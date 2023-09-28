AGCO将通过设立专注于下一代精密Ag技术的合资企业收购Trimble Ag资产及技术

佐治亚州杜鲁斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 农业机械和精密Ag技术全球制造商及分销商AGCO公司（纽约证券交易所代码：AGCO）宣布，该公司已与Trimble（纳斯达克代码：TRMB）成立合资企业，其中AGCO将以20亿美元的现金对价以及JCA technologies的出资收购Trimble Ag资产和技术组合85%的权益。

该合资公司创建了一个全球领先的混合车队Precision Ag平台，该平台将会是Trimble Ag全面技术产品的独家提供商，以支持未来对下一代Ag技术的开发和分销。Trimble Ag提供多种用户友好型技术，可兼容不同品牌、设备型号和农场类型。从土地准备到种植、从播种到收获，其硬件、软件解决方案和基于云的应用程序涵盖了作物周期的各个方面。

AGCO董事长、总裁兼首席执行官Eric Hansotia表示：“通过这项具有里程碑意义的交易，我们创建了一家合资企业，成为世界上首屈一指的混合车队Precision Ag业务，并加速了AGCO的战略转型。这笔交易通过可覆盖作物周期各个方面的颠覆性技术显著增强了AGCO的技术优势，最终能够帮助我们更好地为农民服务，无论他们使用什么品牌的产品均是如此。”

该合资企业将会补充和加强AGCO现有的Precision Ag产品组合，可在整个作物周期内提供更多行业领先的解决方案，同时还可支持10000多个设备型号。通过将这两个Precision Ag投资组合相结合，并利用Trimble Ag、AGCO OEM和售后市场、其他OEM和Precision Planting经销商提供的多种渠道，该合资企业将能够推动巨大的增长，并能够更好地为世界各地更多的农民提供下一代先进技术。

Hansotia继续说道：“对Trimble Ag产品的独家使用权，加上AGCO现有的Precision Ag产品，还加速了AGCO力求围绕自主技术、精确喷涂、联网农业、数据管理和可持续性等方面取得成长的雄心。所有这些方面都有助于我们更加关注农民朋友的需求。”

鉴于直接进入AGCO全球OEM、售后市场、其他OEM和改装渠道而产生的商业协同效应，以及适度的运行成本协同效应，预计在交割后第5年，该合资企业的息税折旧摊销前利润将翻一番。

Trimble首席执行官Rob Painter表示：“如今，农民朋友们正在为他们的拖拉机和机具寻找混合车队解决方案，以最高效、可持续地为世界提供粮食。我们相信，与AGCO共同成立的合资企业，再加上他们使用Precision Planting业务模式开发的混合车队的成功方法，可以帮助我们更好地为农民和原始设备制造商共同服务。”

AGCO为获得Trimble Ag业务85%的所有权所支付的20亿美元收购价格代表了约23.5亿美元的隐含企业价值，并意味着基于2023E年约1.7亿美元的息税折旧摊销前利润，交易倍数约为13.8倍。包括截至第3年估计的1亿美元的收入和运行率成本协同效应，以及超过5000万美元的税收属性净现值，2023E年的协同倍数约为8.5倍。

该交易不受融资条件约束。AGCO已从Morgan Stanley Senior Funding Inc获得20亿美元的全额承诺过桥融资。预计20亿美元购买价格将会由现有流动资金、自由现金流和新的债务共同提供资金。AGCO仍会致力于保持其稳固的投资级信用评级。

相关交割预计会在2024年上半年完成，但须满足监管部门的批准和惯例交割条件。

AGCO还宣布，作为AGCO更广泛投资组合转型的一部分，将会对谷物和蛋白质业务进行战略审查。根据这一审查，AGCO将会评估所有相关战略选择，以确保能够以最佳的方式为谷物和蛋白质客户提供服务，并确保该业务能够最大限度地发挥其全部潜力。

Morgan Stanley & Co. LLC担任AGCO的独家财务顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP担任AGCO的法律顾问，Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP担任其融资顾问。

Centerview Partners LLC担任Trimble的独家财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任其法律顾问。

