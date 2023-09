Battery Ventures crée la toute dernière plateforme de technologies d’automatisation des laboratoires en investissant dans Skalar Analytical, PromoChrom et LCTech

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Battery Ventures, une société d’investissement mondiale axée sur la technologie, a annoncé aujourd’hui la création d’une nouvelle plateforme d’automatisation de laboratoire à la suite de l’acquisition récente de trois sociétés complémentaires : Skalar Analytical, PromoChrom Technologies et LCTech.

Skalar Analytical, basée à Breda, aux Pays-Bas, fabrique une gamme d’analyseurs chimiques et de solutions d’automatisation de laboratoire pour des applications environnementales et agricoles. Skalar sert de base à la nouvelle plateforme, tandis que PromoChrom, qui est basée à Richmond, en Colombie-Britannique, et a une présence importante en Amérique du Nord, contribue une activité axée sur les solutions automatisées d’extraction en phase solide (SPE) pour la préparation d’échantillons. PromoChrom se concentre sur le marché en pleine croissance des tests PFAS (substances per et polyfluoroalkyles). LCTech, basée à Obertaufkirchen, en Allemagne, offre une large gamme de consommables SPE et des capacités avancées d’automatisation et de robotique, tout en fournissant un point d’entrée solide pour les tests sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux avec sa gamme de produits d’analyse de la dioxine.

Les trois sociétés vendent leurs produits à de grands laboratoires d’essais commerciaux multinationaux et à des clients industriels sur les marchés finaux de l’environnement, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, ce qui permet à ces clients d’automatiser des flux de travail jusqu’alors manuels.

Le groupe d’actionnaires vendeurs de Skalar Analytical, dirigé par Rene van der Wagt et Sjaak Furrer, est heureux de s’associer à Battery pour aider Skalar à passer à l’étape suivante. « Ayant développé notre relation avec Battery au cours de la dernière décennie, nous sommes ravis de voir Skalar Analytical prospérer sous l’égide de Battery », déclare Rene van der Wagt. Sjaak Furrer ajoute : « Nous avons eu l’avantage de voir l’équipe de Battery exécuter sa stratégie de fusion et d’acquisition avec de nombreuses entreprises européennes au fil des ans et nous sommes ravis de voir Skalar Analytical devenir le point de départ d’une nouvelle plateforme de Battery. »

L’objectif de Battery avec ces transactions est de créer un acteur mondial important et innovant dans le domaine de l’automatisation des laboratoires ; l’entreprise prévoit de poursuivre une stratégie de croissance fortement axée sur l’acquisition. Dans le cadre de cette initiative, Battery a nommé Amod Kher au poste de PDG du groupe pour stimuler la croissance organique et la poursuite des fusions-acquisitions, ainsi que pour superviser les efforts d’intégration. Amod Kher rejoint Skalar Group après avoir travaillé pour Gardner Denver Medical, un segment d’Ingersoll Rand, Inc. (NYSE : IR), où il était vice-président et directeur général. Amod Kher a acquis une expérience de direction dans plusieurs unités commerciales de Danaher (NYSE : DHR).

Ces investissements interviennent alors que le marché de l’automatisation des laboratoires continue de croître dans un contexte de pénurie et de hausse des coûts de la main-d’œuvre, que des réglementations plus strictes et plus complexes favorisent l’adoption de méthodes d’essai plus avancées et que les progrès technologiques rendent les instruments de laboratoire automatisés plus accessibles et plus faciles à utiliser. En outre, les tests environnementaux augmentent globalement, en partie à cause du profil croissant de contaminants environnementaux répandus tels que les PFAS, connus communément sous le nom de « produits chimiques à vie » parce qu’ils sont extrêmement persistants et durent des milliers d’années avant de se décomposer, et de la convergence des normes réglementaires dans les pays développés et émergents.

