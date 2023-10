Pesquisa da Perficient revela lacuna significativa na satisfação do consumidor entre as experiências de compra de veículos elétricos e veículos tradicionais

Perficient electric vehicle research reveals flaws in the automotive customer journey (Photo: Business Wire)

SAINT LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e maiores marcas do mundo, divulgou os resultados da pesquisa que revelam disparidades notáveis nas experiências de compra dos clientes entre compradores que compraram veículos elétricos (VEs) e compradores de veículos com motores de combustão interna (MCI) e veículos híbridos.

Com o aumento de modelos de veículos elétricos produzidos por fabricantes de automóveis tradicionais, a concorrência entre os fabricantes de automóveis por compradores de veículos elétricos está acirrada. Ainda de acordo com o estudo da Perficient, a adoção de VE continua sendo uma luta em todo o setor devido às percepções erradas que os fabricantes de equipamento original (OEM) e as concessionárias têm sobre a experiência de compra do cliente. Mesmo assim, 31% dos proprietários de veículos não elétricos planejam comprar um veículo elétrico nos próximos dois anos e apenas 3% não estão abertos a isso.

Durante gerações, a experiência tradicional de compra de automóveis tem sido repleta de táticas de vendas de alta pressão, pechinchas e falta de confiança entre consumidores e concessionárias. Entre outros fatores, a pesquisa da Perficient descobriu que este modelo desatualizado dissuade potenciais compradores de automóveis VE. Especificamente, a Perficient descobriu que:

Apenas 39% dos proprietários de veículos não elétricos acreditam que as concessionárias têm em mente os melhores interesses deles; e

Somente 35% dos proprietários de veículos não elétricos confiam nos vendedores das concessionárias.

O mesmo não pode ser dito das experiências em concessionárias de veículos elétricos. De acordo com o estudo da Perficient, 96% dos compradores de veículos elétricos, especialmente proprietários de veículos Tesla, sentem-se satisfeitos com a experiência de compra presencial e 71% consideram a relação com a concessionária ou showroom importante ou muito importante no momento de efetuar uma compra.

“O sucesso que marcas de veículos elétricos como a Tesla estão experimentando decorre de sua abordagem que prioriza o cliente e de experiências contínuas em toda a jornada de compra”, disse Keith Tomatore, líder do setor automotivo da Perficient. “Se os players do setor automotivo tradicional quiserem competir de forma eficaz e ganhar participação no mercado de veículos elétricos, eles precisam adotar uma jornada de compra mais moderna para atender as expectativas dos consumidores."

Existem estratégias baseadas em dados que os OEMs e as concessionárias podem adotar para ganhar participação no mercado e melhorar a experiência de compra de automóveis, incluindo:

Mudar do foco em vendas para a experiência no produto : quase 75% dos proprietários de VE esperam que os vendedores tenham conhecimento sobre o produto, mas quase 10% das concessionárias tradicionais foram consideradas pelos clientes como tendo apenas algum conhecimento ou nenhum conhecimento. Enquanto os vendedores de automóveis tradicionais estão hiperfocados em táticas de vendas agressivas, as marcas de veículos elétricos ofereceram uma experiência de compra com vendedores apaixonados pelos seus produtos e ansiosos por partilhar os seus conhecimentos.

: quase 75% dos proprietários de VE esperam que os vendedores tenham conhecimento sobre o produto, mas quase 10% das concessionárias tradicionais foram consideradas pelos clientes como tendo apenas algum conhecimento ou nenhum conhecimento. Enquanto os vendedores de automóveis tradicionais estão hiperfocados em táticas de vendas agressivas, as marcas de veículos elétricos ofereceram uma experiência de compra com vendedores apaixonados pelos seus produtos e ansiosos por partilhar os seus conhecimentos. Melhorar a experiência do showroom virtual e presencial : os consumidores estão reduzindo o tempo gasto em showrooms de automóveis tradicionais, conduzindo preventivamente suas próprias pesquisas on-line. A Perficient descobriu que 95% de todos os compradores de automóveis do estudo relataram fazer pelo menos alguma pesquisa antes de visitar um showroom, enquanto 68% dos proprietários de VE disseram fazer uma quantidade significativa de pesquisa, enfatizando a necessidade de experiências online robustas e envolventes.

