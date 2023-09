AGCO adquirirá ativos e tecnologias da Trimble Ag por meio de uma joint venture centrada em tecnologia de Agricultura de Precisão de última geração

DULUTH, Geórgia--(BUSINESS WIRE)--A AGCO Corporation (NYSE: AGCO), fabricante e distribuidor mundial de máquinas agrícolas e tecnologia de Agricultura de Precisão, anunciou que formou uma joint venture (JV) com a Trimble (Nasdaq: TRMB), onde a AGCO adquirirá uma participação de 85% no portfólio de ativos e tecnologias de Agricultura da Trimble por um valor em dinheiro de US$ 2,0 bilhões e a contribuição da JCA Technologies.

A JV cria uma plataforma líder global de Agricultura de Precisão de frota mista que será a fornecedora exclusiva da oferta abrangente de tecnologia da Trimble Ag, apoiando o desenvolvimento futuro e a distribuição de tecnologias agrícolas de última geração. A Trimble Ag oferece uma ampla variedade de tecnologias de fácil utilização, compatíveis com todas as marcas, modelos de equipamentos e tipos de fazendas. Suas soluções de hardware, software e aplicativos baseados em nuvem abrangem todos os aspectos do ciclo de cultivo, desde a preparação da terra até o plantio e a semeadura até a colheita.

“Essa transação histórica cria uma JV que se torna a principal empresa de Agricultura de Precisão para frota mista do mundo e acelera a transformação estratégica da AGCO”, disse Eric Hansotia, presidente e CEO da AGCO. “Esse acordo aprimora significativamente o conjunto de tecnologias da AGCO com tecnologias disruptivas que abrangem todos os aspectos do ciclo de cultivo, o que, em última instância, nos ajuda a atender melhor os agricultores, independentemente da marca que eles utilizem.”

A JV complementará e aprimorará o portfólio de Agricultura de Precisão existente da AGCO para oferecer ainda mais soluções líderes do setor em todo o ciclo de cultivo, ao mesmo tempo em que dará suporte a mais de 10.000 modelos de equipamentos. Ao combinar esses dois portfólios de Agricultura de Precisão e aproveitar o acesso multicanal por meio da Trimble Ag, OEM e Pós-venda da AGCO, outros OEMs e revendedores da Plantio de Precisão, a JV estará posicionada para impulsionar um crescimento acima do normal e oferecer tecnologias de próxima geração a ainda mais agricultores ao redor do mundo.

Hansotia continuou: “O acesso exclusivo aos produtos Trimble Ag, combinado com as ofertas existentes da Agricultura de Precisão da AGCO, também acelera as ambições de crescimento da AGCO em relação à autonomia, pulverização de precisão, agricultura conectada, gerenciamento de dados e sustentabilidade. Todos esses pontos de contato farão com que nos concentremos ainda mais no agricultor.”

As sinergias comerciais resultantes do acesso direto aos canais globais de OEM, pós-venda, outros OEM e retrofit da AGCO, além das sinergias de custo em execução moderada, deverão aproximadamente dobrar o EBITDA da JV até o quinto ano após o fechamento.

“Os agricultores de hoje procuram soluções de frota mista nos seus tratores e nos implementos que utilizam para alimentar o mundo de forma mais eficiente e sustentável”, disse Rob Painter, CEO da Trimble. “Acreditamos que uma joint venture com a AGCO, complementada pela abordagem bem-sucedida de frota mista que eles desenvolveram com seu modelo de negócios de Plantio de Precisão, pode nos ajudar a atender melhor aos agricultores e OEMs juntos.”

O preço de compra de US$ 2,0 bilhões pela participação de 85% da AGCO nos negócios da Trimble Ag representa um valor empresarial implícito de aproximadamente US$ 2,35 bilhões e implica um múltiplo de transação de aproximadamente 13,8x com base no EBITDA de 2023E de aproximadamente US$ 170 milhões. Incluindo a receita estimada e as sinergias de custo de taxa de execução de US$ 100 milhões no ano 3 e o valor presente líquido de atributos fiscais superiores a US$ 50 milhões, o múltiplo sinergizado é de aproximadamente 8,5x em uma base de 2023E.

A transação não está sujeita a uma condição de financiamento. A AGCO garantiu US$ 2,0 bilhões em financiamento ponte totalmente comprometido da Morgan Stanley Senior Funding, Inc. O preço de compra de US$ 2,0 bilhões deverá ser financiado por meio de uma combinação de liquidez existente, geração de fluxo de caixa livre e nova dívida. A AGCO permanece comprometida em manter seu sólido rating de crédito com grau de investimento.

O fechamento está previsto para o primeiro semestre de 2024, sujeito à satisfação das aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais.

A AGCO também anunciou que o negócio de Grãos e Proteínas será colocado sob revisão estratégica como parte da transformação mais ampla do portfólio da AGCO. No âmbito desta revisão, a AGCO avaliará todas as opções estratégicas para garantir que os clientes de Grãos e Proteínas sejam atendidos da melhor maneira possível e que o negócio esteja mais bem posicionado para maximizar todo o seu potencial.

