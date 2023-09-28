ASM Global和芬蘭首屈一指的Suvilahden Areena Oy開發公司合作，在赫爾辛基開發指標性娛樂場館

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球規模最大的娛樂體驗先驅ASM Global和Suvilahden Areena Oy宣布達成一項前所未見的合作關係，有志在赫爾辛基Hanasaari發電廠的未來改造計畫中扛起領導任務。建造於1909年的Hanasaari發電廠占地面積廣大，歷史悠久，對該市有重大歷史意義。

這兩所公司計劃盡可能保留這座深具歷史意義的地標性建築物，但在同時引入一座前衛場館和節慶活動場地，並力求融入當地文化及環境。

ASM Global將負責音樂和現場娛樂場館的規劃，同時探索納入大量體育節目的可能性。

ASM Global歐洲地區總裁Chris Bray說：「在ASM Global立足芬蘭的過程中，Hanasaaren voimala是下一步大棋。我們已經在斯堪地那維亞樹立了強有力的形象，現在正要將版圖擴張到赫爾辛基，Kulttuuritalo便是其中一個據點。憑藉ASM Global無人能出其右的全球網絡，我們必然能夠將全球最炙手可熱的音樂會和藝人帶給赫爾辛斯的粉絲。

「Hanasaaren voimala的地點具有過人優勢。僅僅是想到在濱海建造一座嶄新場館和娛樂中心，搭配節慶活動場地和都會文化計劃，這個可能性就足以令人振奮。」

Suvilahden Areena Oy的執行長Timo Nieminen說：「與ASM Global合作可以提高我們這個計劃的公信力。我們得以借鑒ASM Global在場地管理方面的經驗和最佳實務能力。一個計劃的財務可行性，端看其設計是否以豐富經驗和見解為基礎。

「我們現在只等市政府通過開發保留地的申請。我們打算與該地區、周邊地區和赫爾辛基市的主要參與者合作展開規劃流程，打造一座新式都會文化中心。」

ASM Global的「Stockholm Live」獨力負責瑞典首善之區內七個場地的運作，在五月間又宣布與赫爾辛基文化中心 (Helsinki Cultural Centre) 簽訂營運協議。

關於ASM GLOBAL

打造娛樂體驗的世界先驅ASM Global精於場館和活動的策略與管理，成績獨步全球。該公司根據當地文化為活動地點提供量身打造的解決方案和尖端科技，幫助場館所有者取得最豐碩的成果。該公司的菁英場館網絡覆蓋五大洲，囊括350多座全球最負盛名的競賽場、體育場、表演藝術中心及會議展覽中心，如舊金山莫斯康展覽中心 (Moscone Center)、澳洲雪梨展覽中心 (ICC Sydney)、倫敦奧林匹亞展覽中心、深圳國際會展中心和英國亞伯丁市的P&J Live。

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關於SUVILAHDEN AREENA OY

芬蘭私營開發公司Suvilahden Areena Oy已在2023年3月向赫爾辛基市政府申請開發位於赫爾辛基Suvilahti區的Hanasaari 發電廠保留地，調查將這個地區用作文化和活動專屬多功能場地的可行性。suvilahdenareena.fi.

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