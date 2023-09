Shippeo annonce la disponibilité de sa solution de visibilité en temps réel du transport sur Google Cloud Marketplace

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport multimodal, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ses solutions sur Google Cloud Marketplace, facilitant ainsi l'accès aux clients de Google Cloud à une visibilité en temps réel du transport et à la dernière innovation de Shippeo : Transportation Process Automation™ (TPA™), une solution développée pour optimiser les processus de transport et favoriser des supply chains plus agiles, durables et centrées sur le client.

Google Cloud Marketplace permet aux clients de déployer rapidement des logiciels fonctionnels utilisant l’infrastructure Google Cloud et de démarrer facilement un logiciel couramment utilisé avec des services tels que Compute Engine ou Cloud Storage, sans configuration manuelle nécessaire.

Cette nouvelle collaboration entre les deux entreprises fait suite au lancement de la nouvelle solution Shippeo Transportation Process Automation™ (TPA™) à laquelle Google Cloud est étroitement associé. Cette innovation aide les organisations à anticiper et à gérer les risques liés à leur supply chain, à avoir une meilleure collaboration entre leurs équipes opérationnelles et à automatiser les processus de transport de bout en bout pour améliorer la performance, l’agilité et la satisfaction client. Cette solution récemment dévoilée s'appuie sur le succès de la tour de contrôle pour la supply chain co-développée par l'un des principaux fabricants automobiles au monde, le Groupe Renault, Google Cloud et Shippeo, pour gérer leurs flux logistiques entrants dans 35 sites dans le monde.

La disponibilité de la plateforme Shippeo sur Google Cloud Marketplace offre aux entreprises du monde entier un accès à la plateforme leader dans la visibilité multimodale du transport, au sein d'une solution tout-en-un et intégrée, bénéficiant d’une part d’une qualité de données supérieure et d’autre part, d’un portail avancé et intuitif, offrant des capacités uniques de collaboration entre les transporteurs, les prestataires de services logistiques et les donneurs d’ordres. Grâce à une équipe dédiée à la qualité des données, équipée d'outils avancés et de tableaux de bord pour surveiller les flux de données, Shippeo est la seule solution au niveau mondial à garantir contractuellement des ETAs prédictifs précis et fiables, des taux de tracking élevés des expéditions et une intégration rapide des transporteurs.

"Dans le cadre de leurs stratégies de transformation digitale, de nombreux chargeurs et prestataires de services logistiques recherchent des solutions qui offrent une visibilité et des informations en temps réel sur l'ensemble de la supply chain", déclare Dai Vu, Directeur Général, Cloud Marketplace & Programmes GTM pour les éditeurs de logiciels indépendants chez Google Cloud. "Désormais disponible sur Google Cloud Marketplace, les solutions de Shippeo permettent aux entreprises d'offrir un meilleur service client et d'améliorer leur excellence opérationnelle."

"Nous sommes ravis de rendre notre plateforme disponible sur Google Cloud Marketplace", déclare Lucien Besse, Directeur Général de Shippeo. "Google Cloud étant désormais un choix populaire d'infrastructure cloud pour de nombreuses entreprises leaders dans le monde, notre disponibilité sur Google Cloud Marketplace leur facilitera l’utilisation de notre plateforme et leur permettra de bénéficier de la valeur apportée par la visibilité multimodale, en temps réel ainsi que de notre innovation Transportation Process Automation™ (TPA™) rendue possible grâce à une visibilité ultra précise."

Les utilisateurs de Google Cloud Marketplace peuvent consulter la documentation de Shippeo pour plus d'informations ou contacter directement Shippeo pour en savoir plus.

À PROPOS DE SHIPPEO

Shippeo est un leader mondial dans la visibilité en temps réel du transport multimodal, aidant les principaux chargeurs et prestataires de services logistiques à gérer des supply chains plus agiles, durables et centrées sur le client. Cela est rendu possible grâce à une visibilité opérationnelle en temps réel hautement précise et à la solution Transportation Process Automation™ (TPA™) pour rationaliser les processus de transport, réduire la latence et améliorer l'efficacité opérationnelle. Le Réseau de Visibilité Multimodale de Shippeo s'intègre avec plus de 1 000 systèmes TMS, de télématique et ELD, permettant à la plateforme Shippeo de fournir un accès instantané au suivi des expéditions en temps réel sur tous les modes de transport, sur un portail unique, fournissant une expérience utilisateur intuitive. Leur algorithme d'apprentissage automatique exclusif et leader de l'industrie offre une précision ETA inégalée, permettant aux organisations supply chain d'anticiper rapidement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les aléas avec des workflows collaboratifs et de mesurer avec précision les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre liées au transport de marchandise. Des centaines de clients, dont des marques mondiales telles qu'Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, Jaguar Land Rover, Heineken, Kuehne+Nagel, L'Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain, Siemens Energy et XPO Logistics, font confiance à Shippeo pour suivre plus de 32 millions d'expéditions par an dans 110 pays.

