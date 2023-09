Enlighted dévoile de nouvelles capacités d'IA puissantes pour l’IdO des bâtiments

Artificial intelligence is poised to pave the way for unprecedented efficiency in building operations and occupant well-being. (Graphic: Enlighted)

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Enlighted, une PropTech de premier plan, filiale de Siemens, annonce aujourd’hui une utilisation élargie de l'intelligence artificielle (IA) dans sa solution Location Intelligence ainsi que de nouveaux ajouts à son écosystème de partenaires. L'introduction de modèles d'IA dans le système de services de localisation en temps réel (RTLS) d'Enlighted permet d'atteindre une précision de localisation des biens et des personnes de plus de 98 %. Ces capacités d'IA s'appuient sur la solution existante Temperature Control d'Enlighted, une application mobile qui permet aux occupants de contrôler la température sur leur lieu de travail.

Les solutions d'IA d'Enlighted sont intégrées à la plateforme commerciale numérique ouverte Siemens Xcelerator Marketplace, qui vise à accélérer la transformation numérique (Location Intelligence est incluse dans le Système de services de localisation en temps réel (RTLS) et Temperature Control dans Touchless Workplace).

L’écosystème de partenaires élargi d’Enlighted fournit des applications d'IA, des outils de ML et des plateformes permettant d’accroître la valeur des larges volumes de données de séries temporelles IdO des bâtiments d'Enlighted. Les nouveaux partenaires, qui alimentent leurs applications à partir des données d'Enlighted, incluent Tagnos, un fournisseur de solutions de santé, et Zan Compute, un fournisseur de systèmes pour bâtiments intelligents.

« Les capteurs installés dans les bâtiments intelligents collectent une large quantité de données. Les applications basées sur l'IA sont un moyen transformateur pour les bâtiments commerciaux d’exploiter au maximum et d'utiliser ces données tout en optimisant l'efficacité et en améliorant l'expérience des occupants », déclare Stefan Schwab, PDG d'Enlighted. « Les capacités et les partenariats que nous avons dévoilés aujourd'hui démontrent qu'Enlighted innove en continu tout en étoffant ses offres avec les technologies les plus avancées. »

Atteindre une précision du système RTLS de presque 100 % grâce à l'IA

La puissante solution d'apprentissage automatique Location Intelligence d’Enlighted analyse la localisation et le mouvement des actifs et des badges en utilisant les infrastructures d'éclairage intelligent existantes. Elle permet aux entreprises de tous les secteurs, notamment ceux des soins de santé, de la fabrication, de l'industrie et bien plus encore, d'optimiser leurs opérations et d’améliorer le contrôle des stocks ainsi que la sécurité et le bien-être des occupants.

L’introduction de nouveaux modèles d'IA dans la solution permet désormais d'atteindre une précision de plus de 98 % à un coût raisonnable, ce qui constitue une amélioration considérable par rapport aux méthodes traditionnelles de triangulation simple qui offrent une précision de 80 %

Cette précision est tout particulièrement importante dans les secteurs des soins de santé et de la fabrication, où la connaissance de l'emplacement exact est essentielle dans de nombreux cas.

Le système amélioré réduit considérablement les coûts de mise en œuvre grâce aux capteurs de contrôle d'éclairage Bluetooth existants.

« Le suivi des actifs basé sur l'IdO et l'amélioration des flux de processus feront de notre siège social un véritable bâtiment intelligent », déclare Rajan Mehta, directeur technique, World Wrestling Entertainment (WWE). « La solution RTLS d'Enlighted est déterminante pour la WWE. Nos archives sont très importantes pour la production et la création de contenu. Nous possédons un important volume de données et ce système de gestion d'inventaire est essentiel pour nous. »

La solution Environmental Control combine l'IA et les données des occupants

La solution RTLS nouvellement améliorée d'Enlighted rejoint son portefeuille d’offres basées sur l’apprentissage automatique, notamment sa solution Environmental Control qui permet aux utilisateurs de régler le chauffage ou la climatisation dans leur propre zone via une application mobile. Elle permet notamment d'économiser sur les appels aux installations et les coûts énergétiques tout en contribuant aux objectifs de développement durable. Les requêtes des employés agissent comme des « votes ». L’apprentissage automatique identifie les schémas de préférence, ajuste les points de consigne liés à la température du bâtiment et « apprend » au système CVC du bâtiment à ajuster les températures de manière autonome.

Selon le récent rapport, The Global Market for Workplace Experience App 2020-2025 de Memoori, près de 50 % des employés souhaitent pouvoir régler eux-mêmes la température de leur espace de travail. Les employés auparavant en télétravail retournent au bureau à temps plein ou à temps partiel et comptent sur leur lieu de travail pour profiter de services qui améliorent leur expérience en matière de flexibilité, de confort, de productivité et de personnalisation.

Élargissement de l'écosystème des partenaires

Les nouveaux partenaires d'applications d'IA et de ML, qui aident à résoudre les problèmes commerciaux des clients avec leurs applications, incluent :

Tagnos , un fournisseur de solutions de santé qui utilise les données de localisation RTLS générées par l'IA d'Enlighted dans le cadre de sa plateforme d'orchestration des soins de santé afin d'améliorer les soins aux patients et les flux de travail de suivi des actifs dans les hôpitaux.

, un fournisseur de solutions de santé qui utilise les données de localisation RTLS générées par l'IA d'Enlighted dans le cadre de sa plateforme d'orchestration des soins de santé afin d'améliorer les soins aux patients et les flux de travail de suivi des actifs dans les hôpitaux. Zan Compute, un fournisseur de systèmes pour bâtiments intelligents qui utilise les données d'occupation d'Enlighted pour orienter les activités de nettoyage nécessaires, réduisant ainsi les coûts de nettoyage des bâtiments et améliorant l'expérience des occupants. La solution utilise également l'analyse des données d’IA pour prédire et optimiser les charges de travail de nettoyage ainsi que les besoins en ressources.

« Ce partenariat entre Enlighted et Zan Compute transforme l'industrie du nettoyage et l’oriente sur les données, ouvrant la voie à une nouvelle ère de processus d'entretien pilotés par l'IA », déclare Junaith Ahemed Shahabdeen, PDG de Zan Compute.

« Le nouveau partenariat entre Tagnos et Enlighted est intéressant. Il contribuera à l’amélioration des flux opérationnels des soins de santé et permettra au personnel de se concentrer sur la prestation de soins de haute qualité aux patients », déclare Sheila Minton, PDG de Tagnos. « Les solutions d'IA, les données de localisation et les tags d'Enlighted fournissent des données essentielles à la suite logicielle Tagnos de solutions dynamiques pour la gestion des actifs, l'optimisation de la capacité de traitement des patients et la connaissance de l’environnement opérationnel. »

À propos d’Enlighted

Enlighted est une PropTech leader des solutions IdO au carrefour entre les personnes, l’espace et le travail. Nous offrons une combinaison unique de capteurs IdO environnementaux cognitifs et de contrôles de l’éclairage qui se connectent à des applications d’expérience de travail intelligentes, constituant une solution unique, évolutive et interopérable pour répondre à un spectre de besoins en matière de bâtiments, d’espace et de productivité. Nos clients tirent parti de ces solutions pour permettre le bien-être des occupants, une plus grande efficacité commerciale et un élan vers leurs objectifs de durabilité. Enlighted appartient à Building Robotics, Inc, une société de Siemens. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site à l’adresse enlightedinc.com.

