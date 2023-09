Wind River fournit sa plateforme Wind River Studio pour le déploiement commercial par NTT DOCOMO de stations de base 5G vRAN au Japon

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, un leader mondial de la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques, a annoncé aujourd’hui que Wind River Studio était utilisé par NTT DOCOMO pour son réseau virtualisé 5G, dont le déploiement commercial a commencé ce mois-ci au Japon.

Pour le lancement du premier service commercial vRAN de NTT DOCOMO, la solution Studio Cloud Platform de Wind River a été intégrée dans l’unité centrale virtuelle et l’unité distribuée virtuelle de Fujitsu avec le tout dernier accélérateur convergé de NVIDIA. Studio Cloud Platform fournit une architecture entièrement native sur le Cloud, basée sur Kubernetes, des conteneurs et un logiciel open source, destinée au développement, au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance de réseaux périphériques distribués à grande échelle.

« Le secteur s’oriente de plus en plus vers des solutions vRAN et Open RAN, qui procurent des avantages incontestables comme une flexibilité et une évolutivité des réseaux, ainsi que des coûts de déploiement et de maintenance réduits. En travaillant avec des spécialistes reconnus comme Wind River, Fujitsu et NVIDIA, nous constatons qu’un support et une qualité de fonctionnalités de niveau commercial peuvent contribuer à transformer le secteur et à accélérer l’innovation pour répondre aux besoins d'un paysage des télécommunications en pleine évolution », a déclaré Sadayuki Abeta, responsable mondial des solutions Open RAN chez NTT DOCOMO.

« Les réseaux cloud distribués sont très complexes. Il sera essentiel d’innover pour faciliter le déploiement et augmenter les niveaux d’automatisation et l’efficacité opérationnelle, de sorte que les fournisseurs de services puissent prendre en charge de nouveaux cas d’utilisation de la 5G », a affirmé Paul Miller, directeur de la technologie chez Wind River. « En collaborant étroitement avec des leaders comme NTT DOCOMO, Fujitsu et NVIDIA, Wind River peut continuer d’offrir une technologie éprouvée basée sur Studio, qui est opérationnelle chez des opérateurs ayant effectué des déploiements à l’échelle mondiale. »

« Fujitsu fournit un logiciel de station de base 5G entièrement virtualisée qui peut aider les clients à proposer des services à très faible latence et avec un coût total de possession très optimisé. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration avec NTT DOCOMO, Wind River et NVIDIA pour faire croître l'innovation pour les réseaux de prochaine génération », a déclaré Masaki Taniguchi, vice-président directeur et responsable de l’unité commerciale Systèmes mobiles chez Fujitsu.

« En travaillant avec des leaders de l'industrie comme NTT DOCOMO, Wind River et Fujitsu, NVIDIA contribue à la fourniture d’applications IA et 5G vRAN haute performance, économes en énergie et définies par logiciel dans un système commercial standard tout-en-un, accéléré par NVIDIA », a expliqué Ronnie Vasishta, vice-président directeur du département Télécoms chez NVIDIA. « Cette technologie peut contribuer à de nouveaux cas d’utilisation innovants pour un réseau 5G offrant une efficacité spectrale. »

Wind River fournit à NTT DOCOMO ses solutions Studio Cloud Platform et Studio Analytics. Basée sur le projet open source StarlingX, Studio Cloud Platform offre la base pour une solution gérée, répartie géographiquement, en mesure de simplifier les opérations des deux premiers jours en permettant la gestion automatisée, sans intervention et depuis un tableau de bord unique de milliers de nœuds, quelle que soit leur localisation. Studio Analytics peut être utilisé pour suivre le statut de clouds en périphérie distante, répartis géographiquement. Studio relève les défis complexes auxquels sont confrontés les fournisseurs de services lors du déploiement et de la gestion d’infrastructures à très faible latence, réparties géographiquement, et permet le déploiement à grande échelle de stations de base 5G virtuelles.

Leader dans le domaine de la 5G, Wind River a joué un rôle clé lors de la première session de transmission de données 5G réussie au monde ; de la création de programmes vRAN/O-RAN commerciaux, dont l’un des plus importants réseaux Open RAN au monde ; et du lancement du premier centre de données périphérique entièrement automatisé destiné à un service commercial.

À propos de NTT DOCOMO

Fort de plus de 86 millions d'abonnements, NTT DOCOMO est le premier opérateur mobile japonais et l'un des plus importants contributeurs mondiaux aux technologies de réseaux mobiles 3G, 4G et 5G. En plus de proposer des services de communications de base, DOCOMO cherche à repousser les limites en collaborant avec un nombre croissant d'entreprises (partenaires « +d ») et en développant des services pertinents et pratiques à forte valeur ajoutée qui changent les modes de vie et de travail des individus. DOCOMO est le pionnier d'un réseau 5G de pointe visant à faciliter des services innovants qui raviront et inspireront les clients au-delà de leurs attentes.

https://www.docomo.ne.jp/english/

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial de l’édition de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis plus de 40 ans, l’entreprise innove et fait figure de pionnier en équipant des milliards d’appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l’expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l’automobile, de l’aérospatiale, de la défense, de l’industrie, de la médecine et des télécommunications. L’entreprise propose un portefeuille complet, renforcé par des services professionnels et un support mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, consultez le site de Wind River à l’adresse www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.