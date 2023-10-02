SLB、Aker Solutions和Subsea7宣布關閉OneSubsea合資企業

OneSubsea現在由SLB和Aker Solutions的海底業務組成，其中包括廣泛互補的海底生產和加工技術組合。 (照片: 美國商業資訊)

OneSubsea現在由SLB和Aker Solutions的海底業務組成，其中包括廣泛互補的海底生產和加工技術組合。 (照片: 美國商業資訊)

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB)、Aker Solutions和Subsea7今天宣布最終關閉其之前共創的合資企業。新企業將沿用OneSubsea的名稱，透過協助客戶釋放儲量和縮短週期時間，來推動海底生產的創新和效率。

OneSubsea現在由SLB和Aker Solutions的海底業務組成，擁有廣泛互補的海底生產和加工技術組合、世界一流的製造規模和產能、行業領先的油藏和數位領域專長、獨特的孔隙處理整合能力以及更強的研發能力。

SLB執行長Olivier Le Peuch表示：「隨著全球營運商不斷尋求縮短開發週期並提高其海上資產的生產力，海上市場正在呈現持續復甦。透過利用數位創新的綜合技術組合，OneSubsea是支援客戶提高資產效能、提升能源效率並減少二氧化碳（CO 2 ）排放的理想選擇。」

OneSubsea的海底處理能力經過實地驗證，客戶認為其在提高儲層油採收率和實現長距離回採方面具有無與倫比的能力。其獨特的壓縮技術組合已被證明具有降低開發新能源儲量的結構和資本成本的潛力，同時海底專案也已被證明在本質上比上層解決方案更具碳效率。

OneSubsea新任命的執行長Mads Hjelmeland表示：「OneSubsea廣泛的技術組合和工程專長讓我們能夠以獨特的規模應對未來的市場趨勢和需求。在這個過程中，我們致力於實現拓展海底領域的目標，以推動永續能源的未來。我們將加速創新，助力客戶在海底作業中最佳化生產和減少排放。」

OneSubsea總部將設在挪威奧斯陸和德州休士頓，在全球所有主要營運地區擁有1.1萬名員工。SLB持有該合資企業70%的股權，Aker Solutions和Subsea7分別持有20%和10%的股權。

如需瞭解有關此交易的更多資訊，請造訪SLB的投資人關係網站：https://investorcenter.slb.com/。

關於SLB

SLB（NYSE: SLB）是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家，員工來自全球200多個國家和地區。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如需瞭解更多資訊，請造訪slb.com。

關於Aker Solutions

Aker Solutions為全球能源工業提供整合式解決方案、產品和服務。公司可支援低碳油氣生產，並開發再生解決方案以因應未來能源需求。結合創新的數位解決方案和可預測的專案執行，我們促進向永續能源生產的轉型。Aker Solutions在全球超過15個國家擁有約1.1萬名員工。如需瞭解更多資訊，請造訪www.akersolutions.com。

關於Subsea7

Subsea 7是能源工業海上專案和服務交付領域的全球領軍企業，透過低碳油氣業務的持續進化，以及推動再生能源和新興能源的成長，促使海上能源轉型。如需瞭解更多資訊，請造訪www.subsea7.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或接收狀況；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的10-K、10-Q和8-K表格中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

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