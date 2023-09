Battery Ventures errichtet Plattform für modernste Laborautomationstechnologien mit Investitionen in Skalar Analytical, PromoChrom und LCTech

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Battery Ventures, ein weltweit tätiges technologieorientiertes Investmentunternehmen, meldete heute die Errichtung einer neuen Plattform für die Laborautomation im Anschluss an die jüngst erfolgte Übernahme von drei einander ergänzenden Unternehmen: Skalar Analytical, PromoChrom Technologies und LCTech.

Skalar Analytical ist in Breda in den Niederlanden ansässig und stellt diverse Chemieanalysatoren und Laborautomationslösungen her. Skalar dient als Grundlage der neuen Plattform, während PromoChrom—das in Richmond in der kanadischen Provinz British Columbia ansässig ist und über eine signifikante Präsenz in Nordamerika verfügt—ein Geschäft einbringt, das auf automatisierte Probenvorbereitungslösungen für die Festphasenextraktion (SPE) spezialisiert ist. PromoChrom richtet seinen Fokus auf den wachstumsstarken PFAS-Testmarkt (Prä- und Polyfluoralkylsubstanzen). LCTech ist im bayrischen Obertaufkirchen ansässig und bietet eine breite Vielfalt von SPE-Verbrauchsartikeln und fortschrittlichen Automations- und Robotikfähigkeiten sowie einen starken Zugang zur Lebensmittel- und Futtermittelprüfung mit seiner Produktlinie für die Dioxinanalyse.

Alle drei Unternehmen verkaufen Produkte an bedeutende, multinationale, gewerbliche Testlabore und Industriekunden in den Endmärkten für Umwelt, Landwirtschaft und Lebensmittel/Getränke, um diesen Kunden die Automatisierung bisher manuell ausgeführter Abläufe zu ermöglichen.

Die veräußernde Aktionärsgruppe von Skalar Analytical, angeführt von Rene van der Wagt und Sjaak Furrer, war erfreut über die Partnerschaft mit Battery, die Skalar auf die nächste Stufe der Erfolgsleiter verhelfen soll. „Da wir in den vergangenen zehn Jahren eine gute Beziehung zu Battery aufgebaut haben, freuen wir uns sehr darauf, Skalar Analytical im Besitz von Battery aufblühen zu sehen“, so Rene van der Wagt. Sjaak Furrer ergänzte: „Wir konnten mit eigenen Augen sehen, wie das Team von Battery seine FuÜ-Strategie im Lauf der Jahre mit zahlreichen europäischen Unternehmen umgesetzt hat. Und wir sind begeistert, dass Skalar Analytical nun den Anfangspunkt einer neuen Battery-Plattform bildet.“

Mit diesen Transaktionen will Battery einen großen, innovativen, weltweit tätigen Akteur im Bereich der Laborautomation ins Leben rufen, und es geht davon aus, dass die stark auf Übernahmen ausgerichtete Wachstumsstrategie auch in Zukunft weiterverfolgt wird. Im Rahmen dieser Initiative wurde Amod Kher zum CEO der Gruppe ernannt, der das organische Wachstum ankurbeln, weitere Fusionen und Übernahmen durchführen und die Integrationsaufgaben beaufsichtigen soll. Vor seiner Tätigkeit für die Skalar Group war Kher bei Gardner Denver Medical, einem Geschäftssegment von Ingersoll Rand, Inc. (NYSE: IR), wo er die Positionen Vice President und General Manager bekleidete. Kher verfügt über frühere Führungserfahrung, die er in diversen Geschäftsbereichen innerhalb von Danaher (NYSE: DHR) erworben hat.

Die Investitionen wurden getätigt, da der Markt für Laborautomation angesichts eines zunehmenden Arbeitskräftemangels und höherer Laborkosten ständig wächst. Außerdem treiben strengere und komplexere Vorschriften die Einführung fortschrittlicherer Testmethoden voran, und technologische Fortschritte machen automatisierte Laborinstrumente zugänglicher und benutzerfreundlicher. Darüber hinaus nehmen Umweltprüfungen insgesamt zu, teilweise aufgrund des steigenden Bekanntheitsgrades verbreiteter Umweltschadstoffe wie PFAS—die häufig „ewige Chemikalien“ genannt werden, da sie extrem dauerhaft sind und sich erst nach Tausenden von Jahren zersetzen—und der Konvergenz regulatorischer Standards in entwickelten und aufstrebenden Ländern.

