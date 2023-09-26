PUMA欢迎印度可持续时尚大使Aishwarya Sharma加盟其Voices Of A RE:GENERATION倡议

跨国体育产品公司PUMA将其“Voices of a RE:GENERATION”倡议的区域范围扩大到欧洲和美国以外，并邀请印度可持续时尚大使Aishwarya Sharma加入该项目

跨国体育产品公司PUMA将其“Voices of a RE:GENERATION”倡议的区域范围扩大到欧洲和美国以外，并邀请印度可持续时尚大使Aishwarya Sharma加入该项目（照片：美国商业资讯）

跨国体育产品公司PUMA将其“Voices of a RE:GENERATION”倡议的区域范围扩大到欧洲和美国以外，并邀请印度可持续时尚大使Aishwarya Sharma加入该项目（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 跨国体育产品公司PUMA将其“Voices of a RE:GENERATION”倡议的区域范围扩大到欧洲和美国以外，并邀请印度可持续时尚大使Aishwarya Sharma加入该项目。

Aishwarya加入PUMA下一代思想家名单，成为其为期一年项目的成员，该项目旨在通过与年轻环保人士合作推进该品牌的可持续发展工作。Aishwarya居住在印度德里，热衷于推动时尚行业向更可持续的方向变革，并在COP27（ 第27届联合国气候变化大会）等活动中因其对妇女权利、时尚、社交媒体和气候变化的信念而声名鹊起。

PUMA的此项倡议于今年4月启动，旨在让Young Voices（年轻达人）能够与主要利益相关者一起发表意见，从而帮助品牌确定需要改进的关键领域。迄今为止，PUMA的Young Voices已与PUMA的主要参与者会面，讨论该品牌围绕其FOREVER.BETTER Sustainability Strategy（FOREVER.BETTER可持续发展战略）的进展和挑战，并制作了 PUMA RE:GEN Reports；该系列播客旨在吸引年轻一代关注可持续发展和PUMA的10FOR25目标领域。创建该播客是为了回应在2022年PUMA的Conference of the People上收集的消费者反馈，反馈表明当前的可持续发展传播并未吸引下一代。

该项目的最新进展是Aishwarya与PUMA目前的Young Voices团队会面并合作，其中包括：

Alice Aedy不再参与该倡议，这是通过相互理解达成的决定。

Aishwarya Sharma于今年9月加入PUMA的Voices of a RE:GENERATION 倡议，并将探讨品牌在可持续发展领域面临的机遇和挑战，同时提出可行的变革建议。她还将与PUMA合作，改进其向印度受众传达可持续发展的方式。

Aishwarya在宣布这一消息时评论道：“ 作为可持续发展倡导者，我致力于提高相关意识。我认为，对于我所在社区和世界各地的人们来说，了解可持续发展目前的真正情况非常重要，与PUMA的合作将使我能够深入了解一家大公司如何应对如此重要且复杂的挑战。能够对PUMA的可持续发展传播方式发表意见，也是推动变革的绝佳机会，并在整个行业树立先例，我对此非常期待。”

PUMA

PUMA是世界领先的运动品牌之一，致力于设计、开发、销售和营销鞋类、服装和配饰。 75年来，PUMA为全球竞技速度最快的运动员创造疾速成绩产品，坚持不懈地推动体育和文化发展。 PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫和赛车运动等类别的竞技和运动风格的生活方式产品。PUMA与知名设计师和品牌合作，将运动影响力带入街头文化和时尚。 PUMA集团拥有 PUMA、Cobra Golf 和stichd品牌。该公司的产品销往120多个国家，在全球拥有约20,000名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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