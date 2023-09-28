AGCO將透過成立一家專注於新一代精密農業技術的合資公司，進而收購Trimble的農業資產和技術

喬治亞州德盧斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AGCO Corporation(紐約證券交易所代碼:AGCO)是一家全球性的農業機械和精密農業技術製造商與分銷商。該公司宣布已與Trimble(納斯達克代碼:TRMB)成立合資公司，AGCO將以20億美元現金和JCA Technologies為代價收購Trimble農業資產和技術組合85%的權益。

該合資公司將創建一個全球領先的綜合型精密農業平台，該平台將成為Trimble農業綜合性技術的獨家提供者，足以支援新一代農業技術在未來的研發和分銷。Trimble農業部可提供相容多個品牌、設備型號和農場類型的多項易用技術。其硬體、軟體解決方案和以雲端為基礎的應用可涵蓋從土地準備到種植、播種再到收穫的作物週期的各個方面。

AGCO主席、總裁兼執行長Eric Hansotia表示:「這一具有里程碑意義的交易創建了一家合資企業，它將成為全球首屈一指的綜合型精密農業企業，並加速AGCO的策略轉型。這筆交易極大增強了AGCO的技術積累，其顛覆性技術涵蓋作物週期的各個方面，最終幫助我們更好地為農民服務，無論他們使用什麼品牌。」

該合資公司將補充和加強 AGCO現有的精密農業產品組合，在整個作物週期內提供更多領先業界的解決方案，同時支援超過10,000種設備型號。透過將這兩個精密農業產品組合結合，並利用Trimble農業、AGCO OEM和售後市場、其他OEM廠商以及精密種植經銷商的多個通路，這家合資企業將推動巨大成長，並更好地為全球更多的農民提供新一代技術。

Hansotia繼續說道:「獨家存取Trimble農業產品，並結合AGCO現有的精密農業產品，這也會加速AGCO在自治、精密噴灑、連網農業、資料管理和永續發展方面的成長雄心。所有這些接觸點都將使我們更加關注農民。」

直接存取AGCO全球OEM、售後市場、其他OEM和改造通路所產生的業務協同效應，加之以適度的運行成本協同效應，預計到交易完成後的第五年，該合資公司的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將增加一倍左右。

Trimble執行長Rob Painter表示:「今天的農民正在尋找適用於其拖拉機和農具的綜合型解決方案，以最有效、永續地為世界提供糧食。我們相信與AGCO成立的合資企業輔之以其透過精密種植商業模式開發的綜合型成功方法，可以幫助我們更好地為農民和OEM廠商提供服務。」

AGCO以20億美元收購Trimble農業部85%的所有權，隱性企業價值約為23.5億美元的，以大約1.7億美元的2023E EBITDA為基礎，交易倍數約為13.8倍。將截至第三年預計的1億美元營收和營運成本協同效應納入在內，以及超過5000萬美元的稅收屬性淨現值，如以2023E為基礎，協同倍數約為8.5倍。

該交易不受融資條件的約束。AGCO已從Morgan Stanley Senior Funding, Inc.獲得20億美元的全額過橋融資。20億美元的收購價格預計將由現有流動性、自由現金流產生和新債務提供資金。AGCO仍然致力於保持其穩固的投資級信用評級。

交易預計在2024年上半年完成，但須滿足監管部門的批准和慣例成交條件。

AGCO還宣布，作為AGCO更廣泛的投資組合轉型的一部分，將對穀物和蛋白質業務進行策略性審視。在此次審視中，AGCO將評估所有策略選擇，以確保以最優方式為穀物和蛋白質客戶提供服務，並確保該業務處於最佳位置，以最大限度地發揮其全部潛力。

Morgan Stanley & Co. LLC將擔任AGCO的獨家財務顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任AGCO的法律顧問，Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP擔任其融資顧問。

Centerview Partners LLC擔任Trimble的獨家財務顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任其法律顧問。

