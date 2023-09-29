PUMA世界级形象大使庆祝深耕体育产业75周年

体育公司PUMA和它的几位世界级形象大使分享了他们在过去75年中最难忘的体育历史时刻，庆祝该公司作为全世界最快体育品牌的周年纪念日。

体育公司PUMA和它的几位世界级形象大使分享了他们在过去75年中最难忘的体育历史时刻，庆祝该公司作为全世界最快体育品牌的周年纪念日。（照片：美国商业资讯）

体育公司PUMA和它的几位世界级形象大使分享了他们在过去75年中最难忘的体育历史时刻，庆祝该公司作为全世界最快体育品牌的周年纪念日。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育公司PUMA和它的几位世界级形象大使分享了他们在过去75年中最难忘的体育历史时刻，庆祝该公司作为全世界最快体育品牌的周年纪念日。

PUMA首席执行官Arne Freundt表示：“ 我认为，PUMA在这75年里的宗旨始终未变。我们在这里书写体育和文化的未来历史。”

世界上跑得最快的人Usain Bolt与其他PUMA传奇人物一起在位于德国黑措根奥拉赫的公司总部登台，讲述他们职业生涯中的精彩瞬间，以及他们如何与品牌一起书写体育史。这些传奇人物包括：六届大满贯得主Boris Becker、1991年国际足联世界足球先生Lothar Matthäus、NBA名人堂成员Ralph Sampson以及田径世界冠军Linford Christie、Heike Drechsler、Armand “Mondo” Duplantis、Colin Jackson、Merlene Ottey和Yaroslava Mahuchikh。

Usain Bolt表示：“ 成功源于背后的付出、训练、奉献和牺牲。这就是我全力以赴的方向。但当我参加比赛时，我乐在其中。我上场比赛是为了展示风采，而不仅仅是为了去那里跑步。我自认为改变了比赛，因为我告诉人们，你可以放松，你可以享受你所做的一切。”

Boris Becker在17岁时赢得了他的第一个温布尔登网球冠军，他回顾了年纪轻轻就取得如此成功的感受。

他表示：“ 年轻的美妙之处在于，你还太年轻，不知道自己本不该赢。但你会觉得人们看你的眼神不一样了。早上，你去更衣室，大家都盯着你看，好像你是从火星来的一样，因为你太年轻了。因此，它真的以一种戏剧性的方式改变了我的生活。”

Merlene Ottey也是在年轻时就开始了她的职业生涯，但直到50多岁才开始参加国际比赛。她告诉观众，是对这项运动的热爱让她坚持了下来。

“ 我热爱我所做的事情。当你拥有这种激情时，你就会在精神上做好迎接任何挑战的准备。你会全力以赴。我不会心甘情愿接受失败。下一次，我一定会反败为胜。”

PUMA创始人Rudolf Dassler的远见卓识创造了众多产品，赋予运动员风驰电掣的敏捷力和出色的表现。从帮助PUMA的田径运动员赢得冠军和创造纪录的钉鞋，到17岁的Boris Becker征服温布尔登网球赛时使用的网球拍，或是Lothar Matthäus等传奇球员踢球时穿的足球鞋：75年来，PUMA始终坚持这一理念。

1992年和2000年两届奥运会跳远金牌得主Heike Drechsler表示：“ 普通的鞋不适合跳远，因为很不稳定。我与PUMA合作，提出了一些反馈意见，他们就设计出了一款非常好的鞋。这对我帮助很大。”

纵观品牌历史，PUMA建立了首创文化，通过创新设计帮助运动员发挥最高水平，如1952年首款带螺钉的足球鞋、1968年传奇的刷状钉鞋、1986年首创的RS电脑鞋、1991年首款无鞋带运动鞋DISC，以及最近的PUMA最先进的泡沫科技NITRO跑鞋。

活动中的其他引言

关于必胜的心态：

Ralph Sampson：“ 大家的期望很高，但我的期望更高。我想变得优秀。我在新秀赛季就首次入选全明星赛，后来的入选是三四年后的事了。后来我成为了全明星赛最有价值球员，还打进了总决赛，并取得了其他一些好成绩。即使是今天，我对自己的期望也非常高。所以不管如何，都还在那个水平上。”

Yaroslava Mahuchikh：“ 每厘米都很重要，要想提高确实很难。当然，我的目标是创造新的世界纪录，当然我的目标也包括在奥运会上赢得金牌。”

Armand “Mondo” Duplantis：“ 我不记得撑杆跳之前的生活了。我想，这大概是因为在那之前基本没什么值得记忆的事情。我父亲是一名专业撑杆跳运动员，他在路易斯安那州的后院建造了一整套撑杆跳设施。我并没有被迫要学，但它就摆在你面前。就像你不必做，但你在某种程度上又不得不做，至少得尝试一下。所以我从小就很优秀。现在，一切似乎都很顺利，我会继续走这条路，继续做我正在做的事情。我知道我还有很多更高的目标，所以我会继续努力。”

Linford Christie：“ 我为自己赢得的一切感到骄傲。比赛越艰难，你就越享受其中，因为人们常说，战斗越激烈，胜利越甜蜜。有时你必须输掉比赛，才能体会到胜利的滋味，才能爱上胜利的感觉。因为输球的感觉并不好，但你需要它，因为它能让你继续前进。”

关于他们与PUMA的关系

Colin Jackson：“ 多年来，我一直看到的是一种充满活力和积极的态度。我认为这种态度一直延续到今天，这真的让人感到很美好。我想这就是我们所说的家庭氛围的原因，这也是家庭给人温暖感的原因。你就在那里。这是一种友情。没有谁比谁更重要。我们同舟共济。我认为这就是PUMA品牌的魅力所在。”

Lothar Matthäus：“ 这对我来说有点特别，因为我是在PUMA的陪伴下长大的。我的父亲过去一直为PUMA工作。他每天早上打开工厂大门，晚上最后一个离开。我就住在工厂旁边的大楼里。这意味着PUMA办公室和我的卧室相距只有20米。我总是拥有最好的鞋。PUMA KING是一款非常棒的球鞋。穿上它时，我感觉非常柔软舒适。最重要的是什么？我进了很多球。所以这是有史以来最好的球鞋。”

关于PUMA

PUMA是世界领先的运动品牌之一，致力于设计、开发、销售和营销鞋类、服装和配饰。75年来，PUMA为全球竞技速度最快的运动员创造疾速成绩产品，坚持不懈地推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫和赛车运动等类别的竞技和运动风格的生活方式产品。PUMA与知名设计师和品牌合作，将运动影响力带入街头文化和时尚。PUMA Group拥有 PUMA、Cobra Golf和stichd品牌。该公司的产品销往120多个国家，在全球拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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