« Depuis que nous avons commencé en tant qu’entreprise familiale, chaque étape de la navigation dans le paysage de l’extraction des PFAS a été un processus d’apprentissage pour nous. Nous sommes reconnaissants des succès obtenus en cours de route et fiers d’être reconnus par Battery Ventures comme leader dans notre domaine », déclare Haibin Wan, fondateur et PDG de PromoChrom. « Aujourd’hui, nous entamons un nouveau chapitre passionnant en joignant nos forces à celles de Skalar et de Battery, qui partagent les mêmes idées. Ce partenariat nous permet d’exploiter leurs ressources et leur expérience pour apporter nos solutions d’automatisation aux quatre coins du monde, tandis que nos valeurs en matière de satisfaction du client et notre passion pour l’efficacité continueront à transcender cette collaboration. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Amod et aux dirigeants respectifs de Skalar Analytical, PromoChrom et LCTech pour créer cette nouvelle plateforme », déclare Zack Smotherman, associé général de Battery. « Ayant déjà travaillé pour la société d’automatisation de laboratoires SPT Labtech*, nous avons constaté de première main la tendance à l’automatisation sur les marchés de la découverte de médicaments et des sciences de la vie, et nous sommes enthousiastes à l’idée de créer une nouvelle société qui relèvera les mêmes défis dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation. »

Justin Rosner, directeur de Battery, ajoute : « Nous considérons ces trois entreprises comme des acteurs établis, disposant de réseaux de clients et de canaux de distribution bien établis grâce à Skalar Analytical et LCTech, et d’un potentiel de croissance accélérée considérable grâce à des produits innovants. En tant que plateforme, Skalar Group est prêt à capitaliser sur l’opportunité de traiter les contaminants émergents tout en améliorant l’efficacité et la précision des tests à l’échelle mondiale. »

« Je suis ravi d’unir mes forces à celles de Battery, un investisseur chevronné dans le domaine de la technologie industrielle qui possède une vaste expérience dans la création de plateformes par le biais de fusions et acquisitions à l’échelle mondiale », déclare Amod Kher, PDG de Skalar Group. « Je me réjouis de notre partenariat qui nous permettra de façonner ensemble cette nouvelle entreprise et de guider Skalar Group vers la prochaine phase de sa trajectoire de croissance. »

*Indique une société du portefeuille de Battery. Pour une liste complète de tous les investissements et cessions de Battery, cliquez ici.

À propos de Skalar Analytical

Skalar Analytical B.V. est un fabricant d’instruments de laboratoire automatisés destinés aux marchés finaux de l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation et des boissons. Fondée en 1965, Skalar Analytical est devenue une organisation multinationale avec ses propres filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Inde et plus de quatre-vingts représentants dans le monde entier. Avec près de 60 ans d’expérience dans l’automatisation des procédures d’analyse de chimie humide, l’organisation certifiée ISO 9001 de Skalar Analytical a accumulé une grande richesse de connaissances et a généré une vaste bibliothèque d’informations et de techniques qui prennent en charge des applications éprouvées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.skalar.com/.

À propos de PromoChrom

PromoChrom Technologies Ltd. a été fondée en 2007 et s’est spécialisée dans les solutions de manipulation des liquides. La préparation des échantillons étant la tâche la plus difficile et la plus laborieuse dans l’analyse des traces, les instruments SPE automatisés de PromoChrom contribuent à améliorer l’efficacité et la qualité des données dans l’analyse chimique et à soulager le personnel de laboratoire des routines laborieuses. Leurs applications les plus notables incluent l’extraction de PFAS et la purification de protéines. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.promochrom.com/.

À propos de LCTech

Depuis sa création en 1998, LCTech GmbH développe des méthodes innovantes de préparation d’échantillons pour l’analyse d’échantillons environnementaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. De l’automatisation de la préparation des échantillons aux consommables pour l’analyse et la formation, LCTech offre tout ce dont un laboratoire professionnel a besoin. Ses clients incluent une longue liste d’institutions renommées dans des laboratoires gouvernementaux et privés des secteurs de l’alimentation humaine et animale et de l’environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lctech.de/en.

À propos de Battery

Battery s’associe à des fondateurs et à des équipes de direction exceptionnels pour développer des activités de définition de catégorie sur des marchés tels que les logiciels et les services, l’infrastructure d’entreprise, la technologie grand public, l’informatique de santé, la technologie industrielle et les outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, la société soutient des entreprises à tous les stades, allant de l’amorçage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier à partir de bureaux à Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres et Tel Aviv. Suivez la société sur X @BatteryVentures, visitez notre site Web sur www.battery.com et retrouvez une liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

