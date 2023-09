Un nouveau partenariat fait de Faire le marché de gros recommandé par Shopify

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Faire, principal marché de détail B2B au monde, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat mondial avec Shopify (NYSE:SHOP) qui fait de Faire le marché de gros recommandé par Shopify, permettant à des millions de marchands d’opérer dans le monde entier. Ce partenariat réunit deux leaders mondiaux de la vente au détail et du commerce afin d’élargir l’offre B2B de Shopify et d’aider à stimuler la croissance des marques et des détaillants indépendants que les deux entreprises desservent. Dans le cadre de cet accord, Shopify deviendra également actionnaire de Faire, démontrant ainsi l’engagement à long terme du leader mondial du commerce envers ce partenariat.

« Chez Faire, nous admirons depuis longtemps l’approche de Shopify consistant à créer des outils permettant aux entrepreneurs du commerce de détail de gérer leur entreprise le plus efficacement possible », déclare Max Rhodes, cofondateur et PDG de Faire. « En réduisant les obstacles à la vente B2B et en établissant des liens plus profonds entre nos communautés de clients, nous pouvons exploiter des opportunités de croissance pour les petites entreprises à une échelle beaucoup plus grande. »

Ce partenariat fait de Shopify Point of Sale (POS) le fournisseur privilégié de la communauté de détaillants indépendants de Faire, permettant un commerce unifié entre la vente en personne et la vente en ligne. Il s’appuie sur l’intégration existante des stocks, des produits et des commandes sur Faire, qui a permis d’accroître l’efficacité et le volume des clients de Faire depuis 2021. Des milliers de détaillants Faire utilisent Shopify aujourd’hui, et de nombreux autres commerçants sur Shopify peuvent maintenant bénéficier d’un accès plus approfondi à Faire, permettant aux entrepreneurs du commerce de détail de gérer leurs entreprises plus efficacement à un moment charnière sur le plan économique dans le monde entier.

« Grâce à notre partenariat stratégique avec Faire, nous doublons notre stratégie d’amélioration du commerce B2B en permettant aux commerçants de Shopify de trouver facilement de nouveaux acheteurs en gros via le marché de gros de Faire, et en permettant aux détaillants de s’approvisionner en produits de manière transparente auprès du vaste réseau de marques de Faire », déclare Aneeqa Khan, directrice des produits chez Shopify. « Nous sommes ravis d’unir nos forces pour améliorer le commerce pour les entreprises indépendantes. »

Dans le cadre de ce partenariat, Faire et Shopify proposeront aux entreprises de nouvelles façons de développer et de gérer leurs offres B2B sur les deux plateformes. Elles peuvent s’attendre à voir les fonctionnalités suivantes dans les mois à venir :

Les marchands sur Shopify pourront facilement commander des produits phares parmi près de 10 millions de produits disponibles sur Faire via une application d’achat Faire entièrement intégrée. Les produits et l’inventaire de Faire seront en outre synchronisés de manière transparente avec leur système de point de vente Shopify pour la vente en personne.

Les nouveaux marchands rejoignant Shopify peuvent également découvrir Faire grâce à un accès facile lors de leur intégration, ce qui leur permet de trouver et d’assurer immédiatement l’inventaire dont ils ont besoin parmi plus de 100 000 marques sur Faire.

Les marques présentes sur Shopify pourront simplifier leur distribution en gros à des centaines de milliers de détaillants indépendants en un seul endroit grâce à un canal de vente Faire entièrement intégré.

Les marques sur Shopify pourront également activer gratuitement une carte des revendeurs gérée par Faire sur leurs sites de commerce électronique afin d’aider les consommateurs à acheter leurs produits localement.

Ce partenariat renforcera l’offre de Shopify en matière de commerce centralisé afin de faciliter les ventes B2B et d’étendre le marché Faire et les accessoires de valeur aux commerçants Shopify, diversifiant et renforçant ainsi les entrepreneurs et les communautés de petites entreprises qu’ils servent.

Les clients peuvent télécharger les nouvelles applications Shopify de vente en gros de Faire dès aujourd’hui en visitant les listes d’applications Faire dans le Shopify App Store (Faire Seller Channel, Faire Buyer App). Pour plus d’informations sur les intégrations du partenariat, rendez-vous ici.

À propos de Faire:

Faire est le plus grand marché de gros en ligne utilisé par des détaillants indépendants pour découvrir, trouver et vendre des produits uniques localement et dans le monde entier. L’approche de Faire, basée sur les données, permet aux détaillants indépendants de jouer à armes égales en offrant des conditions de paiement net 60 et des retours gratuits sur les premières commandes, en éliminant les risques liés aux stocks et en donnant accès au capital, des offres clés qui n’étaient auparavant disponibles que pour les plus grandes chaînes de vente au détail. Pour les marques, la plateforme fournit de puissants outils de vente, de marketing et d’analyse, afin que les vendeurs puissent simplifier leur activité de grossiste et se concentrer sur la fabrication de produits de qualité. À ce jour, Faire a facilité près de 7 millions de nouvelles connexions entre les marques et les détaillants sur la plateforme. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.faire.com.

À propos de Shopify :

Shopify est le leader mondial du commerce qui fournit une infrastructure Internet essentielle au commerce, offrant des outils fiables pour démarrer, développer, commercialiser et gérer une entreprise de vente au détail de toute taille. Shopify améliore le commerce pour tous grâce à une plateforme et des services conçus pour la vitesse, la personnalisation, la fiabilité et la sécurité, tout en offrant aux consommateurs une meilleure expérience d’achat en ligne, en magasin et partout ailleurs. Shopify aide des millions d’entreprises dans plus de 175 pays et des marques telles que Mattel, Gymshark, Heinz, FTD, Netflix, Kylie Cosmetics, SKIMS, Supreme et bien d’autres lui font confiance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.shopify.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.