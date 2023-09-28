Trace Carbon Solutions和Molpus Woodlands Group宣布在路易斯安那州建立Evergreen碳封存中心

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Trace Carbon Solutions, LLC (Trace) 和Molpus Woodlands Group (Molpus)今天代表客戶宣布，他們已簽署了一項協議，向Trace授予開發和營運碳封存場地的獨家權利。該場地將被命名為Evergreen Sequestration Hub (簡稱Evergreen Hub)，占地約2萬英畝，位於路易斯安那州卡爾克蘇堂區和博勒加德堂區。Trace將運用該場地將工業二氧化碳(CO 2 )永久封存在地下地質構造中，同時Molpus繼續管理地上的永續森林作業部分。

該地役權協議是Trace為實現在北美開發低成本碳捕獲、運輸和封存(CCS)資產這一目標邁出的重要一步。該公司預計Evergreen Hub將具有高二氧化碳注入能力和超過2.5億噸二氧化碳的總封存能力。 附近的路易斯安那州西南部和德克薩斯州東南部地區的大量排放源可支援對這一封存能力的需求。Trace估計，Evergreen Hub 50英里範圍內的現有固定二氧化碳排放量每年超過6500萬公噸。

Trace執行長Josh Weber表示:「我們對與Molpus的合作感到興奮，我們將繼續發展這一業務領域，為路易斯安那州西南部和德克薩斯州東南部的工業碳排放提供減碳解決方案。Trace擁有專業知識和能力，可以在CCS價值鏈的三個主要領域，即捕獲、運輸和封存方面提供卓越服務。我們認識到，在臨近大量工業碳排放的地方，很少有大規模且地質條件優越的封存地點。因此，確保為Evergreen Hub提供這樣一個高品質場地，用以永久封存二氧化碳排放，是建立全週期整合型CCS業務的第一步。」

Molpus總裁兼執行長Terrell Winstead表示：「我們歡迎與Trace的合作，這是Molpus歷程中另一重要而令人興奮的里程碑。我們不僅依靠傳統方法來推動林地投資價值，我們的團隊還專注於創造性地為客戶尋找全新的創新型營收機會，我們相信這會增加價值並有助於對環境產生積極影響。」

關於Trace

Trace Midstream Partners(簡稱「Trace Midstream」)成立於2017年，專注於開發北美地區的中游基礎設施，自成立以來一直得到Quantum capital Group(簡稱「Quantum」)的多筆股權資本承諾的支援。Trace Carbon Solutions成立於2022年9月，此前Trace Midstream的Haynesville資產成功出售給Williams(紐約證券交易所代碼:WMB)，而Mid-Continent資產則成功出售給Energy Transfer(紐約證券交易所代碼:ET)，總交易額約為15億美元。Trace Carbon Solutions擁有來自Quantum、Climate Investment和Trace management超過4.2億美元的股權資本承諾。該公司正在積極尋求CCS資產的開發，並支援北美的中游基礎設施。欲了解更多關於Trace的資訊，請造訪www.tracemidstream.com。

關於Molpus

Molpus Woodlands Group, LLC (Molpus)是美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司，主要從事林地的收購、管理和銷售，並作為養老基金、大學捐贈基金、基金會、保險公司和高淨值個人投資者的投資工具。Molpus目前在15個州管理著超過170萬英畝的林地投資。Molpus在1996年成立時是一家木材投資管理機構，其歷史可追溯到1905年，是美國最古老的木材企業之一。如需更多資訊，請造訪molpus.com。

本文不構成出售或認購或購買有關任何基金的任何證券的要約。在考慮這些材料中提到的投資業績時，潛在林地投資者應牢記，Molpus投資的先前業績並不代表未來的結果，也不能保證Molpus將來會取得可比的結果。

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