ASM Global和芬兰领先的开发公司Suvilahden Areena Oy将合作开发赫尔辛基内的主要娱乐场所

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界上最大的娱乐体验制作商ASM Global和Suvilahden Areena Oy携手宣布双方达成了一项前所未有的合作，以在未来重新构思赫尔辛基内建于1909年历史悠久的标志性Hanasaari发电厂期间起到领导作用。

这两家公司的目标是尽可能多地保留这座传奇的地标建筑，同时融合当地的文化和环境，将其打造成开发区内最先进的活动场所和节日庆祝区域。

ASM Global将会主导音乐和现场娱乐场所的开发，同时也会探索大规模整合体育节目的机会。

ASM Global欧洲总裁Chris Bray表示：“Hanasaaren voimala是ASM Global在芬兰的下一项重要举措。我们在斯堪的纳维亚（欧洲西北部）地区内已经拥有强大的市场，目前我们正在扩大我们最近在赫尔辛基的业务，其中包括Kultuuritalo。我们相信，凭借我们无可比拟的全球网络，我们将会为赫尔辛基的歌迷们带来世界上最受欢迎的音乐会和艺术家。”

“Hanasaaren voimala地理位置优越。能在海边建造一个新的活动场地和娱乐中心，并能够融入节日区和城市文化项目，这种前景令人振奋。”

Suvilahden Areena Oy首席执行官Timo Nieminen表示，“与ASM Global的合作加强了我们项目的可信度。我们还可以利用ASM Global在场馆管理方面的经验和最佳实践。基于丰富的经验和见解进行设计的方法是一个项目具备财务可行性的先决条件。”

“我们现在正在等待该市的开发保留许可。我们的目标是与该地区、周边地区和赫尔辛基市的主要参与者携手进行规划，以此来创建一个新型的城市文化中心。”

ASM Global的Stockholm Live仅在该国首都就运营着七个场馆，并于5月宣布与赫尔辛基文化中心达成运营协议。

关于ASM GLOBAL

ASM Global是全球领先的娱乐体验制作商。该公司是场馆和活动战略及管理领域的全球领导企业，可提供根据当地情况定制的解决方案和尖端技术，从而为场馆所有者实现最大效益。该公司的精英场馆网络横跨五大洲，并拥有350多个世界上最负盛名的活动场馆、体育场、表演艺术场馆以及会议和展览中心，其中包括旧金山的Moscone Center、澳大利亚悉尼的ICC、Olympia London、Shenzhen World China和英国阿伯丁的P&J Live。

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关于SUVILAHDEN AREENA OY

Suvilahden Areena Oy是一家芬兰的私营开发公司。该公司已于2023年3月向赫尔辛基市申请开发保留许可，以探索将位于赫尔辛基Suvilahti的Hanasaari发电厂区域打造为可举办文化和相关活动的多功能场馆的可行性。suvilahdenarena.fi。

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