„Seit unserer Gründung als Familienunternehmen war jeder Schritt im Umfeld der PFAS-Extraktion ein Lernprozess für uns. Wir sind dankbar für die bereits erzielten Erfolge und stolz darauf, dass Battery Ventures uns als führende Firma in unserem Fachgebiet anerkennt“, sagte Haibin Wan, Gründer und CEO von PromoChrom. „Heute beginnt für uns ein spannendes neues Kapitel, wenn wir mit gleichgesinnten Menschen bei Skalar und Battery zusammenkommen. Diese Partnerschaft ermöglicht uns die Bündelung von Kräften und Erfahrung, um unsere Automationslösungen in alle Teile der Welt zu tragen, während unsere Wertvorstellungen von Kundenzufriedenheit und Leidenschaft für Effizienzverbesserung diese Zusammenarbeit weiterhin prägen werden.“

„Wir freuen uns sehr über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Amod Kher und den jeweiligen Führungskräften bei Skalar Analytical, PromoChrom und LCTech bei der Errichtung dieser neuen Plattform“, sagte Zack Smotherman, General Partner bei Battery. „Nach unserer früheren Erfahrung mit der Laborautomationsfirma SPT Labtech* erkannten wir sofort den Trend zur Automation innerhalb der Arzneimittelforschung und im biowissenschaftlichen Markt. Wir freuen uns nun sehr über den Aufbau eines neuen Unternehmens, das dieselben Herausforderungen im landwirtschaftlichen, Umwelt- und Lebensmittelbereich bewältigen soll.“

Battery Principal Justin Rosner fügte hinzu: „Wir betrachten diese drei Unternehmen als etablierte Akteure mit festgefügten Kundennetzen und Vertriebskanälen von Skalar Analytical und LCTech sowie einem beträchtlichen beschleunigten Wachstumspotenzial mit den innovativen Produkten von PromoChrom. Als Plattform ist die Skalar Group gut aufgestellt für die Wahrnehmung der Chancen, aufkommende bedenkliche Schadstoffe in den Griff zu bekommen und dabei die Effizienz und Genauigkeit von Tests auf globaler Ebene zu verbessern.“

„Ich bin sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit Battery, einem erfahrenen Investor im Bereich der Industrietechnologie mit ausgedehnter Erfahrung bei der Errichtung von Plattformen über globale Fusionen und Übernahmen“, so Kher, CEO der Skalar Group. „Ich freue mich auf unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Gestaltung dieser neuen Unternehmung, mit der wir die Skalar Group in die nächste Phase ihrer Wachstumskurve lenken wollen.“

*ein Portfoliounternehmen von Battery. Eine vollständige Liste aller Investitionen und Exits von Battery erhalten Sie hier.

Über Skalar Analytical

Skalar Analytical B.V. ist ein Hersteller von automatisierten Laborinstrumenten für Kunden in den Endmärkten Umwelt, Landwirtschaft und Lebensmittel/Getränke. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat sich zu einem multinationalen Konzern mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Indien entwickelt, der über mehr als 80 Vertretungen in der ganzen Welt verfügt. Mit fast 60 Jahren Erfahrung bei der Automatisierung nasschemischer Analyseverfahren konnte Skalar Analytical die ISO-9001-Zertifizierung erwerben und ein umfangreiches Fachwissen sammeln, das in einer gewaltigen Bibliothek von Informationen und Methoden dokumentiert wurde, um bewährte Anwendungen zu unterstützen. Mehr erfahren Sie unter https://www.skalar.com/.

Über PromoChrom

PromoChrom Technologies Ltd. wurde im Jahr 2007 gegründet und spezialisiert sich auf Flüssigkeitsbehandlungslösungen. Da die Probenvorbereitung die aufwändigste und laborintensivste Aufgabe in der Spurenanalyse ist, steigern die automatisierten SPE-Instrumente von PromoChrom die Effizienz und Datenqualität in chemischen Analysen und nehmen dem Personal arbeitsintensive Routineaufgaben ab. Zu den bemerkenswertesten Anwendungen des Unternehmens gehören PFAS-Extraktion und Proteinaufreinigung. Mehr erfahren Sie unter https://www.promochrom.com/.

Über LCTech

Die LCTech GmbH entwickelt seit ihrer Gründung im Jahr 1998 innovative Methoden für die Vorbereitung der Analyse von Lebensmittel-, Futtermittel- und Umweltproben. Die Produktpalette von LCTech umfasst automatisierte Probenvorbereitung sowie Verbrauchsartikel für die Analyse und Schulung, also alles, was ein professionelles Labor braucht. Zu seinen Kunden gehören staatliche und Privatlabore in der Lebens- und Futtermittelindustrie und im Umweltsektor. Mehr erfahren Sie unter https://www.lctech.de/en.

Über Battery

Battery bildet Partnerschaften mit außergewöhnlichen Gründern und Managementteams, die kategoriedefinierende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Verbrauchertechnologie, IT im Gesundheitswesen und Industrietechnologie sowie Life-Science-Tools entwickeln. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Phasen, von der Seed- und Frühphase über die Wachstumsphase bis zum Buyout, und investiert weltweit von Niederlassungen in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, London und Tel Aviv aus. Folgen Sie dem Unternehmen auf X unter @BatteryVentures und besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com; eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

