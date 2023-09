PUMA accueille Aishwarya Sharma, défenseuse indienne de la mode durable, dans son initiative Voices Of A RE:GENERATION

Global sports company PUMA has expanded the regional reach of its Voices of a RE:GENERATION initiative beyond Europe and the US and added Indian sustainable fashion advocate Aishwarya Sharma to the project.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société de sports mondiale PUMA a étendu la portée régionale de son initiative Voices of a RE:GENERATION au-delà de l’Europe et des États-Unis et a intégré au projet la défenseuse indienne de la mode durable Aishwarya Sharma.

Mme Sharma rejoint l’équipe de penseurs de nouvelle génération de PUMA dans la cadre de son projet d’un an visant à faire progresser ses efforts en matière de durabilité en collaborant avec de jeunes écologistes. Basée à New Delhi, en Inde, Mme Sharma a à cœur de favoriser l’évolution vers un secteur de la mode plus durable et s'est fait un nom pour ses opinions concernant les droits des femmes, la mode, les réseaux sociaux et le changement climatique lors d’événements comme la COP27.

Lancée en avril de cette année, l’initiative de PUMA permet à une génération de jeunes voix d’aider la marque à identifier des points clés à améliorer en leur donnant la parole aux côtés d’acteurs importants. À ce jour, les jeunes voix de PUMA ont rencontré des acteurs clés chez PUMA pour discuter des progrès de la marque et des défis entourant sa stratégie FOREVER.BETTER en faveur du développement durable - et ont produit les RE:GEN Reports de PUMA, une série de podcasts visant à impliquer les jeunes générations dans le développement durable et les objectifs 10FOR25 de PUMA. Le podcast a été créé en réponse aux retours des clients, recueillis pendant l’événement Conference of the People de PUMA en 2022, qui ont révélé que les communications actuelles au sujet du développement durable ne mobilisaient pas la prochaine génération.

Dans le cadre du dernier développement de ce projet, Aishwarya Sharma rencontrera et collaborera avec les jeunes voix actuelles de PUMA, parmi lesquelles :

Le spécialiste du surcyclage basé aux États-Unis Andrew Burgess

Le blogueur vidéo basé en Allemagne s’intéressant aux modes de vie durables et sains Luke Jaque-Rodney

La plasticienne et consultante en création basée en France Jade Roche

Alice Aedy ne participe plus à l’initiative, une décision prise d'un commun accord.

Aishwarya Sharma rejoint l’initiative Voices of a RE:GENERATION de PUMA en septembre, elle explorera les opportunités et défis auxquels est confrontée la marque dans le domaine du développement durable, tout en faisant des recommandations pour des changements concrets. Elle collaborera également avec PUMA pour améliorer la manière dont elle communique au sujet du développement durable avec son public indien.

Lors de l’annonce, Mme Sharma a déclaré : « Ma passion en tant que défenseuse de la durabilité réside dans une sensibilisation accrue. Je pense qu’il est très important pour les personnes dans ma communauté et à travers le monde de comprendre ce qui se passe réellement dans le domaine du développement durable, et ce partenariat avec PUMA me donnera une vue de l’intérieur de la manière dont une grande entreprise relève un défi aussi important et complexe. Avoir une voix concernant la manière dont PUMA communique au sujet du développement durable constitue également une formidable occasion de promouvoir le changement et créer un précédent dans toute l'industrie, et je me réjouis de cette perspective. »

