日本政府养老金投资基金利用ICE对其投资组合进行影响力债券和避免排放评估

亚特兰大、伦敦和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的数据、技术和市场基础设施提供商Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE)今天宣布，全球最大的养老基金——日本政府养老金投资基金(GPIF)选择ICE对该基金的影响力债券投资进行影响力评估。GPIF在最近发布的《2022年环境、社会和治理报告》中采用了ICE的评估结果。

ICE对GPIF投资组合中的影响力债券进行了影响力评估，评估范围涵盖从减排和可再生能源发电到社会影响（包括创造就业机会）等各种影响力类别。GPIF发布了一份报告，详细介绍了ICE的影响力评估，其中包括计算出的每美元投资额的影响力指标。

ICE可持续金融主管Girish Narula表示：“我们致力于开发可持续金融产品和数据集，让投资者不仅能管理气候风险，还能帮助量化其投资组合的潜在影响。我们很高兴能够支持GPIF量化其投资影响力债券的潜在影响及其避免的排放。我们将继续与客户合作，提供我们的数据分析、建模和比较性情景分析能力，以衡量和了解气候与投资风险和机遇。”

ICE利用其广泛的碳排放数据库和避免排放放入方法来构建模型，可以估算出那些推动向低碳经济过渡的公司通过其产品所能减少的碳排放量。GPIF的评估就应用了这些模型。GPIF发布的报告介绍了ICE的流程。该流程用于识别、分析和衡量GPIF投资组合内三个行业（包括零排放汽车、公用事业和开采的矿产）中各公司避免的排放所产生的影响。

避免的排放是指产品生命周期或价值链之外的减排。通过确定使用该产品所避免的排放量，投资者可以识别具有积极影响的机会，并量化此类投资所能产生的实际差异。

ICE亚太区固定收益及数据服务主管Magnus Cattan表示：“ICE将继续在亚太区投资，以解决客户面临的挑战，并开发解决方案以创造增长机会。与GPIF的合作是ICE固定收益专长与可持续金融数据和分析相结合，开发创新产品和解决方案的一个范例。”

GPIF使用的ICE综合报告可在此处查阅：避免排放和影响力债券组合评估。

关于Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE)是一家《财富》500强企业，致力于设计、构建和运营数字网络，帮助人们把握机遇。我们提供跨主要资产类别的金融技术和数据服务，为客户提供任务关键型工作流程工具，以提高透明度和运营效率。我们运营多家交易所，包括纽约证券交易所和各类清算所，帮助人们投资、融资和管理多种资产类别的风险。我们全面的固定收入数据服务和执行能力提供信息、分析和平台，帮助我们的客户抓住机遇，更高效地开展运营。在ICE Mortgage Technology，我们正在对美国住宅抵押贷款流程（从消费者参与到贷款登记）进行转型和数字化改造。我们共同推动行业的转型、简化和自动化，将客户与机遇联系在一起。

ICE和/或其附属机构的商标包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方块设计、NYSE和New York Stock Exchange。如欲了解有关Intercontinental Exchange, Inc.和/或其附属机构其他商标和知识产权的信息，请点击此处。请访问相关交易所网站的“关键信息文件(KIDS)”版块，获取《欧盟包装零售和基于保险的投资产品条例》涵盖的某些产品的关键信息文件。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港声明——本新闻稿中关于ICE业务的非历史事实性陈述均为涉及风险和不确定性的“前瞻性陈述”。如欲了解有关可能造成实际结果与前瞻性陈述中所述结果存在差异的其他风险和不确定性的讨论，请参阅ICE向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，包括但不限于ICE于2023年2月2日向SEC提交的截至2022年12月31日年度的Form 10-K年报。

类别：固定收入和数据服务

资料来源：Intercontinental Exchange

ICE-CORP

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