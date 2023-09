Nieuw partnerschap bepaalt Faire als Shopify’s aanbevolen groothandelsmarktplaats

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Faire, ’s werelds toonaangevende B2B-retailmarktplaats, maakte vandaag een nieuw globaal partnerschap bekend met Shopify (NYSE:SHOP) dat Faire aanduidt als de aanbevolen groothandelsmarktplaats voor Shopify, waar miljoenen handelaars over de hele wereld mee werken. Dit partnerschap brengt twee leiders in retail en handel van wereldklasse samen om Shopify’s B2B-aanbiedingen uit te breiden en groei te bevorderen voor merken en onafhankelijke retailers die de twee bedrijven dienen. Als onderdeel van het akkoord wordt Shopify eveneens aandeelhouder van Faire, wat het engagement van de wereldwijde handelsleider ten overstaan van dit partnerschap aantoont.

“Bij Faire bewonderden we al geruime tijd de aanpak in de stijl van Shopify om tools te maken die retailondernemers in staat stellen om hun bedrijfsactiviteiten zo efficiënt mogelijk uit te voeren,” zegt Max Rhodes, medeoprichter en CEO van Faire. “Door barrières voor B2B-verkoop neer te halen en diepere connecties tussen onze klantengemeenschappen tot stand te brengen, kunnen we mogelijkheden voor groei van kleine ondernemingen op veel grotere schaal ontsluiten.”

Het partnerschap bepaalt de Shopify-POS (Point of Sale) als voorkeurprovider voor Faire’s onafhankelijke retailgemeenschap, waardoor eengemaakte handel mogelijk wordt bij verkoop ter plaatse en online. Dit is gestoeld op een bestaande voorraad-, product- en orderintegratie op Faire die de drijfveer was voor een stijging in efficiëntie en volume voor klanten van Faire sinds 2021. Duizenden Faire-retailers gebruiken vandaag Shopify, en nog veel meer handelaars op Shopify kunnen nu voordeel halen uit diepere toegang tot Faire, waardoor retailondernemers hun bedrijfsactiviteiten op cruciale momenten effectief economisch wereldwijd kunnen exploiteren.

“Via ons strategisch partnerschap met Faire verdubbelen we onze strategie om B2B-handel aan te zwengelen door het voor Shopify-handelaars eenvoudig te maken om nieuwe groothandelaars te vinden via Faire’s groothandelmarktplaats, en retailers in staat te stellen om probleemloos producten te vinden in Faire’s uitgebreide netwerk van merken,” zegt Aneeqa Khan, productdirecteur van Shopify. “We zijn enthousiast om de handen in elkaar te slaan om voor onafhankelijke ondernemingen betere handel tot stand te brengen.”

Als onderdeel van het partnerschap zullen Faire en Shopify nieuwe manieren voorstellen zodat ondernemeningen kunnen groeien en hun B2B-aanbiedingen op beide platformen kunnen beheren. De komende maanden zullen zij de volgende functies zien opduiken:

Op Shopify zullen handelaars op praktische wijze bestsellers opnieuw kunnen bestellen uit bijna 10 miljoen producten beschikbaar op Faire via een volledig geïntegreerde Faire-kopersapp. Verder zullen producten en voorraad van Faire naadloos gesynchroniseerd worden met hun Shopify POS-systeem om ze zelf te kunnen verkopen.

Nieuwe handelaars die zich op Shopify aanmelden, kunnen ook voordeel halen uit het ontdekken van Faire via eenvoudige toegang tijdens het toetreden, wat hen helpt om onmiddellijk de voorraad die ze nodig hebben te vinden en veilig te stellen uit meer dan 100.000 merken op Faire.

Merken op Shopify zullen hun groothandelsdistributie naar honderdduizenden onafhankelijke retailers op één enkele plaats kunnen vereenvoudigen via een volledig geïntegreerde Faire Seller Channel.

Merken op Shopify zullen ook in staat zijn om een gratis, door Faire aangestuurde Stockist Map op hun e-commerce websites te activeren om consumenten te helpen hun producten lokaal te kopen.

Dit partnerschap zal Shopify’s one-stop commerce-aanbiedingen uitdiepen om B2B-verkoop nog eenvoudiger te maken en de Faire-marktplaats en waardevoorstellen naar handelaars van Shopify uit te breiden, om de handelaars en gemeenschappen van kleine gemeenschappen die zij dienen te diversifiëren en te versterken.

Klanten kunnen Faire’s nieuwe Shopify groothandelapp's vandaag downloaden door de Faire-app lijsten te raadpegen in de Shopify App Store (Faire Seller Channel, Faire Buyer App). Voor aanvullende informatie over de partnerschapintegraties, klikt u hier.

Over Faire:

Faire is de grootste online groothandelmarktplaats gebruikt door onafhankelijke retailers om unieke producten om de hoek en over de hele wereld te vinden, aan te kopen en te verkopen. Faire’s aanpak aangestuurd door gegevens effent het speelveld voor onafhankelijke retailers door netto betalingstermijnen op 60 dagen aan te bieden en gratis retours op openingorders, waardoor voorraadrisico geëlimineerd wordt en toegang wordt geboden tot prijzige aanbiedingen die voordien alleen voor de grootste retailketens beschikbaar waren. Voor merken biedt het platform krachtige verkoop-, marketing- en analysetools, waarmee verkopers hun groothandelactiviteiten kunnen vereenvoudigen en zich kunnen concentreren op het tot stand brengen van fantastische producten. Op vandaag heeft Faire bijna 7M nieuwe connecties tussen merken en retailers op het platform mogelijk gemaakt. Voor meer info gaat u naar www.faire.com.

Over Shopify:

Shopify is het toonaangevende bedrijf voor wereldwijde handel die fundamentele internetinfrastructuur verschaft voor handel, waarbij betrouwbare tools worden aangeboden om een retailbedrijf van om het even welke omvang te starten, uit te bouwen, op de markt te brengen en te exploiteren. Shopify maakt handel beter voor iedereen aan de hand van een platform en services die ontworpen zijn met het oog op snelheid, personalisering, betrouwbaarheid en veiligheid, terwijl een betere koopervaring voor consumenten online, in de winkel en om het even waar daar tussenin wordt geboden. Shopify stuurt miljoenen bedrijven aan in meer dan 175 landen, en geniet het vertrouwen van merken zoals Mattel, Gymshark, Heinz, FTD, Netflix, Kylie Cosmetics, SKIMS, Supreme en vele anderen. Voor meer info gaat u naar www.shopify.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.