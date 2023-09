Allemagne : TotalEnergies installera et opérera 1100 points de recharge haute puissance

PARIS & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a été sélectionnée pour installer et opérer 1100 points de recharge haute puissance (HPC) dans le cadre de l’appel d’offres Deutschlandnetz (« Réseau Allemagne ») lancé par le gouvernement allemand. Ces nouveaux points de recharge (jusqu’à 200 kW) seront déployés sur 134 sites de recharge à travers l’est, le centre et l’ouest du pays et seront entièrement alimentées en électricité renouvelable.

L’un des plus grands appels d’offres en Europe

L’appel d’offres, lancé par le ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports (BMDV), vise à créer un réseau national de recharge rapide adapté aux besoins des clients et composé de 8000 nouveaux points de recharge haute puissance, sur près de mille sites à travers l’Allemagne. TotalEnergies installera ses 1100 points de recharge haute puissance aussi bien en zone rurale qu’en ville.

La recharge Haute Puissance est une technologie permettant aux véhicules électriques compatibles de se recharger à une puissance supérieure à 50 kW et jusqu’à 300 kW. Selon le type de véhicule, une telle puissance permet de retrouver une autonomie de 100 kilomètres en 6 minutes et de recharger environ 80% de la batterie en une vingtaine de minutes.

TotalEnergies, un acteur majeur de la mobilité électrique

Cette annonce en Allemagne s’inscrit dans l'ambition de la Compagnie d’opérer plus de 1000 sites de recharge haute puissance pour véhicules électriques en Europe d’ici à 2028.

Après avoir remporté en juin 2023 le contrat pour l’installation et l’opération de 500 points de recharge publiques (11 kW) à Berlin, TotalEnergies confirme ainsi son rôle d’acteur majeur de la mobilité électrique en Allemagne. La Compagnie a déjà installé plus de 4 500 points de recharge à travers le pays. Dans l’ensemble de ces projets, TotalEnergies se positionne non seulement sur l’investissement mais assure également l’intégralité du processus : de la conception à l’installation, puis sur la phase de déploiement avec l’opération et la maintenance des bornes.

Pour assurer une expérience optimale aux clients conducteurs de véhicules électriques, TotalEnergies équipera tous ses sites de recharge haute puissance en Europe d’un espace d’attente agréable, équipé de sanitaires et d’une offre restauration, et assurera l’accès à toutes les principales options de paiement.

« Pour TotalEnergies, cette attribution est une formidable opportunité de mettre à la disposition de clients détenteurs de véhicules électriques nos sites de recharge haute puissance et ainsi de donner un coup d’accélérateur à l’essor de la mobilité électrique en Allemagne. Avec ce nouveau contrat, TotalEnergies démontre sa capacité à se positionner sur des emplacements stratégiques pour développer la recharge haute puissance en Europe », déclare Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & Services de TotalEnergies. « En Allemagne comme sur tous les marchés où nous nous développons dans la mobilité électrique, nous nous engageons à proposer à nos clients des infrastructures de recharge durables et fiables pour répondre le plus efficacement à leurs besoins. »

TotalEnergies et la mobilité électrique

Avec plus de 48 000 points de recharge opérées dans le monde en 2023, TotalEnergies favorise le développement de la mobilité électrique à grande échelle en investissant de manière significative dans le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, accessibles au plus grand nombre. La Compagnie conçoit et développe des solutions de mobilité pour permettre à ses clients de se déplacer en toute sérénité.

Pour permettre une recharge rapide sur autoroute et autres grands axes routiers, la Compagnie a déjà déployé 300 sites de recharge haute puissance et a pour ambition d’atteindre 1 000 sites de recharge en Europe à l’horizon 2028.

TotalEnergies soutient également ses clients B2B dans leur transition vers la mobilité électrique en leur proposant des services de déploiement et de supervision de bornes de recharge, aussi bien sur le lieu de travail qu’au domicile de leurs employés. La Compagnie développe aussi son réseau de recharge dans les grandes agglomérations mondiales, avec un portefeuille de plus de 30 000 points de recharge opérés ou en cours de déploiement à Paris, Londres, Bruxelles, Gand, Anvers, en Flandre, à Amsterdam et dans sa région, à Berlin, Singapour et Madrid.

TotalEnergies propose également des solutions de recharge à domicile pour les particuliers, incluant un contrat de fourniture d’énergie et des services de recharge connectés. De la production d’électricité renouvelable à l’exploitation du service de recharge, la Compagnie est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité électrique.

TotalEnergies en Allemagne

TotalEnergies est présent en Allemagne depuis 1955 et emploie plus de 4 500 salariés dans le pays. En Allemagne, TotalEnergies développe une large gamme de produits : lubrifiants, gaz naturel liquéfié, fioul domestique, carburants pour la mobilité routière ainsi que pour l’aviation et le secteur maritime. En outre, la compagnie exploite à Leuna l’une des raffineries les plus modernes d’Europe : la raffinerie TotalEnergies Mitteldeutschland GmbH.

Dans le domaine des nouvelles énergies, TotalEnergies exploite un réseau de plus de 4200 points de charge électrique ainsi que 21 stations hydrogène.

TotalEnergies est également présent dans le domaine de la pétrochimie, dans la distribution de gaz naturel et dans les énergies renouvelables. Avec l'ouverture du terminal d'importation de GNL Deutsche Ostsee en 2023, et l’unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) opéré par la Compagnie, TotalEnergies deviendra l'un des principaux fournisseurs de GNL du pays.

Plus récemment, l'entreprise a également investi massivement dans l'énergie éolienne, remportant une vente aux enchères organisée par la Bundesnetzagentur pour le développement de deux parcs éoliens offshore en mer du Nord et en mer Baltique.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).