电话会议/网络广播

AGCO将于美国东部时间今天上午11:30召开电话会议讨论收购事宜。

日期：2023年9月28日

时间：美国东部时间上午11:30

收听链接：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=k1eQD8uv

关于前瞻性信息的注意事项

本文中的前瞻性陈述，包括关于该项交易和我们的战略计划的陈述，以及协同效应、收入和息税折旧及摊销前利润的增长、交易促成的增长、利润和收益，以及我们完成交易的能力和结束时间，存在可能导致实际结果与声明中建议的结果存在重大差异的风险。这些风险包括但不限于农业内的不利发展，其中包括COVID-19、供应链中断、通货膨胀、天气、商品价格、产品需求变化、零部件和产品供应中断、难以通过可产生预期财务结果的方式整合Trimble Ag业务、客户和竞争对手对此交易的反应（包括Trimble Ag最大的OEM客户减少购买Trimble Ag设备的速度和合资企业替换这些销售活动的速度），以及金融和外汇市场的不利变化（包括利率的上升）。实际结果可能与这些声明中建议的结果存在重大差异。AGCO向美国证券交易委员会提交的文件中包含了有关这些和其他风险的更多信息，包括截至2022年12月31日的10-K表和随后的10-Q表。AGCO不承担更新任何前瞻性声明的义务，除非法律有所要求。

关于 AGCO

AGCO（纽约证券交易所代码：AGCO）是农业机械和精密AG技术设计、制造和分销领域的全球领先企业。AGCO通过其差异化的品牌组合为客户提供价值，其中包括Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®等核心品牌。AGCO的全套设备和服务以Fuse®智能农业解决方案为动力，帮助农民朋友可持续地为世界人口提供粮食。AGCO成立于1990年，总部位于美国佐治亚州杜鲁斯，2022年净销售额为127亿美元。若要了解更多信息，请访问 www.agcocorp.com。若要了解公司新闻、信息和活动，请在推特上关注我们：@AGCOcorp。有关推特上的财经新闻，请关注#AGCOIR标签。 若要了解更多信息，请访问我们的网站www.agcocorp.com。

关于JCA Technologies

JCA Technologies是自主农业机械系统新兴领域的领导企业。JCA行业领先的自主技术堆栈——JCA Autonomous Framework是通过20多年为农业原始设备制造商提供可扩展的先进技术解决方案而形成的，它同时还补充了工程和制造方面的专业知识。自2022年5月AGCO收购JCA以来，作为AGCO以改造为优先的战略的一部分，JCA已将其技术和工程能力应用于改造自主解决方案。JCA总部位于加拿大马尼托巴省温尼伯市，为世界各地的客户提供服务。若要了解更多信息，请访问我们的网站www.jcatechnologies.com。

关于Trimble

Trimble致力于世界的未来，是一家提供优质解决方案的科技公司。这些解决方案使我们的客户能够以新的方式测量、建造、种植和运输商品，以提高生活质量。定位、建模、连接和数据分析等方面的核心技术将数字世界和物理世界连接起来，以提高生产力、质量、安全性、透明度和可持续性。从专门构建的产品和企业生命周期解决方案到行业云服务，Trimble正在转变建筑、地理空间、农业和运输等关键行业，为实现互联互通的工作世界提供动力。若要了解更多信息，请访问我们的网站：www.trimble.com。

关于Trimble的农业部门

Trimble的农业部门提供的解决方案可解决整个农业供应链中面临的复杂技术挑战。这些解决方案使农民朋友和相关顾问能够分配稀缺资源，以盈利和在环境方面可持续的方式提供安全、可靠的食品供应。Trimble解决方案涵盖所有季节、作物、地形和农场大小，可用于农场的由各类制造商生产的大多数设备。为了提升决策制定能力，Trimble提供了技术集成技术，允许农民在整个农场收集、共享和管理信息，同时还可提高农业价值链的运营效率。Trimble的解决方案包括指导和引导、基于桌面和云的数据管理、流量和应用程序控制、水资源管理、收获解决方案和定位服务等。若要了解更多信息，请访问我们的网站：www.trimble.com/agriculture。

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