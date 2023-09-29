PUMA世界級形象大使慶祝深耕體育產業75周年

體育公司PUMA和它的幾位世界級形象大使分享了他們在過去75年中最難忘的體育歷史時刻，慶祝這家全世界最快體育品牌公司的周年紀念日。

體育公司PUMA和它的幾位世界級形象大使分享了他們在過去75年中最難忘的體育歷史時刻，慶祝這家全世界最快體育品牌公司的周年紀念日。（照片：美國商業資訊）

體育公司PUMA和它的幾位世界級形象大使分享了他們在過去75年中最難忘的體育歷史時刻，慶祝這家全世界最快體育品牌公司的周年紀念日。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 體育公司PUMA和它的幾位世界級形象大使分享了他們在過去75年中最難忘的體育歷史時刻，慶祝這家全世界最快體育品牌公司的周年紀念日。

PUMA執行長Arne Freundt表示：「我認為，PUMA在這75年裡的宗旨始終未變。我們在這裡書寫體育和文化的未來歷史。」

世界上跑得最快的人Usain Bolt與其他PUMA傳奇人物一起在位於德國黑佐根奧拉赫的公司總部登台，講述他們職業生涯中的精彩瞬間，以及他們如何與品牌一起書寫體育史。這些傳奇人物包括：六屆大滿貫得主Boris Becker、1991年國際足總世界足球先生Lothar Matthäus、NBA名人堂成員Ralph Sampson以及田徑世界冠軍Linford Christie、Heike Drechsler、Armand “Mondo” Duplantis、Colin Jackson、Merlene Ottey和Yaroslava Mahuchikh。

Usain Bolt表示：「成功源於背後的付出、訓練、奉獻和犧牲。這就是我全力以赴的方向。但當我參加比賽時，我樂在其中。我上場比賽是為了展示風采，而不僅僅是為了去跑步。我自認為改變了比賽，因為我告訴人們，你可以放鬆，你可以享受你所做的一切。」

Boris Becker在17歲時贏得了他的第一個溫布頓網球冠軍，他回顧了年紀輕輕就取得如此成功的感受。

他表示：「年輕的美妙之處在於，你還太年輕，不知道自己本不該贏。但你會覺得人們看你的眼神不一樣了。早上，你去更衣室，大家都盯著你看，好像你是從火星來的一樣，因為你太年輕了。因此，它真的以一種戲劇性的方式改變了我的生活。」

Merlene Ottey也是在年輕時就開始了她的職業生涯，但直至50多歲才開始參加國際比賽。她告訴觀眾，是對這項運動的熱愛讓她堅持了下來。

「我熱愛我所做的事情。當你擁有這種激情時，你就會在精神上做好迎接任何挑戰的準備。你會全力以赴。我不會心甘情願接受失敗。下一次，我一定會反敗為勝。」

PUMA創辦人Rudolf Dassler的遠見卓識創造了眾多產品，賦予運動員風馳電掣的敏捷力和出色的表現。從幫助PUMA的田徑運動員贏得冠軍和創造紀錄的釘鞋，到17歲的Boris Becker征服溫布頓網球賽時使用的網球拍，或是Lothar Matthäus等傳奇球員踢球時穿的足球鞋：75年來，PUMA始終堅持這一理念。

1992年和2000年兩屆奧運會跳遠金牌得主Heike Drechsler表示：「普通的鞋不適合跳遠，因為很不穩定。我與PUMA合作，提出了一些回饋意見，他們就設計出了一款非常好的鞋。這對我幫助很大。」

縱觀品牌歷史，PUMA建立了首創文化，透過創新設計幫助運動員發揮最高水準，如1952年首款帶螺釘的足球鞋、1968年傳奇的刷狀釘鞋、1986年首創的RS電腦鞋、1991年首款無鞋帶運動鞋DISC，以及最近的PUMA最先進的泡沫科技NITRO跑鞋。

活動中的其他引言

關於必勝的心態：

Ralph Sampson：「大家的期望很高，但我的期望更高。我想變得優秀。我在新秀賽季就首次入選全明星賽，後來的入選是三四年後的事了。後來我成為了全明星賽最有價值球員，還打進了總決賽，並取得了其他一些好成績。即使是今天，我對自己的期望也非常高。所以不管如何，都還在那個水準上。」

Yaroslava Mahuchikh：「每釐米都很重要，要想提高確實很難。當然，我的目標是創造新的世界紀錄，當然我的目標也包括在奧運會上贏得金牌。」

Armand “Mondo” Duplantis：「我不記得撐竿跳高之前的生活了。我想，這大概是因為在那之前基本沒什麼值得記憶的事情。我父親是一名專業撐竿跳高運動員，他在路易斯安那州的後院建造了一整套撐竿跳高設施。我並沒有被迫要學，但它就擺在你面前。就像你不必做，但你在某種程度上又不得不做，至少得嘗試一下。所以我從小就很優秀。現在，一切似乎都很順利，我會繼續走這條路，繼續做我正在做的事情。我知道我還有很多更高的目標，所以我會繼續努力。」

Linford Christie：「我為自己贏得的一切感到驕傲。比賽越艱難，你就越享受其中，因為人們常說，戰鬥越激烈，勝利越甜蜜。有時你必須輸掉比賽，才能體會到勝利的滋味，才能愛上勝利的感覺。因為輸球的感覺並不好，但你需要它，因為它能讓你繼續前進。」

關於他們與PUMA的關係

Colin Jackson：「多年來，我一直看到的是一種充滿活力和積極的態度。我認為這種態度一直延續到今天，這真的讓人感到很美好。我想這就是我們所說的家庭氛圍的原因，這也是家庭給人溫暖感的原因。你就在那裡。這是一種友情。沒有誰比誰更重要。我們同舟共濟。我認為這就是PUMA品牌的魅力所在。」

Lothar Matthäus：「這對我來說有點特別，因為我是在PUMA的陪伴下長大的。我的父親過去一直為PUMA工作。他每天早上打開工廠大門，晚上最後一個離開。我就住在工廠旁邊的大樓裡。這意味著PUMA辦公室和我的臥室相距只有20米。我總是擁有最好的鞋。PUMA KING是一款非常棒的球鞋。穿上它時，我感覺非常柔軟舒適。最重要的是什麼？我進了很多球。所以這是有史以來最好的球鞋。」

關於PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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