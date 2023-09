AM Best Asigna Evaluación de Crédito Preliminar a Olé Insurance Group Corp I.I.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Evaluación de Crédito Preliminar (PCA, por sus siglas en inglés) a Olé Insurance Group Corp I.I. (Olé Insurance) (San Juan, Puerto Rico) con la Evaluación de Fortaleza Financiera de B++ pca (Buena), y la Evaluación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb” pca (Buena). La perspectiva asignada a esta PCA es estable.

La PCA de Olé Insurance refleja la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

La PCA también refleja el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), prácticas de inversión prudentes y un modelo de negocios innovador. Por el lado negativo, Olé Insurance está sujeta a la volatilidad derivada de su relativamente reciente inicio de operaciones, riesgo de expansión y sensibilidad a cambios en la evolución de su plan de negocios.

Olé Insurance está especializada en seguros de vida a plazo, iniciando sus operaciones en 2019 como Amedex Assurance Corp I.I. La compañía cuenta con licencia como Aseguradora Internacional Clase 5. Geográficamente, las primas brutas se distribuyen principalmente en América Latina: Ecuador (30%), México (20%), Venezuela (11%), y el resto (39%) en otros 17 países. La compañía cuenta con una creciente red de distribución, con más de 3,000 agentes independientes basados en los Estados Unidos y América Latina.

La operación de la compañía está apoyada por sistemas automatizados y personal especializado equipado con herramientas digitales para atender a los clientes potenciales. Olé Insurance también utiliza la comprobación de antecedentes y herramientas tecnológicas para analizar el perfil de sus clientes. Algunas solicitudes son aprobadas automáticamente y no requieren exámenes médicos para sumas aseguradas de hasta USD 1 millón.

La capitalización ajustada por riesgos de Olé Insurance se encuentra en el nivel más fuerte, medida por el BCAR, con el riesgo de suscripción como el principal componente del capital requerido. En general, el balance de la compañía es muy fuerte, pero está sujeto a la volatilidad derivada de la distribución y el crecimiento del portafolio de negocios neto de la compañía.

Al cierre de 2022, la prima emitida bruta se posicionó en 2.9 millones de dólares y, como es esperado de una nueva compañía, tanto la utilidad técnica como los resultados al cierre del año fueron negativos. Las prácticas de suscripción prudentes son el factor clave que podría influir en los resultados operativos futuros.

