à faire en sorte que les grandes entreprises rendent des comptes et respectent leurs obligations et leurs responsabilités à l'égard des communautés au sein desquelles elles opèrent ».

Harris Pogust, président de Pogust Goodhead, a déclaré :

« Notre mission est de défendre les droits des personnes qui ont été lésées par certaines des plus grandes entreprises multinationales du monde. Au cours des deux dernières années, nous avons obtenu des accords historiques contre British Airways et Volkswagen. Nous représentons actuellement plus d'un million de personnes dans le cadre du scandale du Dieselgate. En outre, nous gérons la plus grande action de masse de l'histoire de l'Angleterre contre les deux plus grandes sociétés minières du monde. Nous ne faisons que commencer à rendre justice à ceux qui le méritent le plus, quel que soit leur lieu de résidence et quelle que soit la taille et la puissance perçue de l'entreprise fautive.

Cette transaction avec Gramercy, une société qui possède une grande expertise en matière de financement des litiges et de capital patient, nous donne la possibilité d'engager le combat contre tout auteur d'actes répréhensibles. La société sait désormais qu'il est dans son intérêt financier et dans celui de ses actionnaires de transiger ou d'affronter un cabinet qui dispose à la fois des ressources financières et des compétences en matière de contentieux nécessaires pour obtenir la justice que nos clients méritent à juste titre. Nous sommes très heureux d'avoir Gramercy comme investisseur et comme partenaire dans notre quête d'une justice mondiale pour les millions de clients que nous représentons actuellement et pour les millions à venir ».

Robert Koenigsberger, associé gérant et directeur de l'information de Gramercy Funds Management, a déclaré :

« Nous sommes heureux de nous associer à Pogust Goodhead. Le cabinet a une expérience exceptionnelle et nous avons été impressionnés par l'équipe et son approche des litiges complexes.

L'affectation à cette transaction est clairement conforme à la mission de Gramercy, qui est d'avoir un impact positif sur le bien-être de nos clients, des entreprises de notre portefeuille et de leurs communautés. L'investissement s'aligne matériellement sur nos objectifs ESG et d'investissement d'impact. Nous sommes fiers de contribuer à aider Pogust Goodhead à obtenir justice pour certaines des pires actions environnementales de ces dernières décennies ».

À propos de Pogust Goodhead

Fondé par Harris Pogust et Tom Goodhead en 2018, Pogust Goodhead est un cabinet d'avocats international dont le siège se trouve à Londres, en Angleterre. Son partenariat mondial en pleine expansion compte plus de 100 avocats et plus de 500 membres du personnel, qui travaillent tous pour aider les individus, les groupes et les entreprises à accéder à une justice équitable et tangible.

Le cabinet a été décrit comme « la première licorne juridique », suivant une trajectoire plus proche d'une entreprise en démarrage de technologie financière que d'un cabinet d'avocats traditionnel. Pogust Goodhead représente 1,9 million de clients dans des affaires à travers le monde, réclamant des milliards de dollars de dommages et intérêts.

Depuis sa création, Pogust Goodhead est devenu un leader mondial en matière de litiges environnementaux. En 2022, le cabinet a obtenu un jugement historique et unanime de la Cour d'appel qui permet aux victimes de la catastrophe du barrage de Mariana de demander réparation contre BHP et maintenant Vale, devant les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. Les procès intentés par le cabinet contre les géants TÜV SÜD, Norsk Hydro et Braskem sont tous axés sur la réparation des préjudices subis par les plaignants en raison d'un mépris total de l'environnement dans lequel ils vivent.

Pogust Goodhead est également à la pointe des plaintes internationales des consommateurs, avec notamment des règlements historiques dans le cadre du litige de groupe Volkswagen NOx Emissions en mai 2022 et pour les victimes de la violation des données de British Airways en 2021.

À propos de Gramercy Funds Management

Gramercy est un gestionnaire d'investissement spécialisé dans les marchés émergents, basé à Greenwich (au Connecticut) et disposant de bureaux à Londres, Buenos Aires et Mexico. Fondée en 1998, Gramercy sert une clientèle institutionnelle mondiale et cherche à offrir aux investisseurs des rendements supérieurs ajustés au risque grâce à une approche globale des marchés émergents soutenue par une plateforme institutionnelle transparente et solide. Gramercy propose des stratégies alternatives et à long terme dans les classes d'actifs des marchés émergents, y compris les multi-actifs, le crédit privé, le crédit public et les situations spéciales. Gramercy est un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC et un signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI), un signataire de l'initiative Net Zero Asset Managers et un partisan de la TCFD. Gramercy Ltd, une société affiliée, est enregistrée auprès de la FCA. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.gramercy.com.

