SLB、Aker Solutions和Subsea7宣布关停OneSubsea合资企业

OneSubsea现在由SLB和Aker Solutions的海底业务组成，其中包括广泛互补的海底生产和加工技术组合。(照片: 美国商业资讯)

OneSubsea现在由SLB和Aker Solutions的海底业务组成，其中包括广泛互补的海底生产和加工技术组合。(照片: 美国商业资讯)

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)、Aker Solutions和Subsea7今天宣布最终关停其之前共创的合资企业。新企业将沿用OneSubsea的名称，通过助力客户释放储量和缩短周期时间，来推动海底生产的创新和效率。

OneSubsea现由SLB和Aker Solutions的海底业务组成，拥有广泛互补的海底生产和加工技术组合、世界一流的制造规模和产能、行业领先的油藏和数字领域专长、独特的孔隙处理整合能力以及更强的研发能力。

SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示：“随着全球运营商不断寻求缩短开发周期并提高其海上资产的生产力，海上市场正在呈现持续复苏。通过利用数字创新的综合技术组合，OneSubsea是支持客户提高资产绩效、提升能源效率并减少二氧化碳（CO 2 ）排放的理想之选。”

OneSubsea的海底处理能力经过实地验证，客户认为其在提高储层油采收率和实现长距离回采方面具有无与伦比的能力。其独特的压缩技术组合已被证明具有降低开发新能源储量的结构和资本成本的潜力，同时海底项目也已被证明在本质上比上层解决方案更具碳效率。

OneSubsea新任命的首席执行官Mads Hjelmeland表示：“OneSubsea广泛的技术组合和工程专长让我们能够以独特的规模应对未来的市场趋势和需求。在这过程中，我们致力于实现拓展海底领域的目标，以推动可持续能源的未来。我们将加速创新，助力客户在海底作业中优化生产和减少排放。”

OneSubsea总部将设在挪威奥斯陆和德克萨斯州休斯顿，在全球所有主要运营地区拥有1.1万名员工。SLB持有该合资企业70%的股权，Aker Solutions和Subsea7分别持有20%和10%的股权。

如需了解有关此次交易的更多信息，请访问SLB的投资者关系网站：https://investorcenter.slb.com/。

关于SLB

SLB（纽约证券交易所代码：SLB）是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家，员工来自全球200多个国家和地区。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。

关于Aker Solutions

Aker Solutions致力于向全球能源行业交付一体化解决方案、产品和服务。公司可帮助实现低碳油气生产，并通过开发可再生解决方案来满足未来能源需求。结合创新的数字解决方案和可预测的项目执行，我们助力行业加速向可持续能源生产转型。Aker Solutions在全球超过15个国家拥有约1.1万名员工。如需了解更多信息，请访问www.akersolutions.com。

关于Subsea7

Subsea 7是能源行业海上项目和服务交付领域的全球领军企业，致力于通过持续的低碳油气业务开发，以及推动可再生能源和新兴能源的增长，实现海上能源转型。如需了解更多信息，请访问www.subsea7.com。

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