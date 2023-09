IonQ schließt neuen 25,5-Millionen-Dollar-Quantencomputing-Vertrag mit Forschungslabor der U.S. Air Force

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute eine erweiterte Zusammenarbeit mit dem Air Force Research Lab (AFRL) bekannt, in deren Rahmen zwei bariumbasierte Ionenfallen-Quantencomputersysteme für die Quantennetzwerk-Forschung und -Anwendungsentwicklung entstehen sollen.

Der Vertrag kommt zustande, nachdem IonQ ein Jahr zuvor eine Vereinbarung mit dem AFRL über den Zugang zu den Ionenfallensystemen des Unternehmens bekannt gegeben hat, und wird die Forschungstätigkeit von AFRL weiter voranbringen. Im Rahmen des Vertrags wird IonQ Systeme an den AFRL-Standort in Rome (New York) liefern und dort installieren.

“Das AFRL verzeichnet derzeit unglaubliche Erfolge im Bereich der Ionenfallen-Quantensysteme, mit denen die US-Quantentechnologie ermöglicht und ausgebaut werden soll. Diese von der Industrie an vorderster Front betriebene Innovation wird unseren Streitkräften revolutionäre Technologien bringen”, sagte Michael Hayduk, Deputy Director im Information Directorate des Air Force Research Laboratory.

Diese Ankündigung folgt auf einen Aufschwung der Aktivitäten der US-Bundesregierung zur Unterstützung der Entwicklung der Quantentechnologie, zu denen auch die 2018 vom Kongress ins Leben gerufene National Quantum Initiative (NQI) gehört. Dabei handelt es sich um ein breit angelegtes, behördenübergreifendes Programm, das die Finanzierung der Quantenforschung und -entwicklung sicherstellt.

“Ich gratuliere der Air Force für ihre Arbeit zur Förderung der Quantentechnologie und ihrer Anwendungen, die für unsere nationale Sicherheit von Bedeutung sind. Das Quantencomputing wird ganz sicher ein völlig neues Feld sein, das entscheidende Technologien hervorbringen wird”, sagte C.A. Dutch Ruppersberger (Vertreter der Demokratischen Partei des Bundesstaats Maryland im US-Repräsentantenhaus). “Wir können es uns nicht leisten, bei den Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten auf dem Gefechtsfeld hinter China zurückzubleiben. Diese Partnerschaft wird sich der Ressourcen und der klügsten Köpfe der Air Force bedienen, um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten weiterhin große Fortschritte in der Quantentechnologie machen, und ich konnte mit Stolz dazu beitragen, die notwendige Finanzierung zu sichern.”

“Quantencomputing wird zweifellos eine Schlüsselrolle für die Zukunft unserer Wirtschaft, unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit, unserer nationalen Sicherheit und vieler anderer Bereiche spielen. Deshalb habe ich gerne die bundesstaatliche Beteiligung an dieser öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen der Air Force und dem in Maryland ansässigen Unternehmen IonQ unterstützt, um ihre Arbeit beim Aufbau von Quantensystemen zu erleichtern, die zum Schutz unserer Nation vor neuen Sicherheitsbedrohungen beitragen werden. Ich werde weiterhin dafür eintreten, dass in Maryland Investitionen getätigt werden, die unseren Staat und unsere Nation in die Lage versetzen, bei Spitzentechnologien an vorderster Front zu stehen”, sagte Senator Chris Van Hollen (Demokrat, Maryland).

“Während sich die Systeme von IonQ der Marke von 64 algorithmischen Qubits (#AQ 64) nähern und das Zeitalter des Quantencomputings für den Einsatz auf Unternehmensebene einläuten, setzen wir uns entschieden dafür ein, die Sicherheitsinteressen der Nation zu unterstützen. Diese Partnerschaft wird wesentlich dazu beitragen, die US-Verteidigungstechnologien voranzubringen, denn Quantencomputer werden immer mehr zu einem wichtigen Bestandteil des nationalen Computing-Stacks”, sagte IonQ-CEO Peter Chapman. “Dieser Vertrag mit dem AFRL wird die Quantenkommunikation, die Quantennetzwerke und das Quantencomputing vorantreiben und uns gleichzeitig auf unserem Weg von der Grundlagenforschung zur direkten Unterstützung von Behördenaufgaben begleiten.”

Im zweiten Quartal 2023 erzielte IonQ einen Buchungsrekord im Wert von 28 Millionen US-Dollar. Dieses Geschäft folgt auf einen Vertrag, den IonQ mit dem in der Schweiz ansässigen Unternehmen QuantumBasel unterzeichnet hat, bei dem es um die Einrichtung eines europäischen Quanten-Datenzentrums geht.

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation und Implementierung. Der IonQ-Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste einer Reihe wegweisender Systeme mit branchenweit führenden 29 algorithmischen Qubits. Neben der Rekordperformance hat IonQ den nach seiner Überzeugung besten Weg zur Skalierung definiert.

onQ ist das einzige Unternehmen, das seine Quantensysteme über die Cloud auf Amazon Braket, Microsoft Azure und Google Cloud sowie über direkten API-Zugang zur Verfügung stellt. IonQ wurde 2015 von Christopher Monroe und Jungsang Kim auf der Grundlage von 25 Jahren bahnbrechender Forschung gegründet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ionq.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern zu erkennen. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, darunter die Worte „antizipieren“, „erwarten“, „suggerieren“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „zielen“, „projizieren“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „dürften“, „werden“, „prognostizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zu diesen Aussagen gehören solche, die sich auf den Erfolg der Partnerschaft zwischen IonQ und dem AFRL, auf die Fähigkeiten, die als Ergebnis der Partnerschaft zur Verfügung stehen, auf die Fähigkeiten und Pläne von IonQ im Bereich der Quanteninformatik, auf den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ, auf die Möglichkeit, Quantenalgorithmen auf den IonQ-Quantencomputern zu testen und auszuführen, auf die Möglichkeit, auf den IonQ-Quantencomputern neuartige quantengestützte Algorithmen für rechnerische Herausforderungen zu testen und zu optimieren, auf die Fähigkeit, Charakterisierungs- und Fehlerkorrekturtechniken zu implementieren, auf die Genauigkeit von Quantenalgorithmen, die auf den IonQ-Quantencomputern ausgeführt werden, sowie auf die Probleme beziehen, die mit den IonQ-Quantencomputern gelöst werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, unter anderem die Marktakzeptanz von Quantencomputing-Lösungen und den Produkten, Dienstleistungen und Lösungen von IonQ, die Fähigkeit von IonQ, sein geistiges Eigentum zu schützen, Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist, Veränderungen bei Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken, die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstigen Erwartungen umzusetzen und zusätzliche Partnerschaften und Möglichkeiten zu identifizieren und zu realisieren, Risiken im Zusammenhang mit Verkäufen der US-Regierung, darunter Bestimmungen, die der Regierung die einseitige Beendigung oder Änderung von Verträgen ohne Angabe von Gründen gestatten, sowie das ungewisse Ausmaß und die ungewissen Auswirkungen möglicher US-Regierungsstillstände oder des Betriebs im Rahmen weiterer Haushaltsvorlagen und das Risiko von Abschwüngen auf dem Markt und in der Technologiebranche, unter anderem als Folge der COVID-19-Pandemie und/oder eines erhöhten Inflationsdrucks. Die vorgenannte Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q und in anderen von IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben sind, sorgfältig prüfen. In diesen Einreichungen werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten genannt und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass das Unternehmen seine Erwartungen erfüllen wird.

