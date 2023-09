PUMA dá as boas-vindas à defensora indiana da moda sustentável Aishwarya Sharma em sua iniciativa Voices of a RE:GENERATION

Global sports company PUMA has expanded the regional reach of its Voices of a RE:GENERATION initiative beyond Europe and the US and added Indian sustainable fashion advocate Aishwarya Sharma to the project.

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva mundial PUMA expandiu o alcance regional de sua iniciativa Voices of a RE:GENERATION para além da Europa e dos EUA e adicionou ao projeto a defensora indiana da moda sustentável Aishwarya Sharma.

Aishwarya se junta à lista de mentes pensantes da próxima geração da PUMA como parte do seu projeto de um ano para avançar nos esforços de sustentabilidade, colaborando com jovens ambientalistas. Moradora de Délhi (Índia), Aishwarya é apaixonada por promover a mudança rumo a uma indústria da moda mais sustentável e se tornou conhecida pelas suas crenças relativas aos direitos das mulheres, moda, meios de comunicação social e mudança climática em eventos como a COP27.

Lançada em abril deste ano, a iniciativa da PUMA capacita e dá voz a um grupo de jovens com o objetivo de ajudar a marca a identificar áreas-chave onde pode melhorar. Até o momento, as vozes jovens da PUMA se reuniu com as principais partes interessadas da empresa para discutir o progresso e os desafios da marca em torno de sua Estratégia de Sustentabilidade FOREVER.BETTER – e produziu o RE:GEN Reports: uma série de podcasts para engajar as gerações mais jovens na sustentabilidade e nas áreas-alvo 10FOR25 da PUMA. O podcast foi criado em resposta ao feedback dos consumidores, recolhido no evento Conferência do Povo da PUMA em 2022, que revelou que as atuais comunicações de sustentabilidade não estavam chegando à próxima geração.

O desenvolvimento mais recente deste projeto verá Aishwarya conhecer e colaborar com as atuais vozes jovens da PUMA, entre elas:

O reciclador estadunidense Andrew Burgess

O vlogger alemão de vida sustentável e saudável Luke Jaque-Rodney

A artista visual e consultora criativa francesa Jade Roche

Alice Aedy não participa mais da iniciativa, em uma decisão tomada por meio de entendimento mútuo.

Aishwarya Sharma se junta à iniciativa Voices of a RE:GENERATION da PUMA este mês de setembro e explorará as oportunidades e desafios enfrentados pela marca na área de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que irá propor recomendações para mudanças viáveis. Ela também trabalhará com a PUMA para melhorar a forma como comunica a sustentabilidade ao seu público na Índia.

Sobre o anúncio, Aishwarya comentou: “ Minha paixão como ativista da sustentabilidade reside em aumentar a conscientização. Acho que é muito importante que as pessoas da minha comunidade e do mundo inteiro entendam o que realmente está acontecendo na sustentabilidade e esta parceria com a PUMA me dará uma visão interna de como uma grande empresa enfrenta um desafio tão importante e complexo. Ser capaz de ter voz na forma como a PUMA comunica a sustentabilidade também é uma grande oportunidade para impulsionar a mudança e estabelecer um precedente em toda a indústria e estou muito ansiosa por isso”.