電話會議/網路直播

AGCO將於美國東部時間今天上午11:30召開電話會議，討論此次收購。

日期：2023年9月28日

時間：美國東部時間上午11:30

收聽連結：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=k1eQD8uv

關於前瞻性資訊的警示性聲明

本報告中的前瞻性陳述，包括有關交易和我們的策略性計畫以及協同效應的陳述、收入和EBITDA成長、交易成長、利潤率和收益的增加，以及我們完成交易的能力和完成交易的時間都可能受到風險的影響，這些風險可能導致實際結果與聲明中建議的結果存在重大差異。這些風險包括但不限於：農業行業的不利發展(包括COVID-19造成的不利發展)、供應鏈中斷、通貨膨脹、天氣、商品價格、產品需求變化、零件和產品供應中斷、以產生預期財務結果的方式整合Trimble農業業務的困難、客戶和競爭對手對交易的反應。包括Trimble農業部最大的OEM客戶減少購買Trimble農業設備的速度以及合資企業對這些銷售的替換速度，以及金融和外匯市場的不利變化，包括利率上升。實際結果可能與這些陳述中建議的結果有重大差異。有關這些風險和其他風險的進一步資訊包含在AGCO向美國證券交易委員會提交的文件中，包括截至2022年12月31日的10-K表格以及隨後的10-Q表格。除法律要求外， AGCO不承擔更新前瞻性陳述的任何義務。

關於 AGCO

AGCO(紐約證券交易所代碼: AGCO)是農業機械和精密農業技術設計、製造和分銷的全球領導者。AGCO透過其差異化的品牌組合（包括Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®等核心品牌），為客戶提供價值。在Fuse®智慧農業解決方案的支援下，AGCO的全系列設備和服務可幫助農戶以永續方式為世界提供糧食。AGCO成立於1990年，總部位於美國喬治亞州德盧斯，2022年的淨銷售額為127億美元。欲了解更多資訊，請造訪www.AGCOcorp.com。有關公司新聞、資訊和活動，請在Twitter上關注我們：@AGCOCorp。若要查閱Twitter上的財經新聞，請關注#AGCOIR。 欲了解更多資訊，請造訪我們的網站：www.agcocorp.com。

關於JCA Technologies

JCA Technologies是自動式農業機械系統新興領域的領導者。JCA領先業界的自動駕駛技術積累、JCA自動駕駛框架經過20多年的發展，為農業OEM廠商提供可擴充的先進技術解決方案，同時輔以工程和製造專業知識。自2022年5月AGCO收購JCA以來，作為AGCO改造優先策略的一部分，JCA已將其技術和工程能力應用於改造自動駕駛解決方案。JCA總部位於加拿大馬尼托巴省溫尼伯，服務於全球各地的客戶。欲了解更多資訊，請造訪我們的網站：www.jcatechnologies.com。

關於Trimble

Trimble致力於世界的未來，這家技術公司為客戶提供解決方案，使他們能夠以全新的方式工作，以便測量，建造，種植和運輸貨物，進而實現更高生活品質。定位、建模、連網和資料分析方面的核心技術連接了數位和現實世界，以提高生產率、品質、安全性、透明度和永續性。從專用產品和企業生命週期解決方案到行業雲端服務，Trimble正在改變建築、地理空間、農業和交通等關鍵行業，為互聯的工作世界賦予能量。如需更多資訊，請造訪我們的網站：www.trimble.com。

關於Trimble農業部

Trimble農業部提供解決整個農業供應鏈複雜技術挑戰的解決方案。這些解決方案可使農民和顧問能夠分配稀缺資源，以有利可圖和環保方式生產安全可靠的食品。Trimble解決方案涵蓋所有季節、作物、地形和農場規模，可用於農場上不同製造商生產的大多數設備。為了更好地做出決策，Trimble提供技術整合，使農民能夠收集、共享和管理整個農場的資訊，同時提高農業價值鏈的營運效率。Trimble解決方案包括導航和轉向、桌面和以雲端為基礎的資料管理、流量和應用控制、供水管理、收穫解決方案和定位服務。如需更多資訊，請造訪我們的網站：www.trimble.com/agriculture。

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