A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo da AGCO. A Simpson Thacher & Bartlett LLP está atuando como consultora jurídica da AGCO, e a Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP está atuando como sua consultora financeira.

A Centerview Partners LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo da Trimble, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como seu consultor jurídico.

Teleconferência/Webcast

A AGCO realizará uma teleconferência para discutir a aquisição às 11:30 ET (Horário da Costa Leste dos EUA) de hoje.

Data: 28 de setembro de 2023

Horário: 11:30 ET

Link para ouvir: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=k1eQD8uv

Declarações de cautela sobre informações prospectivas

As declarações prospectivas nesta apresentação, incluindo as declarações sobre a transação e nossos planos estratégicos, assim como sinergias, crescimento da receita e do EBITDA, diluição da transação para o crescimento, margem e lucros, e nossa capacidade de concluir a transação e o cronograma de fechamento, estão sujeitas a riscos que podem resultar em resultados reais diferentes dos sugeridos pelas declarações. Esses riscos incluem, mas não estão limitados a, desenvolvimentos adversos no setor agrícola, incluindo aqueles resultantes da COVID-19, interrupção da cadeia de abastecimento, inflação, condições climáticas, preços de commodities, mudanças na demanda por produtos, interrupções no fornecimento de peças e produtos, dificuldades na integração dos negócios de Agricultura da Trimble de maneira que produza os resultados financeiros esperados, reações de clientes e concorrentes à transação, incluindo a taxa com que o maior cliente OEM da Trimble Ag reduz as compras de equipamentos Trimble Ag e a taxa de substituição pela Joint Venture dessas vendas, e mudanças adversas nos mercados financeiros e de câmbio, incluindo aumentos nas taxas de juros. Os resultados reais podem diferir materialmente dos sugeridos por essas declarações. Mais informações sobre esses e outros riscos estão incluídas nas apresentações da AGCO à SEC, incluindo seu Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 e apresentações subsequentes no Formulário 10-Q. A AGCO se isenta de qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

Sobre a AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) é líder global em design, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente por meio de seu portfólio diferenciado de marcas, incluindo marcas principais como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Alimentada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar o nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de US$ 12,7 bilhões em 2022. Para obter mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR. Para obter mais informações, acesse nosso site www.agcocorp.com.

Sobre a JCA Technologies

A JCA Technologies é líder na área emergente de sistemas de máquinas agrícolas autônomas. A pilha de tecnologia autônoma líder do setor da JCA, a JCA Autonomous Framework, foi moldada ao longo de mais de 20 anos de fornecimento de soluções de tecnologia avançada escalonáveis para OEMs agrícolas, complementando a experiência em engenharia e fabricação. Desde a aquisição da JCA pela AGCO em maio de 2022, a JCA aplicou seus recursos de tecnologia e engenharia para soluções de autonomia de retrofit como parte da estratégia de retrofit-first da AGCO. A JCA está sediada em Winnipeg, Manitoba, Canadá, e atende clientes em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse nosso site www.jcatechnologies.com.

Sobre a Trimble

Dedicada ao amanhã do mundo, a Trimble é uma empresa de tecnologia que oferece soluções que permitem que nossos clientes trabalhem de novas maneiras para medir, construir, cultivar e mover mercadorias para uma melhor qualidade de vida. As tecnologias principais de posicionamento, modelagem, conectividade e análise de dados conectam os mundos digital e físico para melhorar a produtividade, qualidade, segurança, transparência e sustentabilidade. Desde produtos desenvolvidos para fins específicos até soluções de ciclo de vida empresarial, a Trimble está transformando setores críticos, como construção, geoespacial, agricultura e transporte, para impulsionar um mundo interconectado de trabalho. Para obter mais informações, acesse nosso site www.trimble.com.

Sobre a Divisão de Agricultura da Trimble

A Divisão de Agricultura da Trimble fornece soluções que resolvem desafios tecnológicos complexos em toda a cadeia de suprimentos agrícolas. As soluções permitem que os agricultores e consultores aloquem recursos escassos para produzir um suprimento de alimentos seguro e confiável de forma lucrativa e ambientalmente sustentável. Abrangendo todas as estações, culturas, terrenos e tamanhos de fazendas, as soluções da Trimble podem ser usadas na maioria dos equipamentos da fazenda, independentemente do fabricante. Para permitir uma melhor tomada de decisão, a Trimble oferece integração de tecnologia que permite aos agricultores coletar, compartilhar e gerenciar informações em suas fazendas, ao mesmo tempo em que proporciona maior eficiência operacional na cadeia de valor agrícola. As soluções da Trimble incluem orientação e direção, gerenciamento de dados em desktop e na nuvem, controle de fluxo e aplicação, gerenciamento de água, soluções de colheita e serviços de posicionamento. Para obter mais informações, acesse nosso site: www.trimble.com/agriculture.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.