: os consumidores estão reduzindo o tempo gasto em showrooms de automóveis tradicionais, conduzindo preventivamente suas próprias pesquisas on-line. A Perficient descobriu que 95% de todos os compradores de automóveis do estudo relataram fazer pelo menos alguma pesquisa antes de visitar um showroom, enquanto 68% dos proprietários de VE disseram fazer uma quantidade significativa de pesquisa, enfatizando a necessidade de experiências online robustas e envolventes. Priorizar a educação para superar obstáculos: embora a aquisição de VEs esteja aumentando, 75% dos compradores de automóveis não têm experiência com VE e estão relutantes em comprar devido à falta de conhecimento, o que permite percepções erradas sobre carregamento, manutenção e custos de propriedade de VEs. Os fabricantes de veículos elétricos estão abordando estes pontos problemáticos através de experiências de compra focadas na educação do produto em detrimento das vendas, representando oportunidades para os fabricantes de automóveis tradicionais mudarem a sua abordagem.

“Nossa pesquisa ressalta o papel fundamental que a experiência do cliente desempenha na jornada de adoção do VE”, disse Eve Sangenito, diretora de marketing digital e consultoria de experiência do cliente da Perficient. “Os compradores de automóveis são mais propensos a comprar um VE quando compreendem o produto e podem fazer uma compra informada. As marcas de veículos elétricos ouviram os consumidores e criaram experiências de compra que atendem às suas expectativas.”

Acesse Perficient.com para saber mais sobre os resultados do estudo de pesquisa sobre VEs realizado pela Perficient e ler o relatório completo chamado “Pesquisa da Perficient revela uma oportunidade para concessionárias e fabricantes desatualizados melhorarem a experiência do cliente e acelerarem a adoção de veículos elétricos”.

Tendo atendido mais de 150 OEMs, concessionárias, fornecedores e empresas de mobilidade emergentes líderes em todo o mundo, os especialistas do setor automotivo da Perficient defendem uma abordagem sobretudo digital e orientada para o cliente para veículos conectados, eletrificação, comércio omnicanal e o futuro dos transportes. Para saber mais sobre a o conhecimento especializado automotivo da Perficient, siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre o estudo de pesquisa sobre VE da Perficient

Para entender melhor os consumidores, tanto os atuais proprietários de veículos elétricos quanto os proprietários de veículos não elétricos, a Perficient entrevistou uma variedade de 1.012 indivíduos de diferentes regiões, idades e gêneros. A pesquisa coletou 502 respostas de proprietários de veículos MCI ou híbridos e 510 de proprietários de VE entre 15 de maio e 5 de junho de 2023.

Proprietários de veículos elétricos são definidos como pessoas que compraram um veículo elétrico novo pessoalmente ou online através de uma concessionária ou showroom no ano passado.

Proprietários de veículos não elétricos são pessoas que não compraram um carro no ano passado, mas pretendem comprar um carro novo nos próximos dois anos, pessoalmente ou online, através de uma concessionária ou showroom. Esses indivíduos também nunca possuíram um veículo elétrico anteriormente.

Além disso, a Perficient conduziu entrevistas de 45 minutos com 20 proprietários de automóveis (uma mistura de veículos elétricos, MCI tradicionais e híbridos) e 7 concessionárias para obter uma visão mais aprofundada sobre percepções, motivações e comportamentos.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes deles, ultrapassar a concorrência e expandir seus negócios. Com estratégias, criatividade e capacidades tecnológicas incomparáveis, trazemos grandes pensamentos e ideias inovadoras, junto com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a terem sucesso. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas referentes a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas estão baseadas na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração quanto a nossa empresa e a nosso setor. Você deve estar ciente de que estas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título "Fatores de Risco" em nosso relatório anual apresentado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de valores mobiliários.

