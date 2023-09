GEDi Cube en Renovaro Biosciences ondertekenen definitieve overeenkomst voor combinatie van bedrijven

LOS ANGELES & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--GEDi Cube Intl Ltd. (GEDi Cube), een bedrijf gespecialiseerd in medische AI-technologie, en Renovaro Biosciences Inc. (NASDAQ:RENB) (Renovaro), een geavanceerd, preklinisch biotechnologiebedrijf op het gebied van cel-, gen- en immuuntherapie, hebben een definitieve overeenkomst ondertekend voor een aandeel-voor-aandeel-combinatie, waarbij GEDi Cube een volledige dochteronderneming van Renovaro (de "Transactie") wordt.

Na afronding van de transactie ontstaat een gecombineerde onderneming die geavanceerde vroegtijdige diagnose en vroegtijdige diagnose van terugkerende kanker biedt, evenals potentiële therapieën voor verschillende kritieke ziekten zoals alvleesklierkanker en andere solide tumoren met een lage levensverwachting. Het gecombineerde bedrijf zal een uniek voordeel hebben: de preklinische en klinische onderzoeksgegevens van Renovaro Biosciences kunnen worden gebruikt om de AI-capaciteiten van GEDi Cube te versnellen, die op hun beurt mogelijk kunnen helpen om de ontwikkeling van potentiële nieuwe therapieën door Renovaro te versnellen. AI zal worden gebruikt om de diagnostiek en behandeling te verbeteren met als doel de toekomst van de geneeskunde opnieuw te definiëren.

"Wij geloven dat de AI-technologie van GEDi Cube de ontwikkeling van behandelingen waar we momenteel aan werken zal verbeteren en versnellen en de ontdekking van nieuwe therapeutische benaderingen voor kanker en andere ziekten zal stimuleren," zegt Dr. Mark Dybul, CEO van Renovaro Biosciences. "Het gecombineerde bedrijf krijgt onafhankelijke operationele afdelingen die ervoor zorgen dat elke technologie zo snel mogelijk kan worden gemarket, terwijl de samenwerking tussen de afdelingen erop is gericht om nieuwe vooruitgang te boeken op het gebied van zowel AI als geneeskunde."

"Ik geloof dat dit een unieke kans is om de capaciteiten van onze twee bedrijven te benutten, waardoor we onze productontwikkeling kunnen versnellen, samen met ons potentieel om de diagnostiek en behandeling van vele vormen van kanker te verbeteren," zegt Craig Rhodes, CEO van GEDi Cube. "We verwachten in 2024 te diagnostische producten op de markt te brengen die, naar onze mening, vergelijkbaar of superieur zullen zijn aan wat er momenteel beschikbaar is. We kijken uit naar deze spannende nieuwe onderneming en we zullen onze organisatie rebranden naar Renovaro.AI."

GEDi Cube heeft haar innovatieve technologieën de afgelopen tien jaar ontwikkeld en heeft al een vroege diagnose van longkanker bij mensen gevalideerd in een toonaangevend academisch ziekenhuis. Het bedrijf heeft ook de technologie gevalideerd voor 12 andere vormen van kanker, waaronder alvleesklier- en borstkanker.

Renovaro Biosciences heeft geavanceerde cel-, gen- en immuuntherapietechnieken ontwikkeld om de natuurlijke tumorbestrijdende capaciteiten van het lichaam nieuw leven in te blazen. Het bedrijf verwacht in de tweede helft van 2024 haar klinische fase 1/2-onderzoek bij mensen te starten voor de behandeling van alvleesklierkanker en andere solide tumoren met een lage levensverwachting.

Over de Transactie

De Transactie is gestructureerd als een aandeel-voor-aandeel-overname, waarbij alle uitstaande aandelenbelangen van GEDi Cube worden ingeruild voor gewone aandelen Renovaro. Na de afronding van de transactie zullen de aandeelhouders van GEDi Cube naar verwachting ongeveer 50% van de gecombineerde onderneming bezitten, onder voorbehoud van bepaalde aanpassingen zoals voorzien in de definitieve overeenkomst. De overeenkomst werd ondertekend door een gekwalificeerde meerderheid van 78 procent van de aandeelhouders van GEDi Cube; verwacht wordt dat de resterende 22 procent vóór sluiting in de overeenkomst zal worden opgenomen.

De raden van bestuur van beide bedrijven hebben de definitieve overeenkomst unaniem goedgekeurd. De Transactie zal naar verwachting laat in het vierde kwartaal van 2023 of begin 2024 worden afgerond, afhankelijk van de vervulling van bepaalde sluitingsvoorwaarden, waaronder de ontvangst van goedkeuring door de aandeelhouders van Renovaro van de uitgifte van de gewone aandelen Renovaro in de Transactie en een wijziging van haar oprichtingsakte om het aantal geautoriseerde gewone aandelen Renovaro te verhogen.

Over de bedrijven

GEDi Cube, Intl LTD is een pionier op het gebied van een multimodale aanpak voor de vroegtijdige opsporing van kanker en de recidives ervan, waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeibare biopsies, beeldvorming en multomics-analyse. Het bedrijf heeft een strategisch partnerschap met NVIDIA, de leider in halfgeleiders voor AI. Ga voor meer informatie over GEDi Cube Intl LTD naar haar website op www.gedicube.com.

Renovaro Biosciences, Inc. heeft geavanceerde cel-, gen- en immuuntherapieplatforms ontwikkeld om de natuurlijke tumorbestrijdende capaciteiten van het lichaam tegen kanker en infectieziekten te vernieuwen. Ga voor meer informatie over Renovaro Biosciences Inc. naar haar website op www.renovarobio.com.

